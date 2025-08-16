『実質利回り15% × 95%一括償却の屋内型トランクルーム投資とは！？』8/23(土) 会場限定セミナーのお知らせ｜THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、2025年8月23日（土）に東京国際フォーラムで開催される「THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER」にて、塩原 和平 氏／中尾 俊貴 氏がサブステージセミナーにご登壇することをご報告いたします。

登壇者

塩原 和平 氏／中尾 俊貴 氏

『実質利回り15% × 95%一括償却の屋内型トランクルーム投資とは！？』

富裕層の間で注目を集める最新の「屋内型トランクルーム投資」を徹底解説！

実質利回り15%の安定収益に加え、初年度に投資額の95％を一括償却することで、所得圧縮による大幅な節税が可能です。株や海外不動産と異なり、低リスク・安定性を兼ね備えた資産運用の新たな選択肢として、法人・個人どちらにも対応。限られた方のみご案内可能な物件情報もご紹介します。

塩原 和平 氏

株式会社White Partners

宅地建物取引士・FP技能検定2級

神戸大学卒業後、株式会社りそな銀行入社。

不動産仲介やローン、投資信託、保険、M&A等、個人のライフプランニングから法人の財務戦略まで6年間で融資実行100件以上、経営者支援1,000名以上の実績。

その後、経営コンサルティング会社の事業部長を経て、「不動産を、富動産に」というミッションに感銘し、入社。

現在、年間300名以上の資産運用・節税支援を担当。

大手企業、ベンチャー企業両方を経験した柔軟性が強みです。

中尾 俊貴 氏

エンリベル株式会社 代表取締役

元東京国税局調査官



〈 主な経歴 〉

2014年 東京国税局に入局。

2018年 同局 資料調査課に配属。無予告による法人税の税務調査を主に担当し、約300社の調査を経験。

2019年 財務省 主税局に出向。法人税法の税制改正業務に従事し、グループ通算制度の創設に携わる。

2020年 デロイト トーマツ税理士法人に入所。上場企業および外資系企業を対象とした税務申告業務や、各種コンサルティングに従事。

2021年 エンリベル株式会社を設立し、代表取締役に就任。社外CFOとして、50社を超える企業の財務戦略立案・実行を支援。

2025年 株式会社財務ドクターを設立、代表取締役に就任。企業の「財務の健康診断」を通じて、財務リスクの軽減、決算対策、コスト削減、資産形成など、総合的な財務支援を提供。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/49_1_72f3ecfc4076e7d9ce8ebbf401246d95.jpg?v=202508161156 ]

THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER とは

本イベントは、マネー・金融・投資系などの情報を発信する富裕層・高額資産保有者層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、

相続・事業承継、国内外の不動産投資、資産運用、事業投資、

オルタナティブ投資など、多彩なジャンルで最新情報やノウハウを提供。

THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER 3つの見どころ

1）60社超の企業が出展！資産運用・相続・不動産…解決のヒントがここに！

あなたの財産を守る・増やす・残すための「知恵」「ノウハウ」「解決策」を持つ、

選りすぐりの企業が60社以上ブース出展、最新情報をその場でお届け！

2 ）著名人講演＆専門家セミナー多数開催 著名人・専門家のリアルな話が聞ける！

著名人による特別講演、出展企業によるミニセミナーも多数開催

課題解決のためのヒントがきっと見つかります！

◼︎特別講演（一部）

エミン・ユルマズ 氏（エコノミスト・グローバルストラテジスト）

「どうなるトランプ関税後の世界経済と株式・為替市場」

伊井 哲朗 氏（コモンズ投信株式会社 代表取締役社長兼最高運用責任者）

「トランプ2.0が日本市場に与える影響とは 日本経済と株式市場の展望」



服部 誠 氏（税理士法人レガート 税理士）

「『相続税の税務調査』調査対象に選ばれる人／実地調査の一日」



杉原 杏璃 氏（タレント、投資家） 特別講演決定！

「相場が荒れても怖くない！杉原杏璃の“私が実践する”資産防衛術

―高配当株×“杉原式”ポートフォリオを大公開 ―」

3）来場者限定の豪華特典も！スタンプラリー＆アンケートでプレゼントが当たる！

来場者様限定の特別企画をご用意！

会場内で実施するスタンプラリーやアンケート回答へのご協力で

豪華特典が当たるチャンス

本イベントは富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

前回は多くの方にご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。

今回は会場を拡大し、より充実した内容でお届けいたします！

ご来場を心よりお待ちしております。

