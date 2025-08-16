人気イラストレーターかやぬゆみの「ねこ」がもちもちのクッションになって登場！！
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
販売ページはこちら！ :
https://vvstore.jp/products/detail/5039947
サイズ：縦：25cm 横：30cm 奥行き：23cm
※商品は手作業で採寸しておりますため、商品の個体差、製法、素材等により、
----------------------------------
株式会社CAMPFIRE（CAMPFIRE Creation）より発売、人気イラストレーターかやぬゆみの「ねこ」がもちもちのクッションになって登場！！
ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてお取り扱いを開始いたしました。
販売ページはこちら！ :
https://vvstore.jp/products/detail/5039947
ねこのクッション
人気イラストレーターかやぬゆみの「ねこ」がもちもちのクッションに！！
むちむちで思わず抱きしめたくなる！
食いしん坊なねこちゃんがあなたと一緒におやつタイムをしたくて待っています♪
もはや芸術的なまん丸フォルム！！
もちもち
むちむち
■ねこのクッション
価 格：8,360円 (税込)
サイズ：縦：25cm 横：30cm 奥行き：23cm
材質：ポリエステル
かやぬゆみさん / X公式アカウント
https://x.com/(https://x.com/kayanuyumi)kayanuyumi(https://x.com/kayanuyumi)
※商品は手作業で採寸しておりますため、商品の個体差、製法、素材等により、
表記サイズより多少の誤差がございます。
※商品の色は照明やブラウザの関係で実物と多少の違いが生じることがございます。
※商品をよりよくするため、生産時に若干仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。
----------------------------------
ヴィレッジヴァンガードオンライン
https://vvstore.jp/?utm_source=press
【X（旧Twitter）】
https://twitter.com/vgvd
【instagram】
http://instagram.com/village_vanguard
---------------------------------