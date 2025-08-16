マツキヨココカラでLIPS×Fate/Grand Orderキャンペーンを実施中！

株式会社AppBrew

国内最大級(*1)の美容プラットフォーム「LIPS」を運営する株式会社AppBrew（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松田崇、以下AppBrew）は、2025年8月16日（土）より2025年9月15日（月）の期間、マツキヨココカラ×Fate/Grand Order キャンペーン内においてLIPSキャンペーンを実施いたします。

*1（出典：App Tweak 日本国内 iOS & Android、合計：2023年1月～12月）

1）LIPSアプリでクイズに答えて応募

【キャンペーン概要】

マツキヨココカラ公式アプリとLIPSアプリをアカウント連携して、LIPSアプリ内にある応募フォームにて、クイズに答えると抽選で 選べる！ダイカットクッション（全6種）が60名様に当たります。

【応募期間】

2025年8月16日（土）～2025年9月15日（月）23:59



■「LIPSアプリでクイズに答えて応募」の詳細はこちら

https://mcc-collab-cp.com/2025-fgo-cp(https://mcc-collab-cp.com/2025-fgo-cp)

2）マツキヨココカラの限定店舗でもらえる

【キャンペーン概要】

マツキヨココカラ限定店舗にてお会計時にLIPSアプリ画面をレジにて提示でマルチケース（全1種）を先着順で1点プレゼントいたします。

※ご提示いただく画面はLIPSアプリ内であれば表示画面は問いません。

※金額・商品は問いません。

※限定200店舗での実施となります。



【プレゼント期間】

2025年8月16日（土）～2025年9月15日（月）

■「マツキヨココカラの限定店舗でもらえる」の詳細はこちら

https://mcc-collab-cp.com/2025-fgo-cp(https://mcc-collab-cp.com/2025-fgo-cp)

※景品がなくなり次第終了となります。

※お一人様1店舗1点までとさせていただきます。

※1回のお買い物につきご購入店舗で1点のお渡しとなります。

※対象外の店舗情報含め、詳細はキャンペーンWEBサイトをご確認ください。



3）LIPSアプリでガチャが回せる

【キャンペーン概要】

マツキヨココカラ公式アプリとLIPSアプリをアカウント連携して、店頭で会員証を提示して、マツキヨココカラの店舗にて1,000円（税込）以上を購入すると、LIPSアプリ内で使用できるガチャ券を1枚プレゼントいたします。ご購入日翌日に付与されるガチャ券を使用し、ガチャを引くと等身大パネルなどの豪華賞品が当たります。

【応募期間】

2025年8月16日（土）～2025年9月15日（月）

■「LIPSアプリでガチャが回せる」の詳細はこちら

https://mcc-collab-cp.com/2025-fgo-cp(https://mcc-collab-cp.com/2025-fgo-cp)



LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：App Tweak 日本国内 iOS & Android、合計：2023年1月～12月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年2月には累計1,300万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年2月、調査対象：App store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv(https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv)

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/(https://lipscosme.com/)

お問合せ先

株式会社AppBrew PR担当

TEL：03-3868-3329

FAX：03‐3868‐2366

Email：pr@appbrew.io

権利表記

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT