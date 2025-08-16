【大阪店】9月予約限定OPEN割！破格の2万円台｜和装前撮りが最安級
INAI WEDDING WASOU 大阪 OPEN割
婚礼和装セルフフォトスタジオ INAI WEDDING WASOU（運営：株式会社 World map）は、大阪・高槻の新店舗オープンを記念して、9月中に撮影予約を確定したお客様限定の「OPEN割」を実施します。最も安い対象プランは、衣装・着付け・撮影・補正データまで含めて 29,800円（税込）。プレ花嫁・カップルの“コスパ重視×高品質”な和装前撮りを大阪で実現します。
キャンペーン概要（9月予約限定）
名称 大阪店OPEN割（9月予約限定）
対象 9/1～9/30 の期間の撮影
料金 29,800円（税込）
予約方法 公式LINE @650novjm で「大阪9月OPEN割」と送信 → 日程確定で適用
実施店舗 INAI WEDDING WASOU 大阪店（高槻）
注意事項 枠に限りあり／他割引との併用不可／内容は予告なく変更・終了の場合あり
対象プラン「WASOU basic」内容
衣装各1着（白無垢 or 色打掛／新郎紋付）・小物一式・着付け
撮影20分（ホワイト基調スタジオ／和装専用コーデ背景）
撮影全データ即日お渡し（AirDrop／公式LINE）
補正データ：約3週間で全データお届け（公式LINEにて）
セルフ撮影の楽しさと、スタッフのポージングサポートで“映える”正統派ショットも両立
その他の対象プランは下部に記載のインスタグラムURLから確認くださいませ。
INAI WEDDING WASOU 大阪店について
所在地：大阪府高槻市（JR「高槻」／阪急「高槻市」徒歩約3分）
営業時間：9:00-20:00（最終受付18:00）
特徴：全面ホワイト空間／和装専用小物完備／セルフ前撮り×プロ撮影のハイブリッドも対応／即日全てのデータ渡し／後日補正して全てのデータ渡し
INAI WEDDING WASOU 大阪 Instagram
こんな方におすすめ
予算3万円台でクオリティの高い和装ウェディングフォトを残したい
SNS用の自由カットと、家族に渡すきちんと写真を一度に用意したい
後撮り・フォト婚・私服エンゲージなど自分たちらしいウェディングフォトを叶えたい
和装ウェディングフォトは高額で諦めていた方
ご予約・お問い合わせ
LINEで予約相談をする :
https://lin.ee/OeZ8ZpY
※「大阪9月OPEN割について」とメッセージください。
Instagram：https://www.instagram.com/wasou_inaiwedding_osaka
Web：https://inaiwedding-wasou.jp/osaka
Mail：info@inaiwedding-wasou.jp
Tel：03-6555-1695（平日10:00-18:00）