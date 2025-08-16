『「争族」にしないための鉄則！弁護士が語る“収益不動産”相続対策のリアル』8/23(土) 会場限定セミナーのお知らせ｜THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER
株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、2025年8月23日（土）に東京国際フォーラムで開催される「THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER」にて、山村法律事務所 山村 暢彦 氏がサブステージセミナーにご登壇することをご報告いたします。
登壇者
山村 暢彦 氏
山村法律事務所
代表 弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、ＦＭラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
山村 暢彦 氏 会場限定セミナー
◼︎タイトル
『「争族」にしないための鉄則！弁護士が語る“収益不動産”相続対策のリアル』
・「収益不動産」だからこそ生じるトラブル事例
・遺言書を作れば大丈夫？！は、真実なのか？
・収益不動産の相続は、親子間の「事業承継」
・事業承継に馴染むポートフォリオの構築とは
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/48_1_cbf409c0ad189414a23e1b295903a3d8.jpg?v=202508160226 ]
THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER とは
本イベントは、マネー・金融・投資系などの情報を発信する富裕層・高額資産保有者層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。
60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、
相続・事業承継、国内外の不動産投資、資産運用、事業投資、
オルタナティブ投資など、多彩なジャンルで最新情報やノウハウを提供。
THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER 3つの見どころ
1）60社超の企業が出展！資産運用・相続・不動産…解決のヒントがここに！
あなたの財産を守る・増やす・残すための「知恵」「ノウハウ」「解決策」を持つ、
選りすぐりの企業が60社以上ブース出展、最新情報をその場でお届け！
2 ）著名人講演＆専門家セミナー多数開催 著名人・専門家のリアルな話が聞ける！
著名人による特別講演、出展企業によるミニセミナーも多数開催
課題解決のためのヒントがきっと見つかります！
◼︎特別講演（一部）
エミン・ユルマズ 氏（エコノミスト・グローバルストラテジスト）
「どうなるトランプ関税後の世界経済と株式・為替市場」
伊井 哲朗 氏（コモンズ投信株式会社 代表取締役社長兼最高運用責任者）
「トランプ2.0が日本市場に与える影響とは 日本経済と株式市場の展望」
服部 誠 氏（税理士法人レガート 税理士）
「『相続税の税務調査』調査対象に選ばれる人／実地調査の一日」
杉原 杏璃 氏（タレント、投資家） 特別講演決定！
「相場が荒れても怖くない！杉原杏璃の“私が実践する”資産防衛術
―高配当株×“杉原式”ポートフォリオを大公開 ―」
3）来場者限定の豪華特典も！スタンプラリー＆アンケートでプレゼントが当たる！
来場者様限定の特別企画をご用意！
会場内で実施するスタンプラリーやアンケート回答へのご協力で
豪華特典が当たるチャンス
イベント詳細はこちら :
https://goldonline.co.jp/fes_2025summer/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025sum_prtimes01
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/48_2_d446ef930a38026799efbf30d92c03f2.jpg?v=202508160226 ]
本イベントは富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。
前回は多くの方にご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。
今回は会場を拡大し、より充実した内容でお届けいたします！
ご来場を心よりお待ちしております。
