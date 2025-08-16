大阪・道頓堀で3日間限定開催！ 「うみねこのなく頃に」謎解きゲームがついに関西上陸！ 黄金の魔女と挑む、極上のミステリー体験

株式会社stamps（よだかのレコード）は、うみねこのなく頃にとのコラボレーション謎解きゲーム「黄金の魔女作りし密室からの脱出」を、大阪道頓堀のTSUTAYA EBISUBASHI イベントフロアにて10月3日より3日間開催します。




ドラマチック謎解きゲーム×うみねこのなく頃に「黄金の魔女作りし密室からの脱出」

　2018年4月から2024年までに、「ひぐらしのなく頃に」5作品のドラマチック謎解きゲームが、07th Expansionとの夢のコラボレーションとして登場しました。


そして2025年、ついに新章がスタート！


題材は「うみねこのなく頃に」。ドラマチック謎解きゲームとして、あなたの前に現れます。



東京でのロングラン公演に寄せられた熱い声援に応え、待望の大阪3日間公演が決定！



物語は竜騎士07氏完全監修。新録キャラクターボイスが織りなす、あなただけの連続殺人ミステリー。
ベアトリーチェ（CV：大原さやか）の豪華録りおろしボイスも、耳元であなたを魅了します。



さらに会場限定のオリジナルグッズも多数登場！
「うみねこのなく頃に」グッズを3,000円以上お買い上げで、特製ステッカーをプレゼント。


※グッズ購入にはチケットが必要です。



「黄金の魔女作りし密室からの脱出」オリジナルグッズ


■ドラマチック謎解きゲーム「黄金の魔女作りし密室からの脱出」大阪会場 概要


日程　　　　： 2025年10月3日(金)～10月5日(日)


公演時間　　：【10月3日（金）】


　　　　　　　　　(1) 開場 13:45 ／ 開演 14:00


　　　　　　　　　(2) 開場 16:45 ／ 開演 17:00


　　　　　　　　　(3) 開場 19:45 ／ 開演 20:00


　　　　　　　【10月4日（土） ／ 10月5日（日）】


　　　　　　　　　(1) 開場 10 :00 ／ 開演 10:15


　　　　　　　　　(2) 開場 13:00 ／ 開演 13:15


　　　　　　　　　(3) 開場 16:30 ／ 開演 16:45


　　　　　　　　　(4) 開場 19:30 ／ 開演 19:45


会場　　　　：TSUTAYA EBISUBASHI 特設会場


アクセス　　：大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目8-19


　　　　　　　　Osaka Metro「なんば駅」14番口より徒歩4分


　　　　　　　　近鉄・阪神「大阪難波駅」14番口より徒歩4分


主催　　　　：よだかのレコード(株式会社stamps)


チケット代　：一般チケット　　　前売 4,300円／当日 4,800円


　　　　　　　グループチケット　前売 17,200円／当日なし


特設サイト　：https://yodaka.info/event/2506umineko(https://yodaka.info/event/2506umineko)


※詳細は特設サイトをご確認ください。



■「ドラマチック謎解きゲーム」とは
　よだかのレコードが提供する、オリジナル謎解きゲームのシリーズ名です。


「あなた」自身が物語の主人公となり、謎を解くことでストーリーが進む参加体験型イベントに、ドラマチックなストーリーを加えた、より世界観に没入できる謎解き体験を提供しています。






■「よだかのレコード」とは

　リアル謎解きゲームの制作・運営を行い年間100万人以上にドラマチックな謎解き体験を提供しています。有名ゲーム・アニメなどのタイアップも含めた制作実績を多数有し、新宿に3店舗を構える株式会社stampsのバラエティーレーベル名です。


【よだかのレコード公式HP】


https://www.yodaka.info
【よだかのレコード公式X】


https://twitter.com/yodaka_info









(C) stamps Co.,Ltd. 　(C) 竜騎士07/07th Expansion