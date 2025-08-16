カーグッズマガジン２０２５年１０月号発売！特集は『一点豪華の用品選び』

株式会社 三栄

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２５年１０月号

２０２５年８月１６日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252510/

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年8月16日より『Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） 2025年10月号』を発売いたします。今号の特集は『一点豪華の用品選び』

いまの愛車に多少なりともマンネリを感じているオーナーさんに

一点集中の用品・部品交換のススメ！

全ての理想実現までは無理でも、特定の一箇所のみなら話は別

その分野で見れば一級品で、かつ語れる云われもあり

さらには周囲にも誇れる虎の子の選択肢をイザ

時と共に変わるその顔ぶれのなかでも、今とっておきのチョイスを巻頭から大特集！

なかでも、人気のライト用品は別枠で特集展開するほか

何かとアクシデントも起きやすい夏場の備えに、車載常備品の実際もレポート

さらに真夏恒例のお楽しみ企画として、ドライブ特集はテーマが異なる二本を収録

いつもとは違うバラエティに富んだ最新号10月号は、8/16（土）発売！

シートを始めとする大型装備品を始め、ちょっとした小物やガレージ用品でも「一点豪華」は可能。2025年・夏時点における注目所が大集合。

いまやすっかり定番化したLEDコンバージョンキットは、より手軽に、かつ実用的に進化。四大ブランドの各一推し製品から、その実力を探る！

消火器、トイレに手袋と、お馴染みの車載常備品も進化している！ いざという時のために、有用さに気付いた今こそアップグレードを。

誌面後半では、夏休み発売号恒例のドライブ企画を2つお届け。ひとつ目は七泊八日・北海道車中＆フェリー内泊の旅を実録レポート。

ドライブ企画2つ目は、半期に一度の人気特集「穴場旅」！ 人混みを避け、気持ちよいドライブを楽しめる、穴場の目的地例をここで知る。

＜Car Goods Magazine（カーグッズマガジン）とは＞

すべてのクルマユーザーのための『クルマ生活応援マガジン』



ターゲットテーマは安全・快適・快感。

『クルマ生活応援マガジン』の路線を徹底的に強化、カー用品からアウトドアグッズまでワイドレンジに、とりわけ、新製品に関わる情報を、読者の立場に立って装着ノウハウ、使用テスト、購入アドバイス等をご紹介。

クルマ生活のバイブルとしての絶対的な地位を確立します。

業界、メーカー、販売店とユーザーを結ぶ架け橋となるべく、カーグッズに関する多様な情報をご紹介いたします。





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/







2025年8月16日

株式会社三栄