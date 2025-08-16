俳優・岩城滉太さんがアウフグースに登場！都内最大級サウナ「ROOFTOP」にて、1日限りのスペシャル体験型イベント開催！

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津田知明）が展開する東京・表参道の頭皮ケアクリニックの思いから生まれたトータルケアブランド「VITALISM（バイタリズム）」は、都内最大級のフィンランド式サウナ「ROOFTOP」（東京・西荻窪）とコラボレーションイベント第二弾を、2025年8月22日（金）に開催いたします。

本イベントは「髪も、頭皮も、そして心も整える」ことをテーマに、サウナによるリフレッシュとVITALISMによるスカルプケアを掛け合わせた、心地よい“整う習慣”を提案するコラボレーションです。

「サウナで汗を流してリフレッシュした後は、頭皮から髪まで丁寧にケア。心も身体もスッキリととのう」そんな新しいサウナ体験をお届けします。

第二弾では、VITALISM愛用者である俳優・岩城滉太（いわき・こうた）さんを迎え、サウナで“ととのう”だけでなく、髪や肌まで整える1日限りのスペシャル体験を提供します。

当日は、岩城さんによるスペシャルアウフグース＆じゃんけん大会のほか、VITALISM製品のアメニティ体験や、ドリンク＆クッキーの特典など、楽しめる企画が盛りだくさん。

“整う夏の仕上げ”を、ぜひROOFTOPでお楽しみください。

■ 第二弾イベント内容

開催日：2025年8月22日（金）

場所：ROOFTOP（東京都杉並区西荻南3-14-7 4F）

開催時間：15:00～21:30

公式HP：https://rooftopsauna.jp/

【1】アメニティ体験

当日限定で、ROOFTOP館内にVITALISMのシャンプー＆コンディショナー、ボディウォッシュ、フェイスウォッシュ、薬用スキンケアを設置。ご来店者全員が自由に体験いただけます。

【2】LINE登録者特典

VITALISMのLINE公式アカウントを登録された方に、以下をプレゼント（※先着順）

・スカルプシャンプー＆コンディショナー トライアルパウチ

【3】チケット持参者特典

第一弾（8/9～8/17）で配布された「8月22日限定特典チケット」を持参の方には、

・ドリンク1杯

・Gentle Coffee Roastersの“やさしいクッキー”

をプレゼントいたします。

【4】岩城滉太さんによるアウフグース＆じゃんけん大会

岩城さんによる、スペシャルアウフグースを実施。プロの技と熱波で“ととのう”ひとときを演出します。アウフグース中に、参加型のじゃんけん大会を開催。各回の勝者には、ヘアバンドやタオル、フェイスウォッシュなどVITALISMからのギフトを進呈します。

岩城滉太さんについて

現在放送中のニッポンレンタカーやフマキラーなど複数のCMに出演中、さらにZoffでメインモデルを務めるなど、俳優・モデルとして活躍する岩城滉太(いわき・こうた)さん。

サウナに対する深い愛情を持ち、自身も熱波師検定Aやサウナ・スパ健康アドバイザーなどの資格を取得。

サウナを通じた“整う時間”の価値を発信し続けています。

一方でコーヒースタンド「Gentle Coffee Roasters」のオーナーとして、自身の感性を活かした製品づくりにも力を注いでいます。

公式HP：https://iwak-ikota.amebaownd.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kota_iwaki/

公式X：https://x.com/kota_iwaki

ROOFTOPについて

JR西荻窪駅から徒歩0分。

「ROOFTOP」は、都内最大級の本格フィンランド式サウナとして注目を集める“ととのい”の名所。

国産ヒノキ香るサウナ室に、屋上外気浴、個別水風呂など、心地よさを追求した設計が魅力です。

サウナ初心者から愛好家まで、誰もがリピートしたくなる新時代のサウナ空間です。

住所：〒167-0053 東京都杉並区西荻南3-14-7 4F

営業時間：7:00～24:00（最終受付：23:00）

公式HP：https://rooftopsauna.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/rooftop_lifework/

公式X：https://x.com/rooftop_sauna

VITALISM

VITALISM(バイタリズム)は、シリーズ累計販売本数は258万本を突破(2023年10月時点)。

東京・表参道の頭皮ケアクリニックの「毎日のシャンプーで頭皮環境を整えて、美しく健やかな髪を育めるようにしたい」という思いから生まれたトータルケアブランドです。スタッフとして毛髪診断士を有し、日々、様々な製品やサービスの研究開発に努めています。

「バイタリズム スカルプシャンプー MEN」は、ドン・キホーテ スカルプシャンプー部門で 2年連続第1位を獲得。（バイタリズム スカルプシャンプーM 2022年度・2023年度 単品売上実績）

髪も頭皮も、フェイスもボディも、より健やかに美しく。成分にも処方にも徹底的にこだわった製品づくりで、今も進化を続けています。

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ 会社概要

社名：株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

Hair Genius Laboratories, Inc.

代表者：津田知明

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道502号

事業内容：化粧品、医薬品、医薬部外品の製造及び販売

TEL：0120-620-680

公式HP：https://vitalism.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/vitalism_official/

X：https://twitter.com/VITALISM_PR

LINE：https://lstep.app/a04Hio4

TikTok：https://www.tiktok.com/@vitalism_official