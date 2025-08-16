エニマイくじ パンパンくんの日常 が発売決定！！

株式会社レッグス エンターテインメント部

株式会社レッグス（東京都港区、代表取締役社長：山下 聡）は、自社くじブランド「エニマイくじ」から2025年8月22日(金)より「パンパンくんの日常」のくじを公式オンラインサイトにて発売いたします。

■エニマイくじ公式サイト URL：https://anymy.jp/kuji

■エニマイ公式X URL：https://x.com/anymyplay

◆ パンパンくんの日常 がエニマイくじに初登場！

韓国Z世代の間で人気沸騰中となっているYouTubeアニメ「パンパンくんの日常」が、日本のくじに初登場！

今回の描き起こしテーマは『クリスマス』。パンパンくんはサンタクロース、オクジはトナカイになって、皆さんのクリスマスを盛り上げにやってきます♪

パンパンくんのお顔のケース付きブランケットや、パンパンくんがサンタクロースに変身するパペット仕様の手袋、2WAYを楽しめるサガラポーチ、ぶるぶる震えるリールキーホルダー、日常使いしやすいラバー製のコースターやバンド、ふにふに素材が可愛いフレークシールなど、どれが当たってもハズレ無しのラインナップです。

【くじ名】 エニマイくじ パンパンくんの日常

【販売期間】 2025年8月22日(金)10：00 ～ 2025年9月5日(金) 23：59

【メーカー希望小売価格】 1回770円(税込)

【取扱店】 エニマイくじ公式オンライン

※画像は実際の賞品とは異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

◆ 賞品一覧

A賞：ケース付きブランケット(全1種)

B賞：パペット手袋(全1種)

C賞：サガラポーチ(全3種)

D賞：帽子がぬげちゃう！リールキーホルダー(全3種)

E賞：ラバーアソート(全4種)

F賞：ふにふにでこシール(全5種)

※画像はイメージです。

※絵柄はお選びいただけません。

◆ エニマイチャンス賞

ご購入者を対象としたキャンペーンを実施！エニマイくじ公式オンラインより応募いただいた方の中から、抽選で10名様に「A賞 ケース付きブランケット」をプレゼント！

応募期間：販売開始～2025年9月17日(水)23：59迄

◆「パンパンくんの日常」とは

2015年、作家イ・ジュヨンがFacebookでWebtoonとして連載したのが作品の誕生のきっかけでした。連載後、2017年にフォロワーの数が100万人を記録。2022年、作者が兵役を終えたあとアニメーションに作品展開し、2022年7月からYouTubeでの配信をスタートさせました。2023年6月末、チャンネル登録者数100万人を突破。2025年7月現在は243万の登録者を達成し、韓国にとどまらず全世界にファンの幅が広がり続ける作品へと成長しています。

「パンパンくんの日常」関連URL

【日本】

公式サイト ： http://b2ang.jp

公式Tiktok ：@b2ang_jp(https://www.tiktok.com/@b2ang_jp?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

公式Instagram ：@b2ang_official_jp(https://www.instagram.com/b2ang_official_jp/)

公式X ：@b2ang_JP(https://x.com/b2ang_JP)

【韓国】

公式YouTube： https://www.youtube.com/@b2ang

公式Tiktok ： @b2ang(https://www.tiktok.com/@b2ang?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

公式Instagram： @b2_ang(https://www.instagram.com/b2_ang?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MWRsaXY2ZHpwOG1h)

◆ エニマイくじ とは

『エニマイくじ』 は、いつでもお客様が『推し』とともにいたいという想いを

実現させます。

どの商品が当たってもお客様に喜んでもらえる、商品クオリティが高く『ハズレのない』

ラインナップにこだわっています。

くじ賞品でお客様の生活にステキな彩りをプラスする。そんなお手伝いができれば

なによりです。