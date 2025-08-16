KizunaAI復活ライブ “Homecoming”現地チケット一般販売が開始

Kizuna AI株式会社

Kizuna AI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大坂武史）は、9月20日（土）・21日（日）にZepp Shinjuku (TOKYO)で開催される 「Kizuna AI Comeback Concert “Homecoming”」 の現地チケット一般販売を、本日8月16日（土）12:00より開始することを発表いたします。

昨日は、本公演に出演いただく豪華ゲストの皆さまを発表いたしました。

詳細は下記リリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000056735.html

本公演は、Day1 “hello, again”では活動初期からバーチャルYouTuberカルチャーの形成に関わってきた出演者との再会を描く“同窓会”のような温かみのある時間が展開され、Day2 “new world”では音楽アーティストとして再始動したKizunaAIの新章を切り拓く“新たな旅路”の第一歩となるライブパフォーマンスが披露されるなど、両日で異なるテーマと演出をお楽しみいただける内容となっております。

現地チケットは先着順となりますため、ご希望の方はぜひお早めにお申し込みください。

なお、オンラインでご視聴いただける配信チケットも現在販売中です。

KizunaAIが描く“再会”と“未来”の物語、その目撃者となるこの特別な2日間を、ぜひ会場または配信にてご体験ください。

▼KizunaAI Comeback Concert ”Homecoming" 特設サイト

https://homecoming.kizunaai.com/

公式ハッシュタグ：#キズナアイ復活祭

【現地チケット】

▼一般販売

・受付期間：2025年8月16日（土）12:00 ～ 2025年9月8日（月）23:00

・当選確認・入金期間：2025年9月8日（月）23:59まで （予約日を含まず３日間有効）

・お申し込み（ローチケ先行） https://l-tike.com/kizunaai/

※入金時（決済時）チケット1枚につき、システム利用料330円、電子チケットサービス110円が別途かかります。

※一般チケットはお1人様4枚までお申し込み可能です

※別途入場時ドリンク代が必要です

※本公演はオールスタンディング形式での開催を予定しております



■お問合せ：キョードー東京 0570-550-799 (平日:11時～18時 土日祝:10時～18時)

【配信チケット（ABEMA）】

■金額

一般チケット：各4,500円 （税込） 2DAYS通しチケット：9,000円（税込）

■販売期間

2025年6月30日（月）0:00 ～ 2025年10月4日（土）23:59（DAY1）、2025年10月5日（日）23:59（DAY2）

■販売リンク

国内チケット購入

DAY1 ”hello, again”：https://abema.go.link/4f9tI

DAY2 “new world”：https://abema.go.link/6Fv1R

海外チケット購入

DAY1 ”hello, again”：https://abe.ma/4k8OKgQ

DAY2 “new world”：https://abe.ma/3ZSIzGu



■PPV購入者特典

特典１.

各公演の公演スチールにKizunaAIからのスペシャルメッセージを添えた特別仕様の壁紙をプレゼントします。

購入された公演ごとにDAY1・DAY2それぞれ異なるデザインでお届けします。

特典２.

視聴者の投票によって決定された1曲のライブ音源をプレゼントします。

投票の詳細はABEMA公式X（https://x.com/ABEMA）をご覧ください。

特典３.

KizunaAIのライブ直後のアフタートーク動画をプレゼントします。

※内容・詳細は後日発表いたします。

特典４.

早期購入者限定 新作MV先行視聴

2025年8月31日（日）23時59分までに配信チケットをご購入いただいた方限定で、9月公開予定の新作ミュージックビデオを一般公開に先駆けてご覧いただけます。

※特典１.～３.は、2025年11月中にABEMAギフトボックスにお送りいたします。ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードをお願いします。

※特典４.は、2025年9月にABEMAギフトボックスに閲覧用URLをお送りいたします。動画のダウンロードはできませんのでご了承ください。

※全ての特典は本配信をご購入いただいた方、ローソンチケットにて「配信付きチケット」をご購入のうえ、１.～３.は視聴期限までに、４.は8月31日（日）23時59分までにクーポンコードを使用した方が対象になります。

※通し券についてはリンク先で購入が可能です

※海外配信は各公演4,000円となります

※「ABEMA Live」にて、18の国と地域で海外の方も配信をご視聴いただけます

※ABEMAアプリチケットで購入の場合、各公演500円、通し券900円の別途手数料が必要です

【プロフィール】

KizunaAI - アーティスト / バーチャルビーイング

「それでもつながりたい、あなたを知るために」をテーマに活動するバーチャルビーイングにしてアーティスト。2016年にバーチャルYouTuberの先駆者として誕生し、マルチタレント活動を通じて活躍の幅を広げるも、2022年に無期限活動休止。3年間のスリープ期間を経て、音楽を通じた新たな表現を求めて、2025年2月26日より活動を再開した。休止前は日本のインターネットダンスミュージックを軸としたサウンドを展開。新たなステージでは、そのルーツを大切にしながらも、インディー・バンドサウンドやJ-POPのエッセンスを融合し、新しいJ-POPの形を世界へ提示していく。



YouTube：https://www.youtube.com/@AIChannel

TikTok：https://www.tiktok.com/@kizunaai0630

X：https://x.com/aichan_nel

HP：https://kizunaai.com/

各種音楽ストリーミングサービス：https://lnk.to/kizunaai_top