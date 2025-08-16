【連載開始＆コミックス発売】どうぶつ達がご主人様の恋を応援！「ごしゅじん様しか勝たん！ライトBLアンソロジー ～ぼくたちケダモノご主人の恋見守り隊～」

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、pixivコミック掲載のWEB雑誌『クロフネ』にて、本日2025年8月16日に「ごしゅじん様しか勝たん！ライトBLアンソロジー ～ぼくたちケダモノご主人の恋見守り隊～」の連載を開始いたしました。また、2025年8月20日に同作のコミックスを発売いたします。　https://comic.pixiv.net/works/12111










＜あらすじ＞

コミックスは2025年8月20日発売！


▶ https://www.amazon.co.jp/dp/4799773518/



もふもふで可愛い動物視点でご主人様の恋を描写した青春BLアンソロジー！
ポメ、たぬき、ねこ、ビーバー、竜、ポニー、ハムスター、ワオキツネザル……
可愛い動物いっぱい！



■カバーイラスト
カスカベアキラ



■収録作品
はなぶさ数字『ビバっと恋して』
山本まと『きみと恋する三角形』
嶋次郎『わんことオオカミくんのラブレター』
佐久本あゆ『BIG CAT LOVE』
くせ毛『岩熊くんは猫見知り』
二本松志野『柴とおまわりさん』
一膳ほの『Zooっと推し！』
山口すぐり『愛犬ベルは成仏できない！』
ハマサキ『ワイのミッション』
丹野ちくわぶ『トトのライバル』
小説：伊達きよ、挿絵：桜坂まい『かわいいキミにピンクの花びら』
JIN『TOBI'S TIME』



＜作品情報＞

「ごしゅじん様しか勝たん！ライトBLアンソロジー ～ぼくたちケダモノご主人の恋見守り隊～」


cover illustration：カスカベアキラ


連載開始日：2025年8月16日(土)


連載媒体：pixivコミック クロフネ


作品ページ : https://comic.pixiv.net/works/12111



＜コミックス情報＞

クロフネDX


「ごしゅじん様しか勝たん！ライトBLアンソロジー ～ぼくたちケダモノご主人の恋見守り隊～」


cover illustration：カスカベアキラ


発売：2025年8月20日(水)


価格：891円(税込)


仕様：B6


ISBN：978-4-7997-7351-2


発売：株式会社リブレ



＜特典情報＞

アニメイト特典：イラストカード


コミコミスタジオ特典：イラストカード


とらのあな特典：イラストカード



※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。


※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。


※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。


※お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします。






作品のご紹介！

1.はなぶさ数字『ビバっと恋して』


2.山本まと『きみと恋する三角形』


3.嶋次郎『わんことオオカミくんのラブレター』


4.佐久本あゆ『BIG CAT LOVE』


5.くせ毛『岩熊くんは猫見知り』


6.二本松志野『柴とおまわりさん』


7.一膳ほの『Zooっと推し！』


8.山口すぐり『愛犬ベルは成仏できない！』


9.ハマサキ『ワイのミッション』


10.丹野ちくわぶ『トトのライバル』


11.小説：伊達きよ、挿絵：桜坂まい『かわいいキミにピンクの花びら』


12.JIN『TOBI'S TIME』




25年8月16日(土)　はなぶさ数字『ビバっと恋して【前編】』


25年8月16日(土)　はなぶさ数字『ビバっと恋して【後編】』


25年8月16日(土)　山本まと『きみと恋する三角形【前編】』


25年8月17日(日)　山本まと『きみと恋する三角形【後編】』


25年8月17日(日)　嶋次郎『わんことオオカミくんのラブレター』


25年8月18日(月)　佐久本あゆ『BIG CAT LOVE【前編】』


25年8月19日(火)　佐久本あゆ『BIG CAT LOVE【後編】』


25年8月20日(水)　くせ毛『岩熊くんは猫見知り【前編】』


25年8月21日(木)　くせ毛『岩熊くんは猫見知り【後編】』


25年8月22日(金)　二本松志野『柴とおまわりさん【前編】』



以降毎週木曜更新予定★



