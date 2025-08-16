気象キャスターからフリーアナウンサーへ──マーケティング視点で描く、檜山沙耶の「新しいキャリアの形」

株式会社Wonderlabo

タレントの魅力をマーケティング視点で引き出す対談企画『Talent Meets Marketing（タレントミーツマーケティング）(https://www.youtube.com/@MarShall_wlh)』。

今回のゲストは、「ウェザーニュースLiVE」の元気象キャスターで、現在はフリーランスとしてアニメ・漫画好きを活かしてテレビやラジオに多数出演中の檜山沙耶さん。

Wonderlabo代表・廣野が、“やりたいこと”や“強み”をもとに、檜山さんのこれからのキャリア戦略を描いていきます。

▼動画視聴はこちら（2025年8月16日(土)18時公開予定）

https://youtu.be/E5JfMwr1DZc

廣野裕之（ひろの・ひろゆき）

Wonderlabo Holdings株式会社 代表取締役CEO

株式会社Wonderlabo 代表取締役CEO

新卒でワークスアプリケーションズに入社。 その後サイバーエージェントにてアカウントプランナーに従事。その後、新規事業開発会社にてマーケター育成事業の事業責任者として業界最大手まで牽引。同時に総合代理店から専門代理店など複数代理店のプロジェクトに参画。その後スタートアップ企業のCMOに着任し組織開発を含む広範囲に渡るマーケティング全般を統括。 2022年2月Wonderlaboを設立。広告代理店や事業会社/消費者/学校など幅広くマーケティング教育を展開。2024年2月Wonderlabo Holdingsを設立し、代表取締役CEOに就任。



檜山沙耶（ひやま・さや）

1993年10月27日生まれ。茨城県水戸市出身。2018年に「ウェザーニュースLiVE」でキャスターデビュー。2022年に「いばらき大使」に就任。各メディアへの出演の他、防災士やMCとしても活動中。現在は文化放送「檜山沙耶のアニウラ～アニメの裏側を覗く～」のメインパーソナリティやBS日テレ「こんびず～コンテンツ×ビジネス情報局～」のメインMCを務めている。

5年半続けたキャスター生活と、その支えになったもの

気象キャスターから、フリーランスへの転身や結婚といった人生の転機を迎えた檜山さん。

ウェザーニューズに在籍していた当初は、早朝から深夜まで不規則なシフトを経験していました。



そんな日々を5年以上続けられた原動力を伺うと、「人々の生活の役に立っている」と実感できたことが大きかったと振り返ります。

特に、視聴者とのリアルタイムのチャット交流が大きな励みだったとのこと。

天気が穏やかな日には趣味のアニメやゲームの話題も交え、視聴者との距離を縮めてきました。

「アナウンサーでありながら親近感がある」と感じてもらえる存在になれたのは、こうしたやり取りがあったからこそです。

声優志望からキャスターへ

元々アニメが好きだった檜山さんですが、実は以前 声優養成所に通っていたと語ります。

ある日、劇団の手伝いで出会った声優の田中真弓さんから『アナウンサー向きの声』と評価されたことがきっかけで、ウェザーニューズのキャスターオーディションに応募し、見事合格。

声優志望からキャスターへの道が開けたと言います。

海外との二拠点生活

最近では、結婚を機に日本と海外を行き来する生活になった檜山さん。

海外滞在による時差やリズム調整には苦労しつつも、「仕事もプライベートも充実している」と笑顔を見せます。

また、「忙しいのは得意ではない」という本音を明かし、自分らしいペースを大切にしながらキャリアを築いていきたいという思いを語っていただきました。

マーケティングのフレームワークで目標を整理

それでは、どうすれば檜山さんが望む未来に近づけるのでしょうか？

マーケティングのプロ・廣野と、その道のりを一緒に紐解いていきましょう。



▍キャリアプランや目標を策定する「Will Can Must（+ Needs）」

「Will（やりたいこと）」「Can（できること）」「Must（求められていること）」、そして「Needs（ファンが求めていること）」を整理し、これからのビジョンを考えていきます。

※分析の続きは、YouTube本編をご覧ください。

新たな自分を発見する機会に / プレゼントor罰ゲーム有りのミッションも…!?

今回の番組を通して、檜山さん自身も気づいていなかった新たな発見が沢山あったようで「本当に今日は勉強になりました、ありがとうございます！」と感激していただきました。

動画の締めくくりには、プレゼントor罰ゲーム有りのミッションも企画… こちらもぜひお楽しみに！

檜山さん、ありがとうございました！

