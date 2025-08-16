大阪・道頓堀で3日間限定開催！ 「うみねこのなく頃に」謎解きゲームがついに関西上陸！ 黄金の魔女と挑む、極上のミステリー体験

株式会社stamps

株式会社stamps（よだかのレコード）は、うみねこのなく頃にとのコラボレーション謎解きゲーム「黄金の魔女作りし密室からの脱出」を、大阪道頓堀のTSUTAYA EBISUBASHI イベントフロアにて10月3日より3日間開催します。

ドラマチック謎解きゲーム×うみねこのなく頃に「黄金の魔女作りし密室からの脱出」

2018年4月から2024年までに、「ひぐらしのなく頃に」5作品のドラマチック謎解きゲームが、07th Expansionとの夢のコラボレーションとして登場しました。

そして2025年、ついに新章がスタート！

題材は「うみねこのなく頃に」。ドラマチック謎解きゲームとして、あなたの前に現れます。

東京でのロングラン公演に寄せられた熱い声援に応え、待望の大阪3日間公演が決定！

物語は竜騎士07氏完全監修。新録キャラクターボイスが織りなす、あなただけの連続殺人ミステリー。

ベアトリーチェ（CV：大原さやか）の豪華録りおろしボイスも、耳元であなたを魅了します。

さらに会場限定のオリジナルグッズも多数登場！

「うみねこのなく頃に」グッズを3,000円以上お買い上げで、特製ステッカーをプレゼント。

※グッズ購入にはチケットが必要です。

「黄金の魔女作りし密室からの脱出」オリジナルグッズ

■ドラマチック謎解きゲーム「黄金の魔女作りし密室からの脱出」大阪会場 概要

日程 ： 2025年10月3日(金)～10月5日(日)

公演時間 ：【10月3日（金）】

(1) 開場 13:45 ／ 開演 14:00

(2) 開場 16:45 ／ 開演 17:00

(3) 開場 19:45 ／ 開演 20:00

【10月4日（土） ／ 10月5日（日）】

(1) 開場 10 :00 ／ 開演 10:15

(2) 開場 13:00 ／ 開演 13:15

(3) 開場 16:30 ／ 開演 16:45

(4) 開場 19:30 ／ 開演 19:45

会場 ：TSUTAYA EBISUBASHI 特設会場

アクセス ：大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目8-19

Osaka Metro「なんば駅」14番口より徒歩4分

近鉄・阪神「大阪難波駅」14番口より徒歩4分

主催 ：よだかのレコード(株式会社stamps)

チケット代 ：一般チケット 前売 4,300円／当日 4,800円

グループチケット 前売 17,200円／当日なし

特設サイト ：https://yodaka.info/event/2506umineko(https://yodaka.info/event/2506umineko)

※詳細は特設サイトをご確認ください。

■「ドラマチック謎解きゲーム」とは

よだかのレコードが提供する、オリジナル謎解きゲームのシリーズ名です。

「あなた」自身が物語の主人公となり、謎を解くことでストーリーが進む参加体験型イベントに、ドラマチックなストーリーを加えた、より世界観に没入できる謎解き体験を提供しています。

■「よだかのレコード」とは

リアル謎解きゲームの制作・運営を行い年間100万人以上にドラマチックな謎解き体験を提供しています。有名ゲーム・アニメなどのタイアップも含めた制作実績を多数有し、新宿に3店舗を構える株式会社stampsのバラエティーレーベル名です。

【よだかのレコード公式HP】

https://www.yodaka.info

【よだかのレコード公式X】

https://twitter.com/yodaka_info

(C) stamps Co.,Ltd. (C) 竜騎士07/07th Expansion