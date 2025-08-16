がん治療中の不安や疑問を気軽に話し、学べる場〈ちばメディカルカフェ〉

一般社団法人患者家計サポート協会

がん治療は、身体だけでなく、心や暮らしにも大きな影響を与えます。〈ちばメディカルカフェ〉は、そんな日常の悩みや不安を気軽に話せる場所として、千葉県でスタートし、3年目を迎えました。患者さんやご家族が、制度や生活に関する知識を学びながら、安心を見つけられる地域支援の場です。

■ 〈ちばメディカルカフェ〉の特徴

がん患者と家族の“生活の悩み”を分かち合える場

治療中の不安や疑問、制度やお金のこと、家族のことなど、日常の悩みを安心して話せる空間です。

自宅・病院・職場ではない、もう一つの居場所として

地域のコミュニティスペースで、ダイニングテーブルを囲み、お茶を飲みながら話がはずみます。

がん治療の生活に役立つ勉強会

9/27 整理収納アドバイザーによる、治療中過ごしやすくするための整理整頓のお話

10/11 管理栄養士による、がん治療中の食事の工夫のお話

11/15 一般社団法人できることの矢作隆さんより、お子さんがいる患者さん向けのお話

1/24 看護師よりがん薬物療法の副作用と対処方法、医療者との上手な対話のお話

2/28 薬剤師FPより、がん治療薬の情報の見方、抗がん剤の副作用やその対策

3/14 アロママッサージ＆ハーブティ（会場のみの開催）

制度とお金のミニセミナー

高額療養費、傷病手当金、障害年金、住宅ローン、教育費など、治療と生活に役立つ制度や家計の知識を患者支援に携わるFPがわかりやすく紹介します。

個別相談の実施（対面・オンライン）

カフェ終了後には希望者を対象に個別相談を実施します（要予約）。オンライン相談も可能で、全国の方が対象です。

■ こんな方におすすめ

■開催概要

- 治療中の生活費や制度について不安がある方- 家族として、患者さんを支える中で悩みを抱えている方- 同じ立場の人と話してみたい方- 制度やお金のことをわかりやすく知りたい方

会場：幕張ベイタウンコミュニティスペース絆（一部オンライン開催）

日程：9/27、9/27、10/11、11/15、1/24、2/28、3/14

参加費：無料（この事業は「ゆうちょ財団金融相談等活動助成」を活用して実施しています。）

対象者：がん患者さん、ご家族

申込み：患者家計サポート協会ホームページより（下記参照）

主催：一般社団法人患者家計サポート協会

後援：千葉市

9月からの開催は、全て土曜日の13:30開場です。

３.以外は会場とオンラインの同時開催です。

１.様々な専門家からのお話

２.患者支援FPによる制度やお金のお話

３.カフェタイム（会場参加者の憩いの場）

４.制度とお金の個別相談会（希望者は以下ページよりお申し込みください）

https://patient-support-fp.com/free-trial/

メッセージ

気になる治療や生活、仕事のはなし。

お茶を飲みながらちょっとおしゃべりしませんか？

千葉でメディカルカフェを開催します。

参加費は無料です。

初めてご参加の方も多いので、お気軽に遊びに来てくださいね。

メディカルカフェの詳細・申込み :https://patient-support-fp.com/chiba-medical-cafe/