本物の輝きを、その手に。DAUGHTERS JEWELRYがニュウマン新宿 2FイベントスペースにてPOP-UP STORE開催

株式会社ドーターズ

ヴィンテージジュエリーから着想を得て、現代的な感性で再解釈したジュエリーブランド「DAUGHTERS JEWELRY（ドーターズジュエリー）」は、2025年8月19日（火）～9月10日（水）の23日間、ニュウマン新宿 2階イベントスペースにて、単独POP-UP STOREを開催いたします。

本イベントでは、2025 SUMMERコレクションをはじめ、オンラインにて展開中のラインナップも幅広くご紹介いたします。素材の質感やディテールを、実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となります。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

■ポップアップ特設ページ：https://daughtersjewelry.com/pages/2025-summer-popup-newoman(https://daughtersjewelry.com/pages/2025-summer-popup-newoman)

【開催概要】

DAUGHTERS JEWELRY POP-UP STORE NEWoMan SHINJUKU

■期間：2025年8月19日（火）～9月10日（水）

■場所：ニュウマン新宿 2階イベントスペース

■営業時間：（月～土）11:00 ～ 20:30、（日・祝日）11:00 ～ 20:00

【公式Instagram】@daughtersjewelry(https://www.instagram.com/daughtersjewelry/)

【公式オンラインショップ】https://daughtersjewelry.com/

■ニュウマン新宿POP-UP STORE開催期間のスペシャルオファー。毎日先着購入30名様へポーチプレゼント

今回のポップアップ開催を記念して、期間中だけのスペシャルオファーを多数ご用意いたしました。

1. 【毎日先着30名限定】DAUGHTERS JEWELRYポーチをプレゼント

ポップアップ期間中は毎日、先着で購入された30名様に、POPUPでしか手に入らないオリジナルノベルティ「DAUGHTERS JEWELRYポーチ」をプレゼント。コスメの保管や小物整理にもぴったりのアイテムです。

※無くなり次第終了となります。お早めにご来店ください。

2. 【3万円以上ご購入の方へ】ギフトボックスをプレゼント

税込3万円以上お買い上げいただいたお客様には、この夏新しくリニューアルしたギフトボックスをプレゼント。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです。ラグジュアリーな装いで、アイテムの魅力をより一層引き立てます。

■新作から人気のロングセラーまで、多様な商品がラインナップ

本POP-UP STOREでは、2025 SUMMERコレクションをはじめ、オンラインストアで展開中のラインナップも幅広くご紹介いたします。

＜2025 SS コレクションから＞Hollie ring

無骨なデザインを女性らしさたっぷりで着用できるリング。

ダイヤモンドは埋め込み加工で表面はフラットに仕上げました。

裏抜き加工を施し、見た目よりも軽い付け心地にこだわりました。（商品ページ(https://daughtersjewelry.com/products/hollie-ri)）

Inner stone ring

側面にセットされたストーンリング。

じっくりと見て初めてその美しさに気づかせてくれる。

表面はわずかに丸みを付けてシンプルな見た目に。

隠れたディテールに込められた美しさが、内面の強さや深さを象徴するように。

Trace stone earrings

リバーシブルデザインのイヤリング。

二つのレールが平行に並び、その間に広がる余白はクリーンな印象を与えます。

無地の面にはエッジが掘り込まれ、シンプルながらも個性のあるデザイン。

＜定番の人気商品もラインナップ＞Smooth ring

DAUGHTERS JEWELRYの代表的なベーシックリング。

幅広いバンドリングでありながら、甲丸デザインが女性らしい印象を与えます。シンプルでクラシックなデザインは、オフィスやカジュアルなシーンでの使用に最適。長年愛用できる丈夫な作りとなっています。同デザインのピンキーサイズもございます。（商品ページ(https://daughtersjewelry.com/products/smooth-rin)）

Dewy hoop

ドロップシルエットのワンタッチピアス。

コンパクトでありながらも存在感のあるデザインで、

オンオフ問わず幅広いシーンで活躍します。

ワンタッチピアスは、ひっかかりがなく安心してご使用いただけます。

Lasting gloss small / medium

接続部の微細な改良を重ね、デザインは耳に沿う丸みのあるカーブに更新。

優しくホールドするようにフィットし、日常使いに最適なデザイン。

ワンタッチ式で楽に着脱いただけます。

Slim glow ring

線を描くような繊細なスリムリング。極細ながらも表面にカーブを持たせることで、快適な肌馴染みを実現。柔らかいシルバー925ですが、強度を高めています。サイズ展開が豊富で、重ね付けでより華やかな印象を演出。

■DAUGHTERS JEWELRYとは

DAUGHTERS JEWELRYは、一人一人の大切な日々に寄り添うジュエリーブランドとして、独自のデザイン・技術開発を重ねてきています。アジア人の肌に自然に溶け込む柔らかい輝きをはなつ14Kを選び抜き、着用したままの手洗い、汚れの簡単な拭きとりも可能なフィルムコーティングや化学保護を施しています。イヤリングでは装着時の痛みで悩む方々のために、耳の厚みに合わせて調節可能な特許技術を採用するなど、使用者の毎日に寄り添うブランドとしての精神性を大切にしてきました。こうした精神性は、環境や社会への取り組みにも表れています。silver925商品へのリサイクル素材の積極採用、社会的責任を果たすブランドとしての歩みも続けています。

6月からはDAUGHTERS JEWELRY 2025年夏コレクションを公開。クリーンで研ぎ澄まされたデザインに美しい静寂を宿すジュエリーシリーズ。無駄を削ぎ落としたシルエットながら、唯一無二の存在感を放ちます。日々の様々な役割を担う現代女性に、言葉にならない強さを思い出させるようにと思いを込めています。

2025年夏コレクションでは、長い間構想を温めてきたデザインを現代的な視点で再構築しました。DAUGHTERS JEWELRYが大切にしてきたシンプルな美学に、今季は大胆さと挑戦的な要素を融合。ブランドと顧客双方にとって最適なバランスを追求した、新たなクリエイションへの挑戦を韓国のお客様にもお届けします。

素材と技術へのこだわり

DAUGHTERS JEWELRYは、日常の中に際立つ輝きを宿すジュエリー作りを追求し、素材に高いこだわりを持っています。92.5％の純銀である925スターリングシルバーは、18kgpの黄金の輝きとロジウムコーティングによって、長い年月にわたりその美しさを保つための確かな品質を実現。58.5％の純金を含む14Kは、アジア人の肌に自然に溶け込み、耐久性と上質な色調を兼ね備え、日々の装いに安心感と優雅さをプラスします。

さらに、環境への配慮から採用されたCZダイヤモンドは、その透明感と光の反射で繊細な煌めきを演出。淡水で育まれるFresh pearlは、一つひとつ異なる自然な輝きで洗練された表情を添え、再生可能なシェルを用いたShell pearlは、真珠のような上品な質感と奥深い輝きを引き出しています。こうした素材への徹底したこだわりが、DAUGHTERS JEWELRYのジュエリーに独自の魅力を与え、日本のファンから長年にわたり支持される所以となっています。

14K商品の一部Silver 925 18kgp plating商品の一部