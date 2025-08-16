夢を掴んだ3組が大舞台へ！ ナガノアニエラフェスタ2025、公募優勝者＆DJ、VJ発表、先着先行チケットも解禁！
信州の大自然を舞台に、アニメソングとポップカルチャーを全身で楽しむ野外フェス 「ナガノアニエラフェスタ2025」（2025年9月13日・14日開催）に、公募企画「ANIERA New Face 2025」優勝者3組 と 新たなDJ・VJ陣 が加わることが決定しました。
あわせて本日より、先着先行チケットの受付もスタートします。
■ 公募企画「ANF25」優勝者
全国から多くの応募が寄せられた公式公募企画「ANF25」。激戦を勝ち抜き、夢のアニエラフェスタ本ステージ出演権を掴んだ3組がこちらです！
バーチャル部門：XIDEN（9月13日出演）
DJ部門：いちふく（9月13日出演）
アーティスト部門：Suupeas（9月14日出演）
当日の熱いパフォーマンスを期待しています！
■DJ&VJの出演も決定！
フェスを熱く盛り上げるDJ陣と、ステージ演出を彩るVJ陣も新たに決定しました。
DJs
ohigeCat&KyoChang（9月13日出演）
ポタ（9月13日出演）
RHG（9月14日出演）
DJシーザー（9月14日出演）
VJs
gurasu_01（両日出演）
福太郎（両日出演）
■先着先行チケットぴあ、イープラス、ローチケにて受付中！
ナガノアニエラフェスタ2025のチケットは、
チケットぴあ、イープラス、ローチケにて先着先行の受付をしております。
※二日通し券はソールドアウトになりました。
※本年度は店頭（アニエラ、りあらいず、ライオン堂）でのオリジナル紙チケットの販売はありません。
先着先行
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/anierafesta2025/
・イープラス：https://eplus.jp/naganoanierafesta/
・ローチケ：https://l-tike.com/aniera-festa/
＜受付期間＞
8月16日（土）12時00分～8月25日（月）23時59分
ナガノアニエラフェスタ2025 イベント概要
■開催日
2025年9月13日（土）・9月14日（日）
■時間
開場 10時00分
開演 12時00分
■場所
長野県佐久市『駒場公園』
■住所
〒385-0011 長野県佐久市猿久保55番地
■チケット料金
9月13日 1日券:13,000円(税込)
9月14日 1日券:13,000円(税込)
二日通し券:\25,000円(税込) ※ソールドアウト
※電子／紙チケット併売
※二日通し券はソールドアウトになりました。
※本年度は店頭（アニエラ、りあらいず、ライオン堂）でのオリジナル紙チケットの販売はありません。
■チケット先着先行
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/anierafesta2025/
・イープラス：https://eplus.jp/naganoanierafesta/
・ローチケ：https://l-tike.com/aniera-festa/
＜受付期間＞
8月16日（土）12時00分～8月25日（月）23時59分
■出演者
＜DAY1＞
■TEMPEST STAGE
蒼井翔太 / 亜咲花 / ASCA / angela / 岸田教団&THE明星ロケッツ / 芹澤 優 / halca / プリキュアシンガーズ(石井あみ・熊田茜音・吉武千颯・Machico) / Machico / ??????
■PHANTOM STAGE
茜音カンナ /天羽しろっぷ＆YOSHIKA⁂ / 上月せれな / 佐々木李子 / XIDEN ＜NEW＞ / 涼海ネモ / 田中有紀 / MADKID / リモート☆ホスト(田邊幸輔・岡野友佑・石井孝英・柏崎隼史・大野智敬・安田陸矢・山本智哉・小池貴大)
■DJ
いちふく＜NEW＞ / ohigeCat&KyoChang ＜NEW＞ / ポタ ＜NEW＞
＜DAY2＞
■TEMPEST STAGE
アイドルマスター シャイニーカラーズ【アンティーカ】 / アイドルマスター シャイニーカラーズ【コメティック】 / 愛美 / 藍井エイル / 岡咲美保 / ZAQ / TRUE / 富田美憂 / FLOW / RAISE A SUILEN
■PHANTOM STAGE
相羽あいな / 安月名莉子 / UnknownRecords(二ノ宮ゆい・田口華有・秋場ゆり) / ヴイアライヴ「レトラ」 / ウタヒメドリーム オールスターズ(鈴木杏奈・花耶・礒部花凜・倉知玲鳳) / 白玖ウタノ / Suupeas ＜NEW＞ / 前島麻由 / 峯田茉優 / ライブレボルト（田口華有・秋場ゆり・道井悠・花見色・五味茉莉伽・池羽悠・堀内まり菜・荒井瑠里）
■DJ
RHG ＜NEW＞ / DJシーザー ＜NEW＞
■VJ
gurasu_01 ＜NEW＞ / 福太郎 ＜NEW＞
■主催 / 企画制作
ナガノアニエラフェスタ2025実行委員会
■公式サイト
https://aniera-festa.com
ナガノアニエラフェスタ2025 TVCM[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0YVhXiEjeDY ]
昨年の映像はこちら[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IgIGEnioO6g ]
本件に関する協賛・取材等のお問い合わせは下記にお願い致します。
■社名：株式会社アニエラ （ANIERA.Inc）
■住所：〒399-0001長野県松本市宮田5-13
■URL：https://aniera.jp
■メール：contact@aniera-festa.com
株式会社アニエラ
株式会社アニエラは、長野県松本市を拠点に、アニメや日本のポップカルチャーを軸としたイベント・フェスの企画運営や、アニメグッズの買取・販売を行うリユース専門店（ANIERA base matsumoto）、アパレルブランドの展開を行うカルチャーカンパニーです。
アニメや日本のポップカルチャーを通じて、人々の「人生をもっと楽しく」する事を理念に掲げ、
2017 年の創業以来、地域に根ざしたコンテンツづくりを続けています。
会社名：株式会社アニエラ（ANIERA Inc.）
所在地：〒399-0001 長野県松本市宮田5-13
店舗：ANIERA base matsumoto（アニエラベースマツモト）
〒390-0821 長野県松本市筑摩３丁目１８－３
代表者：代表取締役 小林諒（コバヤシリョウ）
設立：2017年事業内容：アニメ関連イベント・フェスの企画運営、アニメグッズ専門店の運営、アパレル事業など
URL：https://aniera.jp
ANIERAのプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/35585