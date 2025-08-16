株式会社Arii トレカ商事事業部、トレーディングカードゲームの卸取引事業を本格的に開始

株式会社Arii

エンターテインメント業界に特化した総合商社 株式会社Arii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新井貴雄、以下「Arii」）のトレカ商事事業部は、トレーディングカードゲーム（以下トレカ）の卸取引事業を本格的に開始いたしましたことをお知らせいたします。

トレカ商事事業部では、トレカ自販機の提供やオンラインガチャサイトの開発支援、トレカ専門店を集めたトレカモーールの運営やトレカショップ様向けのマーケティング支援など、トレカに関連する様々な事業を行っております。（参考：https://torecacorp.jp/business）

今回の卸取引事業開始を機に商材の幅を広げ、さらなる事業の拡大を図ってまいります。

事業拡大の背景

近年、国内外のトレカ市場は、新作タイトルや復刻版の登場、オンライン取引の活発化などにより拡大を続けています。特に日本国内では、コレクション需要とプレイ需要の双方が高まり、安定的かつ多様な商品供給を求める声が強まっています。

株式会社Ariiはこれまで、小売・イベント企画・オンライン販売など多角的にカード関連事業を展開し、幅広いジャンルの顧客との信頼関係を築いてまいりました。このネットワークと情報力は、卸取引においても大きな強みとなります。

また、トレカ事業を行う中で、「欲しい商品をできるだけ安く、安定して仕入れたい」というお客様の需要が顕在化してまいりました。弊社の武器とも言える多くのお客様との取引実績を基盤に、カードの仕入れという経営課題に伴走し、安定供給と価格競争力の両面からサポートしてまいります。

取扱カードタイトル

今回開始した卸取引事業では、以下のタイトルをはじめとした複数タイトルを取り扱います。ご興味ございます場合は以下のお問い合わせ先までご連絡いただけますようお願いいたします。

取扱カードタイトル一覧

・ポケモンカードゲーム

・ONE PIECEカードゲーム

・ガンダムカードゲーム

・遊戯王OCGデュエルモンスターズ

・デュエル・マスターズ

・ディズニー・ロルカナ・TCG

・ヴァイスシュヴァルツ

・hololive OFFICIAL CARD GAME

・ユニオンアリーナ

・ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム

・ウルトラマン カードゲーム

・ゴジラ カードゲーム

・名探偵コナン カードゲーム

・五等分の花嫁 カードゲーム

その他多数

会社概要

会社名：株式会社Arii

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8

設立：2017年12月14日

資本金：2億123万9,000円

代表者：代表取締役 新井貴雄

事業内容：エンタメ・玩具業界に特化した商社事業

URL：https://arii.jp

お問い合わせ先

株式会社Arii 広報・IR室

E-mail：info@arii.jp TEL(代表)：03-4405-4584

※本リリースに記載の計画・見通しは現時点で入手可能な情報に基づくものであり、今後変更される可能性があります。