月刊コミックジーン9月号が2025年8月16日（土）に発売！ 表紙＆裏表紙には『平野と鍵浦』が登場！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2025年8月16日（土）に『月刊コミックジーン 2025年9月号』を発売いたします。
◆表紙＆裏表紙：『平野と鍵浦』
漫画：春園ショウ
夏の彩度に君を重ねて──。
ふたりの"男子寮生活"（Boys Life）コミック！
コミックス第6巻2025年8月27日（水）発売!!
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000557/)
◆特別付録
＼大人気シリーズゆるキュンBL大集合♪／
『佐々木と宮野』『平野と鍵浦』『ブラックシープ』『みなと商事コインランドリー』『君には届かない。』『佐原先生と土岐くん』証明写真風ステッカー
◆新連載＆巻頭カラー!!
『葬送師と貴族探偵』
漫画：挟間津式 原作：水無月せん キャラクター原案：双葉はづき
閉ざされた真実に、光を灯せ。
年下傲慢貴族×お人よし葬送師が贈る身分差バディの中華復魂ミステリ！
原作第1巻（角川ビーンズ文庫）好評発売中！
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322308000498/)
◆センターカラー!!
『シャンティ』
漫画：須賀今日助 原作：佐野しなの 監修：wotaku
キャラクター原案：亞門弐形
焼ける憧憬をいさり火に、少年は闇を征く。
累計1500万回再生突破!! 大人気ボカロ楽曲から生まれ堕ちた衝撃のダーティ・ファンタジー！
コミックス第1巻＆原作小説（GA文庫）絶賛発売中！
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407001873/)
◆センターカラー!!
『月見里家のメイド男子』
漫画：砂尾
今宵の月に酔い惑え。
キュートなメイド服でスマートに少女を守り抜け！
男メイド×マフィアのひとり娘のちょっぴり歪な共同生活コメディ！
砂尾作品好評発売中！
▼『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000725/)
▼『月見里家のメイド男子 1』
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322411000411/)
◆特別掲載＆センターカラー!!
『いかすぜ！ピース』
漫画：叫野あぎゃ
死にたがりの不良坊主×あほ天使
死に様模索コメディBL★
コミックス2025年8月27日（水）発売!!
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000461/)
◆書誌情報
『月刊コミックジーン 2025年9月号』
発売：2025年8月16日（土）
定価：660円（本体600円＋税）
判型：B5変形判
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000759/)
公式ホームページ：https://comic-gene.com/
公式ブログ：https://comic-gene.com/blog/
公式X：https://x.com/comicgene