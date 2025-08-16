才能を引き出し、運命へと導く「ラブラドライト」の数珠ブレスレット、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」より新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、月と太陽の光を内包したような幻想的な輝きを放つ「ラブラドライト」を使用した、数珠ブレスレットが新登場いたしました。

古来より“宇宙の叡智を秘めた石”として愛されてきたラブラドライトは、光の角度によって神秘的な輝きを放ち、見る者にインスピレーションとひらめきをもたらすと言われています。

伝統的な数珠ブレスレットの形状をベースにしながらも、日常に溶け込む洗練されたデザインで仕上げたブレスレットは、世代やシーンを問わずお使いいただけますので、ペアでの装着やプレゼントにもおすすめ。

お手元から放たれる神秘の光が、あなたの内なる力を引き出し、新たなステージへと導いてくれることでしょう。

ラブラドライトの持つ不思議な魅力と、祈りを込めた数珠の力を、ぜひご体感ください。

◆【数珠ブレスレット】ラブラドライト

https://malulani.info/?pid=186118576

月と太陽の光を宿した閃きを授ける石。

才能発揮、ソウルメイトとの出逢いに。

◇販売価格

S 約14～14.5cm 13,000円（税込14,300円）

M 約15～15.5cm 13,000円（税込14,300円）

L 約16～16.5cm 13,400円（税込14,740円）

LL 約17～17.5cm 13,800円（税込15,180円）

◇使用している石

ラブラドライト：仕事運・インスピレーション

水晶：総合運を上げる・他の石をパワーアップ・浄化

円珠なし円珠あり

・ハワイの言葉を刻んだ、おしゃれなチャーム

数珠ブレスレットにお付けするチャームは、ハワイの言葉を刻んだ5種類のチャームと、Malulaniと刻印のオーバルチャームからお選びいただけます。

お好きな言葉の響きや意味、モチーフからお選びください。

・Malulaniと刻印､神のご加護を

水晶には、ハワイ語で「神に護られた」という意味を持つ「malulani」と刻印。 持つ人に「神のご加護がありますように」との祈りをのせています。

ご希望のかたには、プラス2,200円で、お好きな英数字を刻むことも可能。 お誕生日や記念日、お好きな数字や言葉を刻んだブレスレットは、特別なお守りとなるでしょう。

「パワーストーン＝数珠」の概念を外した、ファッション性の高い天然石アイテムをご提供してきたマルラニハワイが、満を持してお届けする「数珠ブレスレット」。

地球のエネルギーを存分に携えた、天然石本来のパワーをご堪能ください。

◆ご購入はこちらから

https://malulani.info/?pid=186118576

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。