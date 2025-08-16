フットゴルフ世界大会開催！ワールドクラスの強豪選手たちが北海道に集結！

一般社団法人日本フットゴルフ協会

国際フットゴルフ連盟（FIFG）が主催するフットゴルフワールドツアーの最高峰に位置するメジャー大会の「FIFG WORLD TOUR Japan FootGolf International Open 2025 supported by SAPPORO」 が、2025年8月5日～8日(5日は指定練習日）の4日間、北海道美唄市のゴルフ5カントリー美唄コースで開催され、国内外から集まったトッププレーヤーたちによる熱戦が繰り広げられました。

今大会には、通常よりもランキングのポイント数が高く、成績がワールドツアーランキングに大きく影響する重要な一戦となっているだけに、世界11か国から競合選手含め98選手が出場。男子・女子・シニア（46歳以上の男子）・シニア+（56歳以上の男子）の4カテゴリーで競い合い、北海道の雄大な自然と戦略性の高いコースを舞台に54ホールを戦い抜きました。

男子カテゴリーでは、大会前まで世界ランク2位だったベン・クラーク選手（イングランド）が、正確なショットを武器に安定したプレーを見せ通算14アンダーを記録。2位の高田流我選手に4打差をつけ栄冠を手にしました。

クラーク選手は、過去日本で行われた同メジャー2大会で連覇を果たしているトッププレーヤーです。今大会を制したことで、2017年に長野県の軽井沢72ゴルフ南コースで行われた「FIFG World Tour Japan Footgolf International Open 2017 supported by Cygames」、翌年に岐阜県のフォーティーンヒルズカントリークラブで実施された「FIFG WORLD TOUR JAPAN FOOTGOLF INTERNATIONAL OPEN 2018 supported by SHIELDS」に続く本大会3勝目を飾ったと同時に、メジャー大会通算10勝目を挙げました。

また、女子カテゴリーでは三浦尚子選手が2位に7打差をつける通算1オーバーで優勝しました。

三浦選手は、初日に森末菜々選手と1オーバーで首位タイ発進すると、2日目には女子で唯一のアンダーパーとなる3アンダー69で回り、通算2アンダーで2位に7打差をつけ単独トップに。最終日は3オーバー75とスコアを崩したものの、前日までの貯金をいかす“一人旅”となりました。

これで三浦選手は、2024年3月にメキシコが舞台となったメジャー大会、メキシコ・オープン（メキシコ、カンクン）に続きメジャー2勝目。自身が目標として掲げる女子ワールドランキング1位に向け大きな勝利となりました。

シニアカテゴリーでは、クラーク選手と同様に日本開催のメジャー大会で2度勝利しているジョージ・ポデュシル選手（ハンガリー）が3勝目を獲得しました。

最終日にトップと3打差の6位タイで出たポデュシル選手は、イーブンパー72でラウンド。他選手がスコアを崩す中、安定したプレーを見せトップでスタートした下田雅之選手とプレーオフに突入すると、そのプレーオフで下田選手を退けました。

シニア+カテゴリーでは、サッカー元日本代表の前田治選手がメジャー初優勝を飾りました。

前田選手は初日こそ2位発進となりましたが、2日目を2オーバー74としトップに躍り出ると、最終日も同スコアでホールアウト。2位以下に8打差をつける圧勝劇で、サッカー元日本代表らしい強さを見せつけました。

FIFG WORLD TOUR Japan FootGolf International Open 2025 supported by SAPPORO大会結果(https://www.jfga.jp/tour2025/japan-international-open/leaderboard)

なお、今大会の開催にあたり、冠スポンサーであるサッポロビール株式会社様をはじめ、ご協力いただいたすべての関係者、ボランティアの皆様に深く感謝申し上げます。一般社団法人日本フットゴルフ協会では、今後も全てのステークホルダーに魅力的な大会を実施することで、国内のフットゴルフの普及・発展に努めてまいります。

＜大会概要＞

- 大会名称：FIFG WORLD TOUR JAPAN FOOTGOLF INTERNATIONAL OPEN 2025 supported by SAPPORO- 主催：メジャーフットゴルフ大会実行委員会- 公認：Federation for International FootGolf- 後援：美唄市、株式会社アルペン- 冠スポンサー：サッポロビール株式会社- スポンサー：株式会社岸本組、近藤建設株式会社、株式会社高瀬工業、ゴルフ5カントリー美唄コース- 協力：ゴルフ5カントリー美唄コース- 企画運営：一般社団法人日本フットゴルフ協会、ゴルフ5カントリー美唄コース- 開催日程：- - 2025年8月5日（火）受付／指定練習日(終日)／ウェルカムパーティー- - 2025年8月6日（水）予選ラウンド第１日- - 2025年8月7日（木）予選ラウンド第２日- - 2025年8月8日（金）決勝ラウンド／表彰式兼パーティー- 募集期間：- - 期間A：2025年5月7日（水）正午～7月20日（日）- - 期間B：2025年5月21日（水）正午～7月20日（日）- 開催会場：ゴルフ5カントリー美唄コース（〒079-0261 北海道美唄市字茶志内250-1、TEL： 0126-65-2889）- カテゴリー：1）男子 2）シニア 3）シニア+ 4）女子- 出場資格：FIFGライセンスプレーヤー- 出場枠数：男子、シニア、シニア+、女子合計128名- 参加費：全カテゴリー一律 58,000円（税込） 学生 49,000円（税込）- 競技方法：3日間54ホールズ・ストロークプレー。予選カットなし。54ホールを終了し、第1位がタイの場合は、即日指定ホールにおいて、3ホールのプレーオフを行い、優勝者を決定。- 競技規則- - FIFGフットゴルフ規則及び、本大会追加ローカルルールを適用する。- - 本大会は男子の部、シニアの部、シニア+の部女子の部があります。2025年のプレーヤーレジストレーション時に選択いただいたカテゴリーで参加いただきます。- - 男性はメンズティー、シニア・シニア+はシニアティ、女性はレディスティを使用。- - カテゴリー別に表彰いたします。- - 本大会でジャパンツアーの各ランキングポイントを獲得するためには、本大会出場前までにライセンスプレーヤーとして本協会に登録する必要があります。ライセンスプレーヤーになるためには、こちらをご確認の上、本大会出場の一週間前までに登録費の納付をお願いいたします。- - 本大会出場時にライセンスプレーヤーとなっていない選手は、本大会でジャパンツアーの各ランキングポイントを獲得できません。- 賞金：総額 200万円- 優勝賞品：トロフィー- 等賞：各カテゴリー上位3名にサッポロクラシック1ケース / 各カテゴリー上位3名にお米5kg- ホールインワン賞：5万円（各日13番ホール）- 入場料金：全日入場無料

フットゴルフとは？

サッカー（フットボール）とゴルフ、この異なるスポーツを融合した新しいスポーツがフットゴルフです。サッカーボールの5号球を使い、ゴルフコースで9ホール、または18ホールをラウンド。「サッカーボールを蹴ってゴルフをする」ことをイメージすると分かり易いでしょう。

フットゴルフは、2009年にオランダでルール化されると、国際フットゴルフ連盟が設立された2012年にはハンガリーで第1回ワールドカップを開催。欧米を中心に既に40カ国以上で楽しまれており、急速に普及している現在最も注目されているスポーツとなっています。2016年1月にはアルゼンチンで26カ国が参加し第2回ワールドカップが開幕。そして、2018年12月には、モロッコで33カ国合計約500名が出場し第3回ワールドカップを実施。2023年5月末から6月上旬にかけては、39カ国約1,000名により第4回大会がフロリダ州オーランドで行われました。（2020年9月末からは第4回ワールドカップが日本で開催されることが決定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により2021年9月末に延期され、その後、FIFG総会の決議により2021年1月28日に中止が決定しています）

また、フットゴルフ先進国のアメリカでは、既に600コース近くでフットゴルフがプレーでき、イギリスでもその数は200を越えており、欧米を中心にその認知度もアップ。国内では当協会が2014年2月に創設され、直後からジャパンオープンなど賞金トーナメントも開催。2017年には名門・軽井沢72ゴルフの南コースで国内初の国際大会も行われました。そして2025年3月現在、フットゴルフが楽しめるコースは国内で約30カ所となっています。

そして現在、フットゴルフはGAISF（国際スポーツ連合団体）のオブザーバー会員となっており、将来のオリンピック正式種目化を目指しています。

フットゴルフジャパンツアーとは？(https://www.jfga.jp/tour2025)

当協会では、協会設立から約2ヶ月後の2014年4月14日に「第1回フットボールゴルフジャパンオープン」を開催。それから2年間は、“第○回”と回数部分を積み重ねる形で「ジャパンオープン」という名称はそのままにトーナメントを実施してきました。

現在のようにツアー化されたのは2016年からで、大会名が開催地や地域などにちなんだ名称、冠スポンサー様名となったのは2019年から。最後に「ジャパンオープン」という名で大会を実施したのは、同年7月26日から3日間行った「第40回ジャパンオープン」となっています。

また当協会主催のジャパンツアーの多くの大会は、世界フットゴルフ連盟が主催するフットゴルフワールドツアーの一部となっており、出場選手は大会の成績に応じてワールドツアーポイントを獲得 （ライセンス登録プレーヤーに限る） 。国内にいながら世界中のフットゴルファーと競い合える環境が整っています。

協会概要

名称：一般社団法人日本フットゴルフ協会

所在地：〒359-0034 埼玉県所沢市東新井町737-3 第3武井ビル3F

会長：松浦 新平

公認アンバサダー：高橋 陽一（キャプテン翼原作者）

特別顧問：林義規（元公益財団法人日本サッカー協会副会長）

育成アドバイザー：高島雄大（元鹿島アントラーズ育成部長）

協会設立：2014年2月

国際フットゴルフ連盟（FIFG）加盟：2014年11月

公式ウェブサイト：https://www.jfga.jp/