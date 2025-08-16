中学受験専門の「受験Dr.」が、「過去問活用セミナー」を9月８日・12日・13日に開催

株式会社 日本教育指導総合研究所JET

株式会社日本教育指導総合研究所JET(所在地：東京都新宿区、代表取締役：屋口 京子)が運営する中学受験専門の個別指導塾・家庭教師である受験Dr.は、過去問学習の重要性や効果的な取り組み方をお伝えする「過去問活用セミナー」を、2025年9月8日(月)・12日（金）・13日（土）に開催する。

過去問活用セミナー

■「過去問活用セミナー」とは

●中学受験専門の個別指導塾・家庭教師である受験Dr.が、毎年開催している入試対策において必須である過去問演習をどう進めていけばよいのか、不安やお悩みを抱えるご家庭・少しでも早く最善の学習法を実践したい保護者の方に向けた中学受験生の保護者対象セミナー

●今年は3日間、対面とオンライン、計4回で開催

●中学受験のプロならではの着眼点と豊富な経験で、過去問学習の重要性を伝え、受験生が抱えるお悩みを解消

●理論としても実践としても、分かりやすく体系立てられた学習戦略を体験可能

●セミナー終了後にはプロ講師による1対1の学習相談会も実施

■開催概要

セミナー名： 過去問活用セミナー

日程 ： 2025年9月8日(月)・2025年9月12日(金)・2025年9月13日(土)

時間 ： 2025年9月8日(月) ［対面］

9:30 開場

10:00～13:00 国語 理科 社会 算数 全般（各教科別）

13:00～14:00 個別相談会（希望制）

2025年9月8日(月) ［オンライン］

10:00～13:00 国語 理科 社会 算数 全般（各教科別）

2025年9月12日(金) ［オンライン・録画配信］

10:00～13:00 国語 理科 社会 算数 全般（各教科別）

2025年9月13日(土) ［オンライン・録画配信］

19:00～22:00 国語 理科 社会 算数 全般（各教科別）

会場 ： 受験Dr. 四谷本部校

東京都新宿区四谷 1-2-8 四谷THビル 7Ｆ

受講料 ： 11,000円 (税込)（四教科・全般 講演資料含む）

お申し込み： 電話（03-5304-8225）もしくは下記申し込みフォーム

https://www.chugakujuken.com/lp/kakomon-katsuyou/

■担当講師

＊全般

安部 公一郎 講師（写真中央右） 受験Dr. 塾長 京都駅前校校長 クラウンドクター講師

＊国語

春野 陽子 講師（写真中央） 国語科講師指導最高責任者 国語科御三家最高責任者 クラウンドクター講師

＊算数

海田 真凜 講師（写真中央左） 四谷本部校校長 校長総責任者 クラウンドクター講師

＊理科

亀井 章三 講師（写真右） 算数・理科御三家最高責任者 自由が丘校校長 教科総責任者 クラウンドクター講師

＊社会

清水 栄太 講師（写真左） 社会科御三家最高責任者 スーパードクター講師

■注意事項

・6年生の保護者対象 ※5年生以下不可

・同業他社の参加禁止

・セミナー中の撮影・録音・録画禁止

■受験Dr.について

「受験Dr.」は【目の前の1人を勝たせる】をモットーに、お子さん一人ひとりの性格や学習状況に合わせたオーダーメイド指導の「個別指導塾」「プロ家庭教師の派遣」「オンライン授業」のサービスを提供。

開成中学校の合格者数は2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年の6年で計65名となり、個別指導No.1の合格実績を達成しています。

■会社概要

商号 ： 株式会社日本教育指導総合研究所JET

代表取締役社長： 屋口 京子

所在地 ： 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-8 四谷THビル7階

設立 ： 設立 1998年2月／法人化 2003年10月

事業内容 ： 中学受験プロ講師による個別指導塾・家庭教師 受験Dr.

校舎 ： 四谷本部校、麻布十番校、代々木校、自由が丘校、吉祥寺校、東京校、

成城学園校、横浜校、京都駅前校

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.chugakujuken.com/