『リバース：1999』×『アサシンクリード』コラボ8月7日開幕！コラボキャラ＆無料40連などの特典を公開

BLUEPOCH GAMES CO., LIMITED(以下、BLUEPOCH)は、世紀末タイムリバースRPG『リバース：1999』において、人気アクションアドベンチャーゲーム『アサシンクリード』とのコラボレーションイベントを2025年8月7日より開始したことをお知らせします。

■『アサシンクリード』コラボ情報を一挙公開

『リバース：1999』と『アサシンクリード』コラボレーションが、2025年8月7日に全世界同時公開されました。本コラボにて活躍する新キャラや各種特典の情報をまとめてお届けします。イベントの世界観やハイライトをつめこんだPVも公開されていますので、あわせてご確認ください。

【コラボ期間】

2025年8月7日（木） アップデート後 ～ 9月19日（金） 4:59

▼『アサシンクリード』 コラボバージョンPV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BXb2i7FMf24 ]

【PVキャスト（出場順／敬称略）】

レオナルド CV.森川智之

APPLe CV.平川大輔

レグルス CV.山本希望

カサンドラ CV.清水理沙

エツィオ CV.関智一

▼『アサシンクリード』コラボ発表記念番組

https://www.youtube.com/live/B036OXwppu4?si=RFg4y4YtvzEqWfXG(https://youtube.com/live/B036OXwppu4)

※コラボキャラのスキルやイベントの詳細は番組をチェック！

■ディオニュシア祭を彩るコラボキャラを紹介

【エツィオ(CV.関智一)】

フィレンツェ共和国にある貴族の家に生まれた青年。彼の父親は表の顔こそ銀行家だが、裏の世界ではアサシンとして働いていた。しかし、その裏の世界で裏切りに遭い、父親と兄弟を失い、母親は大きなショックを受けてしまう。母と妹の面倒を見るため、そして家族の仇討のため、アサシンとなる道を選ぶ。アサシン教団の導きと、自身の成長により、次第に憎しみを手放し、人々の自由のため、より大きな責任を背負って戦うようになる。

【カサンドラ(CV.清水理沙)】

スパルタのレオニダス王の孫娘で、ワシを飼いならす伝説の「ワシ使い」。傭兵として、常に戦火と陰謀のなかを突き進んでいる。体に流れるイスの血は、時を超越し、運命に抗う力を与えている。幾多の戦場で先陣を切り、コスモスの門徒の陰謀に対抗する一方で、正義を貫きながら、自身の過去と一族の真相を探り続けている。

【アレクシオス(CV.佐伯匠)】

カサンドラの弟で、スパルタ王レオニダスの末裔。コスモスの門徒の中でも特殊な立場にあり、周囲からは「デイモス」と呼ばれている。イスの武器「ダモクレスの剣」を所持しており、本来であれば姉と肩を並べて戦うべき存在だが、運命のいたずらで相反する道を辿ることとなった。

■コラボ特典の一部をご紹介！

『アサシンクリード』コラボを記念して多数の豪華特典を用意しております。

各種特典の詳細はゲーム内をご確認ください。

１.ログインプレゼント「咆哮の祝祭」

イベント期間中のログインで[雨の雫×90]と[苦目キャンディ×1]をプレゼント。

最大30回まで受け取り可能で、合計で雨の雫×2700と苦目キャンディ×30を獲得できます。

２.「コラボ召喚」最大20連が無料に！

コラボキャラ「エツィオ」「カサンドラ」をピックアップした限定召喚2種が開催されます。

それぞれの召喚イベントの10連無料券をログインで獲得できますので、ぜひお受け取りください。

第1弾「時に導かれし預言者

【ピックアップキャラ】

★6：エツィオ（星）

★5：テナント（獣）、アヴグスト（木）

【期間】

2025年8月7日（木） アップデート後 ～ 9月19日（金） 4:59

第2弾「ブドウ酒色の海に羽ばたく」

【ピックアップキャラ】

★6：カサンドラ（岩）

★6：バルーンパーティー（岩）、ジェイミー（星）

【期間】

2025年8月28日（木） 5:00 ～ 9月19日（金） 4:59

３.ログインボーナスで最大20個のモノローをプレゼント

イベント期間中のログインでモノローをプレゼント。8月28日を区切りに前半と後半でそれぞれモノローを10個ずつ獲得できます。

４.コラボ召喚追加ボーナスが登場

今回のコラボ限定召喚では、最初の100回召喚とその後の60回召喚ごとにピックアップコラボキャラがプレゼントされます。ぜひ「エツィオ」と「カサンドラ」をお迎えください。

５.コラボ★5キャラ「アレクシオス」をログインで獲得

イベント期間中にログインするとコラボ★5キャラ「アレクシオス」を獲得できます。

後述の「陽の当たらない処」イベントの報酬で「アレクシオスの肖像」を獲得することで、完凸させることも可能です。

６.コラボイベント「陽の当たらない処」

期間中に4種類のイベントやコンテンツが順次開放されます。

「アレクシオスの肖像」のほか、モノローやコラボアイテム、大量の育成用素材を獲得できますので、ぜひご参加ください。

作品概要

『リバース：1999』は、BLUEPOCHが手掛ける世紀末タイムリバースRPG。世紀の終わりに新たな旧時代へと「巻き戻った」世界で、時の観測者である「タイムキーパー」として時代の波を歩き、終焉をもたらす「ストーム」の謎を探っていきます。

まるで映画のように重厚なストーリーと、様々な時代をリアルに描く芸術的でレトロなビジュアル、そして豪華声優陣が命を吹き込む個性豊かな登場人物たちが、『リバース：1999』のノスタルジックな世界へとプレイヤーを誘います。

オーソドックスなバトルや、DIYが楽しめる箱庭システムなど、手軽で親しみやすい要素を多数用意しています。どこか不思議で懐かしい、本作ならではの独特な空気感をご堪能ください。

️ゲーム概要

タイトル：リバース：1999

配信形式：スマートフォン（iOS/Android）、PC、Steam

ジャンル：世紀末タイムリバースRPG

販売価格：基本無料（アイテム課金制）

配信日：2023年10月26日（Steam版 2024年10月9日）

配信URL

iOS/Android/PC：https://reverse1999jp.onelink.me/XuII/olethoop(https://reverse1999jp.onelink.me/XuII/olethoop)

Steam：https://store.steampowered.com/app/3092660/1999/

️最新情報はこちら

公式サイト：https://re1999.bluepoch.com/jp(https://re1999.bluepoch.com/jp)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Reverse1999_JP(https://x.com/Reverse1999_JP)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Reverse1999_JP(https://www.youtube.com/@Reverse1999_JP)

公式Discord：https://discord.com/invite/QRMPmQ6nGY(https://discord.com/invite/QRMPmQ6nGY)

(C) Bluepoch Co.,Ltd. All Rights Reserved.