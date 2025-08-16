もふもふ可愛いシマエナガまみれ♪シマエナガマーケットOPEN！

株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、雪の妖精「シマエナガ」に特化した、ポップアップを関東4店舗（都内1・埼玉県2・群馬県1）で開催中！

店内は真っ白な可愛いシマエナガグッズがぎゅぎゅっと並んでおります。

期間限定になりますので、ぜひこの機会に可愛いシマエナガグッズに会いに来てくださいね♪

ビジュアルイラストは ぴよ手帖（@piyonotebook）★各会場にて商品多数販売しております



・シマエナガマーケット浦和 2025年10月14日迄 伊勢丹浦和店 5階 プロモーションスペース2

https://www.mistore.jp/store/urawa/shops/experience/hobby_stationery_glasses/shopnews_list/shopnews023.html



・シマエナガマーケット新三郷 2025年9月3日迄 京王百貨店 ららぽーと新三郷店アウトモール1階

・シマエナガマーケット高崎 2025年9月（未定）迄 戸田書店 高崎店

・シマエナガマーケットお茶の水 2025年9月8日迄 丸善 お茶の水店

