夏だ、祭りだ、Huluだ！風流村わくわく祭り＜2025夏＞Hulu特設サイトが期間限定オープン！夏祭り気分で楽しめる作品を集めました

オンライン動画配信サービスHuluでは、8月16日(土)からHuluの特設サイトで夏祭りキャンペーンを開始いたします。「風流（読み：ふーるー）村」で開催されるお祭り風サイトには楽しい屋台が出店され、その屋台のテーマに沿ったおすすめの作品をご紹介。いろんな屋台を回遊して、この夏お気に入りの作品を見つけてください。8月16日(土)の第1弾では、以下の5つの屋台が特設サイト上にオープンいたします。

■特設サイトURL

https://www.hulu.jp/static/wakuwakumatsuri_2025_summer/

【お化け屋敷】ホラー作品

ジャパニーズホラーから世界のホラー、アニメも！背筋がゾクっとする作品が盛りだくさん！

【射的】アクション作品

迫力ある戦闘シーンやスピーディーな展開が楽しめるアクションシーンが満載！

【特設ステージ】アイドル・アーティスト・イベント関連作品

今をときめくあのアーティストの誕生したオーディション番組やLIVE、さらに大喜利や日本のお祭りまで！

【型抜き】ミステリー・サスペンス作品

予想外の展開に息をのむ…。王道作品からここでしか見られない極上作品までに出会える予感。

【かき氷】冬・氷・雪にまつわる作品

あつ～い夏と真逆のさむ～い冬、雪・氷を舞台にした作品で目から涼しくなっちゃうかも？

わくわく祭りが開催される＜風流（フールー）村＞をご紹介！

日本のどこかにある山深くに静かに佇む小さな村。

春は桜、秋は紅葉の景色が楽しめる…

ここ最近、村長の新しい方針と村の未来を見据えた決断により、村の祭りに革新が起こった！

風流村・村長のコメント

「古き良き映画や最新のドラマをみんなで楽しんで、祭りのメインイベントにするんじゃ！」

風流村には、名物村長をはじめ、いろんな屋台が目白押し！

村長の傍らにいる愛猫”ひょうたん”にも会えるかも！？

何かとかわいい風流村でこの夏を楽しんでみてはいかがでしょうか？

今後、追加の屋台もオープン予定！さらに、お楽しみ企画やプレゼントキャンペーンも準備中！

これまで見逃していた、知らなかった面白い作品を見つけに、ぜひ風流村わくわく祭りへお立ち寄りください。

※「風流村わくわく祭り」は実際のイベントではありません。登場する名称などは架空となります

Huluは、テレビ画面でも視聴可能です。ぜひ大画面で臨場感あふれる映像をお楽しみください。

＜ヘルプページ＞

https://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360044165674

【概要】

■特設サイト名

風流（ふーるー）村 わくわく祭り＜2025夏＞

■特設サイト公開期間

8月16日(土)～9月30日（火）

・第1弾オープン：8月16日（土）

・第2弾：近日OPEN予定

■特設サイトURL

■お問合せ先

Hulu カスタマーサポート

電話番号(フリーダイヤル・無料):0120-834-126 ※固定電話

電話番号(有料):050-3851-3926 ※携帯電話(スマホ)

受付時間:午前10:00 ~ 午後6:30 年中無休(１月１日を除く)

Huluとは https://www.hulu.jp

映画・ドラマ・アニメ・バラエティなどを楽しめるオンライン動画配信サービスです。

【見放題】では月額定額料金でいつでも、どこでも、140,000本以上の作品が見放題。Huluが製作または独占的に配信開始する映画、ドラマ、バラエティ作品などをお届けする「Huluオリジナル」を筆頭に、テレビで放送中の人気番組の見逃し配信や、音楽ライブの配信などラインナップも幅広くHuluでしか観られない独占コンテンツも豊富に取り揃えています。 また、日米英のニュース、スポーツなどのライブ配信も充実しています。

さらに【レンタル／購入】では劇場公開から間もない最新映画等に加え人気の音楽イベントや舞台などのライブ配信も提供。月額料金を支払う事なくどなたでも都度課金でご利用いただけます。また、Huluはどの動画もインターネットに接続したテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで視聴可能です。

※月額定額料金は1,026円(税込）となります。ただし、iTunes Store決済の場合には1,050円(税込)となります。