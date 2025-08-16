シリーズ累計60万足突破！兼子ただし開発のストレッチサンダルがMakuake総合ランキング1位を獲得

株式会社KANEKO

株式会社KANEKO（本社：東京都中央区／代表取締役：兼子ただし）が開発・監修した「兼子ただし監修ストレッチサンダルEX」が、応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて2025年5月17日から発売され、わずか5日間で2,400万円を売り上げ、最終的に約6,000万円を記録しました。

その圧倒的な人気からMakuake総合ランキング1位、サンダルカテゴリ歴代1位を獲得し、今回の販売によりシリーズ累計出荷数は60万足を突破しました。

ユーザーからの熱い再販希望に応え、2025年8月16日よりアンコール販売が決定。初回販売で話題となった“足が勝手にストレッチする”新感覚サンダルが、再びMakuakeに登場します。

「履くだけで姿勢が整う」兼子メソッド搭載サンダル」

兼子ただし氏は、姿勢・呼吸・柔軟性にフォーカスしたストレッチメソッドで多くの著名人・アスリートをサポートしてきた“ストレッチ界のパイオニア”。YouTubeチャンネル「ストレッチトレーナー / 理学療法士 兼子ただしch」（登録者数28万人以上）でも話題の彼が、自身の知見を注ぎ込んで開発したのが本製品です。

本サンダルの最大の特長は、独自設計による「履いて歩くだけで足裏が自然とストレッチされる立体ソール」。履いて歩くだけで足裏から姿勢を整え、長時間の立ち仕事や歩行をサポートする仕様が高く評価されています。

大ヒットの理由：「ただのサンダルではない」3つのポイント

1.履くだけストレッチ：独自形状のソールで自然に姿勢が整う

2.洗練されたデザイン：室内・室外、街でもオフィスでも馴染むシンプル設計

3.豊富なサイズ展開：男女問わずフィットするベルト調整機能で快適性アップ

アンコール販売開始日

2025年8月16日（金）10:00よりMakuakeにて受付開始。

URL：https://www.makuake.com/project/kanekostretch_sandal_ex_encore/(https://www.makuake.com/project/kanekostretch_sandal_ex_encore/)

兼子ただしからのコメント

本当に必要なものは、人の生活を変える力を持っています。

このサンダルは、姿勢を良くしたい、ラクに歩きたい、

そんな声に応えた“未来型フットウェア”です。

多くの方が「もっと早く出会いたかった」と口を揃える、

その変化をぜひ体感してください。

これほど反響をいただき、本当に感謝しています。再び多くの方に届けられるよう、今回のアンコール販売も全力で取り組みます。

商品情報

商品名：兼子ただし監修 KanekostretchサンダルEX

発売日：2025年8月16日～（Makuakeにて数量限定）

価格帯：確認中

カラー展開：ブラック

サイズ：2サイズ（SM，LLL）

会社概要

会社名：株式会社KANEKO

本社所在地：東京都中央区銀座1-19-15‬ DAI3銀座本社ビル1F

TEL：03-3299-0333

創立：2000年7月

代表取締役：兼子ただし

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ssskaneko(https://www.youtube.com/@ssskaneko)

Makuake販売ページ：https://www.makuake.com/project/kanekostretch_sandal_ex/(https://www.makuake.com/project/kanekostretch_sandal_ex/)

本件に関するお問合せ

株式会社KANEKO 広報担当 飯島

TEL：03-3299-0333

MAIL：info@sss-kaneko.co.jp