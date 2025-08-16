『アメイジングデジタルサーカス』Episode 6の公開を記念！ 最新輸入商品の発売が決定！

写真拡大 (全5枚)

インフォレンズ株式会社


エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、大ブレーク中のダークコメディCGアニメーション「The Amazing Digital Circus(アメイジングデジタルサーカス)」の最新Episode6に公開に合わせて発表されたGlitch Productions新商品を販売することを発表いたします。



■最新エピソード


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mOvhHim78YA ]

タイトル：『THE AMAZING DIGITAL CIRCUS - Ep 6: They All Get Guns 』


公開日時：日本時間 2025年8月16日(土) 7:00～


配信プラットフォーム：YouTube チャンネル GLITCH (https://www.youtube.com/@GLITCH)


エピソード 6 URL：https://youtu.be/mOvhHim78YA?si=M9ixNAbYQzkHTk2w



■販売について


予約開始　：2025年8月16日（土）10：00～


発売時期　：2025年10月下旬/12月下旬 予定



商品ページ :
https://bit.ly/3VBOiOU


今回、発売が決定した新商品は全2商品です。


・アメイジングデジタルサーカス ジャックス着ぐるみぬいぐるみ（ポムニ）


・アメイジングデジタルサーカス ぬいぐるみキーホルダー（ラガタ）



【商品情報】

・アメイジングデジタルサーカス ジャックス着ぐるみぬいぐるみ（ポムニ）


『アメイジングデジタルサーカス』エピソード6より、ファン待望のアイテムが登場！


エピソード6の世界観をぎゅっと詰め込んだ、特別なぬいぐるみです。


ポムニがジャックスの着ぐるみを身にまとった、物語の重要なシーンを切り取ったようなデザインになっています。



発売日 ：2025年10月下旬　発売予定


価格　 ：4,620円（税込）


本体 ：約28cm







・アメイジングデジタルサーカス ぬいぐるみキーホルダー（ラガタ）


話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」より


ラガタのぬいぐるみキーホルダーが登場!!


鞄やリュックにつけて一緒にお出かけ出来ちゃいます！



発売日 ：2025年12月下旬　発売予定


価格　 ：1,980円（税込）


商品サイズ：約5cm





【The Amazing Digital Circus (アメイジングデジタルサーカス)とは】


2023年10月にYouTubeにて公開された約30分のパイロット版アニメーションが、公開からわずか3カ月で2.5億回視聴を突破した話題のアニメーション作品。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいます。


ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむ場所『アメイジングデジタルサーカス』に突然迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の“トビラ”を見つける。


トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジングデジタルサーカスとは？この世界は一体？ケインの正体とは？


ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に…



【「The Amazing Digital Circus」アニメーションはこちら】


https://bit.ly/3FM6yAf



＜アメイジングデジタルサーカス 日本公式X＞


https://x.com/ADC_Japan



【INFOLENS GEEK SHOPとは】



INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲーム及び映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。


2023年3月には池袋パルコ店をオープン。


ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。





＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞


https://geekshop.infolens.com/



＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞


所在地：〒171-8557　東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F


TEL　 ：03-5985-4011(#)


http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro



＜公式X＞


INFOLENS GEEK SHOP


https://x.com/INFOLENSGEEK



INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店


https://x.com/igs_ikebukuro





商号 ： インフォレンズ株式会社


代表者 ： 代表取締役CEO　安川 洋


本社 ： 〒104-0043　東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階


設立 ： 2018年10月


事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売


URL ： http://www.infolens.com







(C) 2025 The Amazing Digital Circus. All rights reserved. The Amazing Digital Circus and Glitch Productions are trademarks or registered trademarks in Australia and/or other countries.