【SRSグループ】ORA「宴キャンペーン」に「ビフテキ牛ノ福」が追加参加します

SRSホールディングス株式会社ORA宴キャンペーン

SRSホールディングス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：重里 政彦、以下SRSグループと記載します)は、一般社団法人大阪外食産業協会（以下、ORAと記載します）が開催する「宴キャンペーン」に参加しております。当社はORA理事企業であり、ORAは、大阪・関西万博EXPO2025内のパビリオン「宴～UTAGE～」において外食産業の新しい形を提案し、食文化の魅力を世界に発信することを目指しています。

この度、SRSグループの株式会社NIS（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岡田連平）が運営する「ビフテキ牛ノ福」など9店舗で、2025年8月15日（金）から「宴キャンペーン」に追加参加しましたのでお知らせします。「ビフテキ牛ノ福」などキャンペーン参加9店舗にて、お客様ご自身の大阪・関西万博EXPO2025入場チケット、または会場内で働くスタッフの方がスタッフ証（入館証）を提示いただくと、飲食代金(税込）より10%割引が受けられます。

SRSグループでは、今回の宴キャンペーン参加を通じて、大阪の外食産業の一社として情報発信してまいります。

ORA「宴キャンペーン」の参加概要

キャンペーン期間：開催中～2025年10月13日（月）

キャンペーンご利用方法：

お客様ご自身の大阪・関西万博入場券、または会場内で働くスタッフの方はスタッフ証（入館証）をSRSグループの宴キャンペーン参加店舗に持参いただき、店舗スタッフにご提示ください。下記各店舗でお得な特典を利用いただけます。

今年8月19日～27日の期間にORAパビリオン来場者に配布される「宴キャンペーンカード」を店舗スタッフにご提示いただく形でも、お得な特典をご利用いただけます。

今回、ORA「宴キャンペーン」に追加参加する9店舗での特典、ご利用条件：

【今回追加参加する9店舗の概要】

ビフテキ重 牛ノ福 阪神百貨店梅田本店 〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神百貨店梅田本店 B1F

ビフテキ重 牛ノ福 近鉄百貨店上本町店B2 〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目1 近鉄百貨店 上本町店

ビフテキ 牛ノ福 クリスタ長堀店 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目クリスタ長堀地下街2-9

ビフテキ重 牛ノ福 天保山マーケットプレース店 〒552-0022 大阪府大阪市港区川岸通り1丁目1-10天保山マーケットプレース2F

ビフテキ 牛ノ福 西大寺店 〒631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町1-1-1 近鉄大和西大寺駅改札内 Time’s Place西大寺

ビフテキ重 牛ノ福 近鉄百貨店草津店1F 〒525-0026 滋賀県草津市渋川1丁目1-50 近鉄百貨店 草津店

ビフテキ重 牛ノ福 近鉄百貨店草津店5F 〒525-0026 滋賀県草津市渋川1丁目1-50 近鉄百貨店 草津店

展望レストラン きらりCUCINA 〒634-0005 奈良県橿原市北八木町3-65-11 7F

勝福惣店 大丸梅田店 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 地下1階 東側

ビフテキ牛ノ福について

上記以外の、SRSグループのORA「宴キャンペーン」参加店舗での特典、ご利用条件：ORA「宴キャンペーン」の詳細はこちら :https://campaign.expo2025utage.jp/

「ビフテキ牛ノ福」は、関西を中心に展開するステーキ重の専門店です。

看板メニューのビフテキ重は、選び抜いた牛肉を絶妙な焼き加減で仕上げ、ふっくら炊き上げたご飯の上にぜいたくにのせた逸品。

おかげさまで、百貨店や催事でも好評をいただき、累計販売数は100万食突破。

ビフテキ牛ノ福ホームページ https://singa-inc.com/

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

