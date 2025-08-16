【先着36名様】圧倒的人気銘柄十四代を5種類贅沢に飲み比べ！「十四代5種飲み比べ」＋「日本酒35種飲み放題プラン」＼8,800(税込)｜8月16日～8月31日、日本酒原価酒蔵「新橋二号店」にて開催

株式会社ビリオンフーズ

「十四代5種飲み比べ」＋「日本酒35種飲み放題プラン」を開催！



「十四代5種飲み比べ」＋「日本酒35種飲み放題」の贅沢プランを8月16日(土)～8月31日(日)の期間、新橋二号店にて開催致します。



入手困難酒である、圧倒的人気銘柄『十四代』の5種飲み比べに加え、



日本酒に合うお料理4品と特定名称酒を中心とした銘柄35種の2時間プレミアム飲み放題がついた贅沢なプランをご用意しております。





この機会にぜひ、十四代を思う存分ご堪能ください。先着順となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。ぜひ皆様のご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容



※各種50ml程度でのご提供

※お料理4品＋2時間制プレミアム飲み放題付き

※飲み放題商品は100mlでご提供

※下記日本酒は飲み放題ではありません

・十四代 大極上酒未来

・十四代 大極上

・十四代 中取り上諸白播州山田錦

・十四代 上諸白酒未来

・十四代 本丸

今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinbashi2/

プレミアム飲み放題メニュー



※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します

プラン概要



◆開催期間

2025年8月16日(土)～8月31日(日)

◆料金

\8,000(税込\8,800)

※お料理4品＋2時間制プレミアム飲み放題付き

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可

◆定員

36名様

※定員になり次第受付終了

◆実施店舗

日本酒原価酒蔵 新橋二号店

◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【十四代5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約

【十四代5種飲み比べプラン】ご予約の旨をお伝えください。

今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinbashi2/

備考



・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・当プランはお料理4品と2時間制プレミアム飲み放題付きです。

（開始から90分時点でL.O.となります。）

・飲み比べの日本酒については各種50ml程の提供となります。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではありません。

・飲み放題商品は100mlでのご提供となります。

・他クーポン併用不可

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

