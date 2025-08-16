【大阪店】9月予約限定OPEN割！破格の2万円台｜和装前撮りが最安級

株式会社World mapINAI WEDDING WASOU 大阪 OPEN割

婚礼和装セルフフォトスタジオ INAI WEDDING WASOU（運営：株式会社 World map）は、大阪・高槻の新店舗オープンを記念して、9月中に撮影予約を確定したお客様限定の「OPEN割」を実施します。最も安い対象プランは、衣装・着付け・撮影・補正データまで含めて 29,800円（税込）。プレ花嫁・カップルの“コスパ重視×高品質”な和装前撮りを大阪で実現します。

キャンペーン概要（9月予約限定）

名称 大阪店OPEN割（9月予約限定）

対象 9/1～9/30 の期間の撮影

料金 29,800円（税込）

予約方法 公式LINE @650novjm で「大阪9月OPEN割」と送信 → 日程確定で適用

実施店舗 INAI WEDDING WASOU 大阪店（高槻）

注意事項 枠に限りあり／他割引との併用不可／内容は予告なく変更・終了の場合あり

対象プラン「WASOU basic」内容

衣装各1着（白無垢 or 色打掛／新郎紋付）・小物一式・着付け

撮影20分（ホワイト基調スタジオ／和装専用コーデ背景）

撮影全データ即日お渡し（AirDrop／公式LINE）

補正データ：約3週間で全データお届け（公式LINEにて）

セルフ撮影の楽しさと、スタッフのポージングサポートで“映える”正統派ショットも両立

その他の対象プランは下部に記載のインスタグラムURLから確認くださいませ。

INAI WEDDING WASOU 大阪店について

所在地：大阪府高槻市（JR「高槻」／阪急「高槻市」徒歩約3分）

営業時間：9:00-20:00（最終受付18:00）

特徴：全面ホワイト空間／和装専用小物完備／セルフ前撮り×プロ撮影のハイブリッドも対応／即日全てのデータ渡し／後日補正して全てのデータ渡し

INAI WEDDING WASOU 大阪 Instagramこんな方におすすめ

予算3万円台でクオリティの高い和装ウェディングフォトを残したい

SNS用の自由カットと、家族に渡すきちんと写真を一度に用意したい

後撮り・フォト婚・私服エンゲージなど自分たちらしいウェディングフォトを叶えたい

和装ウェディングフォトは高額で諦めていた方

ご予約・お問い合わせLINEで予約相談をする :https://lin.ee/OeZ8ZpY

※「大阪9月OPEN割について」とメッセージください。

Instagram：https://www.instagram.com/wasou_inaiwedding_osaka

Web：https://inaiwedding-wasou.jp/osaka

Mail：info@inaiwedding-wasou.jp

Tel：03-6555-1695（平日10:00-18:00）