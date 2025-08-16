月刊コミックジーン9月号が2025年8月16日（土）に発売！ 表紙＆裏表紙には『平野と鍵浦』が登場！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2025年8月16日（土）に『月刊コミックジーン　2025年9月号』を発売いたします。





◆表紙＆裏表紙：『平野と鍵浦』

漫画：春園ショウ



夏の彩度に君を重ねて──。


ふたりの"男子寮生活"（Boys Life）コミック！



コミックス第6巻2025年8月27日（水）発売!!
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000557/)



◆特別付録

＼大人気シリーズゆるキュンBL大集合♪／


『佐々木と宮野』『平野と鍵浦』『ブラックシープ』『みなと商事コインランドリー』『君には届かない。』『佐原先生と土岐くん』証明写真風ステッカー




◆新連載＆巻頭カラー!!

『葬送師と貴族探偵』


漫画：挟間津式　原作：水無月せん　キャラクター原案：双葉はづき




閉ざされた真実に、光を灯せ。


年下傲慢貴族×お人よし葬送師が贈る身分差バディの中華復魂ミステリ！



原作第1巻（角川ビーンズ文庫）好評発売中！
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322308000498/)



◆センターカラー!!


『シャンティ』


漫画：須賀今日助　原作：佐野しなの　監修：wotaku　


キャラクター原案：亞門弐形




焼ける憧憬をいさり火に、少年は闇を征く。


累計1500万回再生突破!!　大人気ボカロ楽曲から生まれ堕ちた衝撃のダーティ・ファンタジー！



コミックス第1巻＆原作小説（GA文庫）絶賛発売中！


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407001873/)



◆センターカラー!!


『月見里家のメイド男子』


漫画：砂尾




今宵の月に酔い惑え。


キュートなメイド服でスマートに少女を守り抜け！


男メイド×マフィアのひとり娘のちょっぴり歪な共同生活コメディ！



砂尾作品好評発売中！


▼『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000725/)


▼『月見里家のメイド男子　1』


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322411000411/)



◆特別掲載＆センターカラー!!


『いかすぜ！ピース』


漫画：叫野あぎゃ




死にたがりの不良坊主×あほ天使


死に様模索コメディBL★



コミックス2025年8月27日（水）発売!!
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000461/)



◆書誌情報


『月刊コミックジーン　2025年9月号』


発売：2025年8月16日（土）


定価：660円（本体600円＋税）


判型：B5変形判


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000759/)



公式ホームページ：https://comic-gene.com/


公式ブログ：https://comic-gene.com/blog/


公式X：https://x.com/comicgene　