シリーズ累計60万足突破！兼子ただし開発のストレッチサンダルがMakuake総合ランキング1位を獲得
株式会社KANEKO（本社：東京都中央区／代表取締役：兼子ただし）が開発・監修した「兼子ただし監修ストレッチサンダルEX」が、応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて2025年5月17日から発売され、わずか5日間で2,400万円を売り上げ、最終的に約6,000万円を記録しました。
その圧倒的な人気からMakuake総合ランキング1位、サンダルカテゴリ歴代1位を獲得し、今回の販売によりシリーズ累計出荷数は60万足を突破しました。
ユーザーからの熱い再販希望に応え、2025年8月16日よりアンコール販売が決定。初回販売で話題となった“足が勝手にストレッチする”新感覚サンダルが、再びMakuakeに登場します。
「履くだけで姿勢が整う」兼子メソッド搭載サンダル」
兼子ただし氏は、姿勢・呼吸・柔軟性にフォーカスしたストレッチメソッドで多くの著名人・アスリートをサポートしてきた“ストレッチ界のパイオニア”。YouTubeチャンネル「ストレッチトレーナー / 理学療法士 兼子ただしch」（登録者数28万人以上）でも話題の彼が、自身の知見を注ぎ込んで開発したのが本製品です。
本サンダルの最大の特長は、独自設計による「履いて歩くだけで足裏が自然とストレッチされる立体ソール」。履いて歩くだけで足裏から姿勢を整え、長時間の立ち仕事や歩行をサポートする仕様が高く評価されています。
大ヒットの理由：「ただのサンダルではない」3つのポイント
1.履くだけストレッチ：独自形状のソールで自然に姿勢が整う
2.洗練されたデザイン：室内・室外、街でもオフィスでも馴染むシンプル設計
3.豊富なサイズ展開：男女問わずフィットするベルト調整機能で快適性アップ
アンコール販売開始日
2025年8月16日（金）10:00よりMakuakeにて受付開始。
URL：https://www.makuake.com/project/kanekostretch_sandal_ex_encore/(https://www.makuake.com/project/kanekostretch_sandal_ex_encore/)
兼子ただしからのコメント
本当に必要なものは、人の生活を変える力を持っています。
このサンダルは、姿勢を良くしたい、ラクに歩きたい、
そんな声に応えた“未来型フットウェア”です。
多くの方が「もっと早く出会いたかった」と口を揃える、
その変化をぜひ体感してください。
これほど反響をいただき、本当に感謝しています。再び多くの方に届けられるよう、今回のアンコール販売も全力で取り組みます。
商品情報
商品名：兼子ただし監修 KanekostretchサンダルEX
発売日：2025年8月16日～（Makuakeにて数量限定）
価格帯：確認中
カラー展開：ブラック
サイズ：2サイズ（SM，LLL）
会社概要
会社名：株式会社KANEKO
本社所在地：東京都中央区銀座1-19-15 DAI3銀座本社ビル1F
TEL：03-3299-0333
創立：2000年7月
代表取締役：兼子ただし
公式YouTube：https://www.youtube.com/@ssskaneko(https://www.youtube.com/@ssskaneko)
Makuake販売ページ：https://www.makuake.com/project/kanekostretch_sandal_ex/(https://www.makuake.com/project/kanekostretch_sandal_ex/)
本件に関するお問合せ
株式会社KANEKO 広報担当 飯島
TEL：03-3299-0333
MAIL：info@sss-kaneko.co.jp