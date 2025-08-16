大阪・道頓堀で3日間限定開催！ 「うみねこのなく頃に」謎解きゲームがついに関西上陸！ 黄金の魔女と挑む、極上のミステリー体験
株式会社stamps（よだかのレコード）は、うみねこのなく頃にとのコラボレーション謎解きゲーム「黄金の魔女作りし密室からの脱出」を、大阪道頓堀のTSUTAYA EBISUBASHI イベントフロアにて10月3日より3日間開催します。
ドラマチック謎解きゲーム×うみねこのなく頃に「黄金の魔女作りし密室からの脱出」
2018年4月から2024年までに、「ひぐらしのなく頃に」5作品のドラマチック謎解きゲームが、07th Expansionとの夢のコラボレーションとして登場しました。
そして2025年、ついに新章がスタート！
題材は「うみねこのなく頃に」。ドラマチック謎解きゲームとして、あなたの前に現れます。
東京でのロングラン公演に寄せられた熱い声援に応え、待望の大阪3日間公演が決定！
物語は竜騎士07氏完全監修。新録キャラクターボイスが織りなす、あなただけの連続殺人ミステリー。
ベアトリーチェ（CV：大原さやか）の豪華録りおろしボイスも、耳元であなたを魅了します。
さらに会場限定のオリジナルグッズも多数登場！
「うみねこのなく頃に」グッズを3,000円以上お買い上げで、特製ステッカーをプレゼント。
※グッズ購入にはチケットが必要です。
「黄金の魔女作りし密室からの脱出」オリジナルグッズ
■ドラマチック謎解きゲーム「黄金の魔女作りし密室からの脱出」大阪会場 概要
日程 ： 2025年10月3日(金)～10月5日(日)
公演時間 ：【10月3日（金）】
(1) 開場 13:45 ／ 開演 14:00
(2) 開場 16:45 ／ 開演 17:00
(3) 開場 19:45 ／ 開演 20:00
【10月4日（土） ／ 10月5日（日）】
(1) 開場 10 :00 ／ 開演 10:15
(2) 開場 13:00 ／ 開演 13:15
(3) 開場 16:30 ／ 開演 16:45
(4) 開場 19:30 ／ 開演 19:45
会場 ：TSUTAYA EBISUBASHI 特設会場
アクセス ：大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目8-19
Osaka Metro「なんば駅」14番口より徒歩4分
近鉄・阪神「大阪難波駅」14番口より徒歩4分
主催 ：よだかのレコード(株式会社stamps)
チケット代 ：一般チケット 前売 4,300円／当日 4,800円
グループチケット 前売 17,200円／当日なし
特設サイト ：https://yodaka.info/event/2506umineko(https://yodaka.info/event/2506umineko)
※詳細は特設サイトをご確認ください。
■「ドラマチック謎解きゲーム」とは
よだかのレコードが提供する、オリジナル謎解きゲームのシリーズ名です。
「あなた」自身が物語の主人公となり、謎を解くことでストーリーが進む参加体験型イベントに、ドラマチックなストーリーを加えた、より世界観に没入できる謎解き体験を提供しています。
■「よだかのレコード」とは
リアル謎解きゲームの制作・運営を行い年間100万人以上にドラマチックな謎解き体験を提供しています。有名ゲーム・アニメなどのタイアップも含めた制作実績を多数有し、新宿に3店舗を構える株式会社stampsのバラエティーレーベル名です。
【よだかのレコード公式HP】
https://www.yodaka.info
【よだかのレコード公式X】
https://twitter.com/yodaka_info
(C) stamps Co.,Ltd. (C) 竜騎士07/07th Expansion