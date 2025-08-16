原宿発「irotoa」――全国から共創パートナー募集

株式会社太洋光芒

株式会社太洋光芒（代表取締役：［塚本拓海］）が運営する**インクルーシブカルチャーブランド「irotoa（イロトア）」は、ブランドの世界観とともに商品を展開する共創メンバー「irotoanista（イロトアニスタ）」**の全国募集を開始しました。

irotoaとは――

「個性の色、命の音」をテーマに、原宿から全国・世界へ商品と物語を発信するインクルーシブカルチャーブランド。

アート、ファッション、雑貨、食品など、ジャンルを超えた魅力ある作品をブランドの視点で編集し、一貫した世界観の中で発信します。

irotoaは、“良い作品が埋もれてしまう”という現実を変えるために、作品に新たな舞台と物語を与えます。

irotoanistaとは――共に価値を創る仲間

あなたの作品や活動を、irotoaの世界観に融合させ、市場へ送り出す共創者。

単なる委託販売ではなく、ネーミング・パッケージ・ストーリーをブランド仕様に整え、統一感のあるプロダクトラインとして展開します。

対象：個人作家、福祉事業所、企業、学校、団体（障害の有無・経験不問／国内在住）

活動場所：原宿「irotoaコラボレーションストア」＋ オンライン

活動例：商品提供、共同企画、限定コレクション制作

報酬：売上分配、買い取り、委託販売、業務委託など成果に応じて支給

irotoanistaとしての活動

1. 原宿という“舞台”で輝く常設展示

流行と多様性が交わる街・原宿で、あなたの作品が常設展示・販売されます。

観光客や地元の人々、そしてメディア関係者――日々多彩な人々の目に触れ、新たなファンや取引先との出会いが広がります。

2. ブランドが加速させる発信力

irotoaが持つSNSフォロワー、メディア露出、イベント企画などの広報ネットワークを活用。

個人では届きにくい層や市場にも、ブランドの力であなたの作品の魅力をしっかりと届けます。

3. 世界観で包み込む一体感

デザインの統一、物語づくり、ビジュアル展開まで、ブランドディレクションが全面サポート。

作品単体では出せない存在感とストーリー性を備え、“ブランドとしての輝き”を持つ価値へと高めます。

募集の背景――埋もれた才能に光を

日本各地には、質の高い作品やおもしろいアイデアを持ちながらも、売る場所や伝える方法がなく、そのまま埋もれてしまっている人がたくさんいます。

irotoaは、そうした人たちに原宿という舞台とブランドの力を掛け合わせ、次のステップへとつなげます。

- 大切に作った作品が、誰の目にも触れないまましまわれている- 心に浮かんだアイデアが、形になる前に消えていく- あなたらしさが輝く瞬間を、まだ誰にも見せられていない

そんな人たちが自分の力を発揮できる場をつくり、作品を世の中に届けます。

その過程で得られる収入や経験は、自分らしく生きることや自立への大きな一歩になります。

irotoanistaは、その挑戦の中心に立つ仲間です。

代表コメント

「irotoanistaは、ただ販路を得るだけの仕組みではありません。

あなたの挑戦の軌跡、作品や背景に、iroroaブランドの世界観と物語を重ね、原宿から全国へ、そして世界へ届けます。その挑戦の一員を待っています!」

株式会社太洋光芒 代表取締役 塚本拓海

応募方法

メール：［info@taiyokobo.com］（件名：「irotoanista応募」）

記載事項：氏名／連絡先／活動希望／自己紹介／ポートフォリオ（任意）

募集開始時期：現在、すでに募集中です。

お電話での応募や相談も受け付けています。下記のお問い合わせ先までお電話ください。

対象

問い合わせ先

- irotoaの理念に共感し、その世界観の中で作品や活動を発信したい方自立に向けて強い意欲や夢を持ち、一歩を踏み出したい方個人作家、福祉事業所、企業、学校、団体（障害の有無・経験は問いません）

TEL：045-309-7611（平日 9:00-18:00）（土日祝 10:00-12:00）

（COLORS弘明寺 内）

irotoaコラボレーションストア

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前３丁目２１－１６

アクセス：

JR山手線原宿駅、竹下口改札出口より徒歩8分

東京メトロ明治神宮前駅、5番出口より徒歩4分

