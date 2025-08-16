夢を掴んだ3組が大舞台へ！ ナガノアニエラフェスタ2025、公募優勝者＆DJ、VJ発表、先着先行チケットも解禁！

株式会社アニエラ

信州の大自然を舞台に、アニメソングとポップカルチャーを全身で楽しむ野外フェス 「ナガノアニエラフェスタ2025」（2025年9月13日・14日開催）に、公募企画「ANIERA New Face 2025」優勝者3組 と 新たなDJ・VJ陣 が加わることが決定しました。

あわせて本日より、先着先行チケットの受付もスタートします。

■ 公募企画「ANF25」優勝者

全国から多くの応募が寄せられた公式公募企画「ANF25」。激戦を勝ち抜き、夢のアニエラフェスタ本ステージ出演権を掴んだ3組がこちらです！

バーチャル部門：XIDEN（9月13日出演）

DJ部門：いちふく（9月13日出演）

アーティスト部門：Suupeas（9月14日出演）

当日の熱いパフォーマンスを期待しています！

■DJ&VJの出演も決定！

フェスを熱く盛り上げるDJ陣と、ステージ演出を彩るVJ陣も新たに決定しました。

DJs

ohigeCat&KyoChang（9月13日出演）

ポタ（9月13日出演）

RHG（9月14日出演）

DJシーザー（9月14日出演）

VJs

gurasu_01（両日出演）

福太郎（両日出演）

■先着先行チケットぴあ、イープラス、ローチケにて受付中！

ナガノアニエラフェスタ2025のチケットは、

チケットぴあ、イープラス、ローチケにて先着先行の受付をしております。

先着先行

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/anierafesta2025/

・イープラス：https://eplus.jp/naganoanierafesta/

・ローチケ：https://l-tike.com/aniera-festa/

＜受付期間＞

8月16日（土）12時00分～8月25日（月）23時59分

ナガノアニエラフェスタ2025 イベント概要

■開催日

2025年9月13日（土）・9月14日（日）

■時間

開場 10時00分

開演 12時00分

■場所

長野県佐久市『駒場公園』

■住所

〒385-0011 長野県佐久市猿久保55番地

■チケット料金

9月13日 1日券:13,000円(税込)

9月14日 1日券:13,000円(税込)

二日通し券:\25,000円(税込) ※ソールドアウト

※電子／紙チケット併売

■チケット先着先行

＜受付期間＞

■出演者

＜DAY1＞

■TEMPEST STAGE

蒼井翔太 / 亜咲花 / ASCA / angela / 岸田教団&THE明星ロケッツ / 芹澤 優 / halca / プリキュアシンガーズ(石井あみ・熊田茜音・吉武千颯・Machico) / Machico / ??????

■PHANTOM STAGE

茜音カンナ /天羽しろっぷ＆YOSHIKA⁂ / 上月せれな / 佐々木李子 / XIDEN ＜NEW＞ / 涼海ネモ / 田中有紀 / MADKID / リモート☆ホスト(田邊幸輔・岡野友佑・石井孝英・柏崎隼史・大野智敬・安田陸矢・山本智哉・小池貴大)

■DJ

いちふく＜NEW＞ / ohigeCat&KyoChang ＜NEW＞ / ポタ ＜NEW＞

＜DAY2＞

■TEMPEST STAGE

アイドルマスター シャイニーカラーズ【アンティーカ】 / アイドルマスター シャイニーカラーズ【コメティック】 / 愛美 / 藍井エイル / 岡咲美保 / ZAQ / TRUE / 富田美憂 / FLOW / RAISE A SUILEN

■PHANTOM STAGE

相羽あいな / 安月名莉子 / UnknownRecords(二ノ宮ゆい・田口華有・秋場ゆり) / ヴイアライヴ「レトラ」 / ウタヒメドリーム オールスターズ(鈴木杏奈・花耶・礒部花凜・倉知玲鳳) / 白玖ウタノ / Suupeas ＜NEW＞ / 前島麻由 / 峯田茉優 / ライブレボルト（田口華有・秋場ゆり・道井悠・花見色・五味茉莉伽・池羽悠・堀内まり菜・荒井瑠里）

■DJ

RHG ＜NEW＞ / DJシーザー ＜NEW＞

■VJ

gurasu_01 ＜NEW＞ / 福太郎 ＜NEW＞

■主催 / 企画制作

ナガノアニエラフェスタ2025実行委員会

■公式サイト

https://aniera-festa.com

ナガノアニエラフェスタ2025 TVCM

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0YVhXiEjeDY ]

昨年の映像はこちら

本件に関する協賛・取材等のお問い合わせは下記にお願い致します。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IgIGEnioO6g ]

■社名：株式会社アニエラ （ANIERA.Inc）

■住所：〒399-0001長野県松本市宮田5-13

■URL：https://aniera.jp

■メール：contact@aniera-festa.com

株式会社アニエラは、長野県松本市を拠点に、アニメや日本のポップカルチャーを軸としたイベント・フェスの企画運営や、アニメグッズの買取・販売を行うリユース専門店（ANIERA base matsumoto）、アパレルブランドの展開を行うカルチャーカンパニーです。

アニメや日本のポップカルチャーを通じて、人々の「人生をもっと楽しく」する事を理念に掲げ、

2017 年の創業以来、地域に根ざしたコンテンツづくりを続けています。

