新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」のオールラインナップとWOWOWでの放送・配信日時が9/14(日)午後8：00からに決定！

2015年にメジャーデビューし、今年デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEをWOWOWでは、さまざまなコンテンツで3カ月連続で特集中。

このたび、新しいエンタテインメントショーとして彼らが立ち上げ、6月18日にKアリーナ横浜で開催された「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」の放送・配信日時が、9月14日（日） 午後8：00からに決定！また、この公演にはATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad（※ライブ演奏シーンの放送・配信なし）、the engy、TOMOOといった多種多様なジャンルのアーティストが参加しており、ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、カルチャーが融合した未体験のエンタテインメントショーをご覧いただける。期待度ＭＡＸの画期的なステージをお見逃しなく！

さらに、同日は 「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」と、過去ライブ4本をまとめて「Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary 一挙放送スペシャル」として、5作品を一挙に放送・配信！彼らの魅力がたっぷり詰まった貴重な映像の数々をお楽しみいただきたい。

【番組情報】

Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』

9月14日（日） 午後8：00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1週間のアーカイブ配信あり

Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」新たなエンタテインメントショーをお届け。

昨年末のバンドとして史上初となる2年連続日本レコード大賞獲得に続き、今年初開催となった「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」でも「最優秀アーティスト賞」はじめ3冠を達成。まさしく令和を代表するトップアーティストと言えるMrs. GREEN APPLE。その音楽性の高さはもちろん、ファッション、映像、パフォーマンスなどすべてが時代の象徴として注目を集める屈指のアイコンだが、そんな彼らが新しいエンタテインメントメディアとして立ち上げたのが「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」。WOWOWでは、6月18日にKアリーナ横浜で開催されたこのイベントの模様を放送・配信する。

ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した未体験のエンタテインメントショー。この画期的なステージをお見逃しなく！

出演：Mrs. GREEN APPLE ／ ATEEZ ／ 日向坂46 ／ HY ／ LE SSERAFIM ／ M!LK ／

My Hair is Bad（※ライブ演奏シーンの放送・配信なし） ／ the engy ／ TOMOO

（※表記順はMrs. GREEN APPLE以外はABC順）

収録日：2025年6月18日

収録場所：神奈川 Ｋアリーナ横浜

Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary 一挙放送スペシャル

9月14日（日） 午前10：00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンド配信

※各番組、放送・配信終了後～1週間のアーカイブ配信あり

＜ラインナップ＞

・午前10：00～ Mrs. GREEN APPLE ARENA SHOW “Utopia”

・午後0：40～ Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”

・午後3：10～ Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”

・午後5：30～ Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～

・午後8：00～ Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』

