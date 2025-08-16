輝叶、4thデジタルシングル「no games, no lies」本日配信リリース！ラブコメに着想を得た90sチル・ポップチューン

The Orchard Japan

輝叶（ききょう）が、4thデジタルシングル「no games, no lies」を2025年8月16日(金)に配信リリース！

“駆け引きなしで本音で向き合いたい”という想いを綴った本作は、90年代のムードをまとった軽快なチル・ポップチューン。恋愛に限らず、友人や家族、そして自分自身との関係にも通じる、まっすぐな感情が込められており、思春期の記憶や甘酸っぱい情景を呼び起こすような懐かしいメロディーとビートが特徴だ。

前作「For Love」がドラマ『フォレスト』（朝日放送・テレビ朝日系 全国ネット）のオープニング曲として話題を呼ぶ中、今作も引き続き、輝叶自身が作詞を全編手がけている。

[輝叶コメント]

「この曲を最初に聴いた時に、90sぽいビートが印象的で、同時に10代の頃によく観ていた海外のラブコメが何故かパッと頭に浮かびました！

そこからのインスピレーションで、主人公が好きな人に向かって「もう駆け引きとかいらないから、素直な気持ちを聞かせてよ」って言っているような、そんなシチュエーションをイメージしながら作詞しました。

恋愛感情での気持ちだけでなく、身近な友人達にも当てはまりそうな空気感というか、ムードも私にとっては大事で、恋愛に限らず、人との距離感とか、本音が知りたいっていう気持ちだったり、相手に共感する感情も私にとっては必要なんです。

そんな歌詞の世界観と共に、少し懐かしさを感じるようなメロディーと共にこの曲も好きになって頂けたら嬉しいです。」

【楽曲情報】

輝叶4th Digital Single「no games, no lies」配信中！

配信リンク：https://orcd.co/kikio_nogamesnolies

Lyric Video：https://youtu.be/2J-le2ek-N0

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2J-le2ek-N0 ]

【PROFILE】

輝叶（読；ききょう）/ kikio

日本人の父とイギリス人の母が両親、現在24歳。日本語は勿論、英語もネイティヴ並みに話す。

沖縄アクターズスクールにて厳しいレッスンを経験し、トップクラスの歌唱力が評価され2019年に上京する。ワールドワイドな活躍を目指し2024年7月3日デビュー。

音楽を聴く事が小さい頃から大好きで、特にAriana Grandeは今でも大好きなアーティスト。

R&Bを中心に様々なアーティストやジャンルの音楽を聴いています。

最近、特に好きなアーティストは、SZA、Kehlani、Miguel、宇多田ヒカル、Awichなど、ネイルをしたり、ウォーキングも大好き。

[SNS]

X : https://x.com/kikio_official

Instagram : https://www.instagram.com/kikinbunny

TikTok : https://www.tiktok.com/@kikio.official