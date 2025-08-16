堕天使VTuber・鴉紋ゆうく1stワンマンLIVE「存在証明-proof of desire-」8/29、ニコニコ生放送で独占配信が決定！

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、のなめぷろだくしょん所属のVTuber・鴉紋ゆうく（読み：あもん ゆうく）が実施する初ワンマンライブ「存在証明-proof of desire-」を、8月29日（金）18時30分より、現地会場のharevutai（豊島区）から独占生配信します。

本公演のネット配信視聴チケットは、8月15日（金）12時よりドワンゴチケット（https://dwango-ticket.jp/）にて販売します。

YouTubeチャンネル登録者数26万人、TikTokフォロワー数53万人を誇る堕天使VTuber・鴉紋ゆうくが、自身初となるワンマンライブを実施します。本イベントは、2024年9月からスタートしたアーティストデビュー企画「オリジナル曲12ヶ月連続リリース」の集大成として行われるものです。2021年のVTuberデビュー当時から注目されていた高い歌唱力を武器に、圧巻のステージを披露します。

ニコニコでの生配信はネット配信視聴チケット制で、公演の冒頭部分は誰でも無料で視聴できます。また、生配信終了後から9月29日（月）23時59分まで、タイムシフトで何度でも視聴可能です。

■鴉紋ゆうく（あもん ゆうく）コメント

リアル会場での初ワンマンライブ。 僕にとって夢の一つでもあったので、全力で夢を叶えに行きます！

オリジナル曲12ヶ月連続リリースの集大成ライブ！ 現地はもちろん配信でも楽しんでください！！！

┃放送概要＆ネット配信視聴チケット情報

【放送概要】

・番組名：鴉紋ゆうく1stワンマンLIVE『存在証明-proof of desire-』

・日時：2025年8月29日（金）開場：18時00分／開演：18時30分

【ネット配信視聴チケット】

・価格：3,500円（税込）※別途、サービス手数料193円（税込）

・視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348353224

┃関連情報・URL

・ニコニコ：https://www.nicovideo.jp/

・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/

・鴉紋ゆうく1stワンマンLIVE「存在証明-proof of desire-」特設サイト：https://noname.tokyo/amonyuuku1stlive