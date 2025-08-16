『MOWRA by Brosky』シリーズよりノンシリコンの新感覚ポイントヘアマスクが新登場！！

株式会社Brosky

株式会社Brosky (本社：東京都渋谷区、代表：草刈紅蘭)は

2025年8月16日(土)より、

サロン級のしっとり感と指通りへと導く

ノンシリコンの【 MOWRA POINT HAIR MASK 】 を販売いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129039/table/11_1_a28534619e301fb8fe97175feacfd098.jpg?v=202508161255 ]

【 MOWRA POINT HAIR MASK 】は、

ノンシリコンでありながらサロン品質の仕上がりを実現するだけでなく、

世界的なクリーンビューティーやサステナビリティの潮流に沿った

サロン品質×クリーンビューティーをコンセプトにした次世代新感覚ヘアケア製品です。

植物の恵みとダメージ補修成分が髪の内側に働きかけ、

ノンシリコン製品にありがちな「きしみ」や「物足りなさ」を感じさせない

これまでのノンシリコン製品の不満をくつがえす

しっとりとなめらかな指通りへと導くポイントヘアマスクが誕生しました。

天然由来の処方で頭皮にもやさしく、髪をしなやかに保ちます。

新感覚の仕上がりをぜひご体験ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129039/table/11_2_20c9d03bd3b539f19be9d08a90160214.jpg?v=202508161255 ]

ホホバ油をはじめとする天然オイルが髪の水分保持を助けて髪を強くしなやかにし、

加水分解ケラチンとシルクがダメージを内部から補修します。

さらに、8種のフリー処方で、家族全員が安心して使えるヘアマスクに仕上げました。

１. 高保湿オイルと植物バターの相乗効果

「ホホバ種子油・オリーブ油・シアバター」などの天然由来油脂が豊富に配合されています。

これらはシリコンのように髪をコーティングして一時的なツヤやなめらかさを出すのではなく、

髪の内部にうるおいを与えながら、自然な油分で表面を保護します。

重すぎず適度な保湿膜を形成するため、

軽さとしっとり感を両立させる絶妙なバランスで処方しました。

２. 吸着型・補修型成分で髪内部にしっかりアプローチ

加水分解ケラチンや加水分解シルクは、髪の構造に近い低分子タンパク質。

毛髪の内部に浸透してダメージホールを補修し、水分を保持しやすい状態に整えます。

シリコンが表面に膜を張るのに対し、これらは「内側からのしっとりを叶える」成分です。

ホイップバターのような

リッチな質感で髪を包みこみます。

少量でものびがよく、

なめらかな指通りのテクスチャー。

- ご使用方法 -

１.シャンプーの後、軽く水気をとります。

２.適量を手にとり、毛先全体になじませます。

※２～３分置くことで

美髪成分が髪に浸透します。

３.ぬるま湯でよく洗い流してください。

商品情報

商品名 : MOWRA ポイント ヘアマスク

価格 :\6,800 税込

容量 : 200g

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/129039/table/11_3_9967eafd8f978bcf8d9971f890724996.jpg?v=202508161255 ]



【MOWRA】シリーズは、代表自身が娘の肌トラブルを解決したいという想いから、

多くの悩みをもつ家族のために開発したスキンケアブランド。

肌の保護に着目し、赤ちゃんでも使用可能なやさしい成分を贅沢に配合し、

繊細なお子様の肌はもちろん、親子でご愛用いただいているスキンケアシリーズです。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/129039/table/11_4_20aee17ca599ef1510a6a2b20a2a486d.jpg?v=202508161255 ]

BROSKY ONLINE STORE : https://brosky-onlinestore.jp/

ブランド公式instagram : https://www.instagram.com/mowrabybrosky/

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/129039/table/11_5_e4074e53c77632a940de4872a2cad4b1.jpg?v=202508161255 ]

会社名： 株式会社Brosky

住所: 〒1500002 東京都渋谷区渋谷2-2-4-706

メール： contact@brosky.jp

お問い合わせの際はメールへお願いいたします。