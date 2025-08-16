オリーブオイル選びに迷ったとき！品質のいいオリーブオイルに出会える「eオリーブオイル選び」サイト 最新「OLIVE JAPAN(R) 2025 国際オリーブオイルコンテスト」受賞商品データを一挙公開

アクチュアリ株式会社

アクチュアリ株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：中田華寿子）は、風味豊かなオリーブオイルに出会えるサイト「eオリーブオイル選び(https://exvoliveoil.com/)」において、最新「OLIVE JAPAN(R)2025 国際オリーブオイルコンテスト(https://olivejapan.com/contest-2)」受賞商品データベースを公開しました。当サイトでは世界TOP10の主要コンテストの一つに選ばれている「OLIVE JAPAN(R) 国際オリーブオイルコンテスト」2025年受賞全商品を生産国や風味の違いで検索し、その商品がオンライン上どこで販売されているか探すことが可能です。

「OLIVE JAPAN(R) 2025 国際オリーブオイルコンテスト」エントリー総数803品から厳選された各賞受賞商品を手軽に検索

今年度のエントリー総数803品から、5月26日・27日の本審査により厳正な審査が行われた結果、最優秀賞8品、多田俊哉オリーブオイルソムリエ(R)特別賞10品、金賞339品、銀賞237品、ならびに各国ベスト賞、マーガレットエドワーズ記念特別賞1品が選ばれ、その結果がサイト上で確認できます。

検索方法はとてもシンプル。「オリーブオイルを探す」(https://exvoliveoil.com/dbsearch/)ページで、受賞メダルや生産国、「味覚・香り・レトロネーザル」の３要素で構成される「オリーブオイル風味インデックス(R)」（注1）、レモンやトリュフ等フレーバーの有無、そして国内オンライン販売等の条件を入力するだけで、探し求めているオリーブオイルが画像や商品情報、販売先リンクと共に検索されます。品質も価格も納得のいく好みにあったオリーブオイルを見つけるお手伝いをするのがこのサイトです。

注1：「オリーブオイル風味インデックス(R)」とは、一般社団法人日本オリーブオイルソムリエ協会(R) による企画で料理と相性のいい風味のオイルを探す際に目安となる風味の基準です。

【風味のインデックス３項目】

◎味覚：舌で感じる味わいの特徴。苦いのか辛いのか、あるいは辛くないのかをわかりやすく指標化 （マイルド・からみ・にがみ・ストロング）

◎香り：鼻で感じる味わいの特徴。香りはオリーブオイルの味わいの命、代表的な香りを３系統に集約（グリーン・ミント・フルーツ）

◎レトロネーザル： 飲み込む時に鼻に抜けていく心地よい香りの特徴。高品質のオリーブオイルの代名詞ともわれる「レトロネーザル」。全てのオリーブオイルにあるわけではなくその有無を表示

風味が同じものは１本もない、オリーブオイルとの一期一会の醍醐味

味わい深く、独特の風味で料理を引き立ててくれるオリーブオイル。健康志向の高まりもあり日本の食卓でも広く親しまれていますが、商品によりその風味が大きく異なることをご存知ですか？美しい緑色の液体のオリーブオイルはその一本一本に異なる風味があり、独特のほなかな苦味や辛味、フレッシュで青みがかった風味を活かして料理に使い分けることにより、日々の食事が味深いものにグレードアップします。また、オリーブオイルは不飽和脂肪酸のオレイン酸が豊富。ポリフェノールやビタミンEも含まれ、地中海式ダイエット食材の一つとして健康効果への期待から注目されています。

信頼できる中立性の高い情報が特徴

オリーブオイルは料理や素材との相性により、選び方も様々オリーブ果実を搾っただけのオリーブオイルは究極の自然食

「eオリーブオイル選び」に掲載されている受賞データと商品画像は「OLIVE JAPAN(R)国際オリーブオイルコンテスト 」を主催する一般社団法人日本オリーブオイルソムリエ協会(R)より提供いただいているデータを掲載しています。また、オリーブオイルに関する記事や動画は全て記名コンテンツであり透明性と中立性が高いサイトです。

OLIVE JAPAN(R) 国際オリーブオイルコンテストとは

「OLIVE JAPAN(R) 国際オリーブオイルコンテスト」は2012年に日本で初めて開催された国際規模のオリーブオイルコンテストです。世界TOP10の主要コンテストの一つに選ばれ海外でも知名度の高いオリーブオイルコンテストです。本年11月中旬には来年度のOLIVE JAPAN(R) 2026のエントリー受付がスタート予定です。

「eオリーブオイル選び」サイトでできること

１．探す・買う：はずれなく好みの風味のオリーブオイルを検索しEC購入

検索サービス(https://exvoliveoil.com/dbsearch/)： 商品名、生産国、受賞メダル、風味、国内購入可否等

eオリーブオイルのECお届けサービス(https://exvoliveoil.myshopify.com/)

２．読み・知る：オリーブオイルに関する信頼できる記事やYouTube閲覧

世界のオリーブオイル生産国の最新動向やオリーブオイルを使ったレシピ紹介など(https://exvoliveoil.com/read-know/)

オリーブオイルの栄養と健康を学ぶ(https://exvoliveoil.com/tag/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%81%a8%e6%a0%84%e9%a4%8a/)

オリーブオイルYouTuberがオリーブオイルの基礎知識や楽しみ方を伝える(https://exvoliveoil.com/tag/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%96%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%abyoutuber%e3%81%88%e3%83%bc%e3%81%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%80%9d%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%96/)

３．体験する：料理やテイスティング等体験イベント情報を探す(https://exvoliveoil.com/experience/)

４．深く学ぶ：より深く学べる講座や書籍を探す(https://exvoliveoil.com/2020/06/29/252/)

注記：「探し・買う」ページには国際オリーブオイルコンテストOLIVE JAPAN(R)の審査の結果が掲載されており、受賞商品画像は日本オリーブオイルソムリエ協会(R) よりご提供いただいております。掲載内容や販売先リンク等についてお気づきの点がございましたら当サイトまでごお問い合わせください(https://exvoliveoil.com/contact/)。

「eオリーブオイル選び」とは

「eオリーブオイル選び」は、世界各国の高品質オリーブオイルと、オリーブオイルに関するさまざまな情報に出会えるサイトです。 オリーブオイルの基本知識やレシピを紹介するだけでなく、世界TOP10の主要コンテストの一つに選ばれている「OLIVE JAPAN(R)国際オリーブオイルコンテスト」の受賞商品が検索できその商品がどこで買えるかを簡単にご覧いただけます。また、一部商品は「eオリーブオイル選びお届けサービス」でご購入いただけます。

【関連サイト】

- WEBサイト(https://exvoliveoil.com/)- Shopping(https://exvoliveoil.myshopify.com/)- X(https://x.com/e_OliveOil)- Instagram(https://www.instagram.com/e__oliveoil/)- Instagram (Shop)(https://www.instagram.com/e__oliveoil_shop/)- YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCNkb_CGJOZxnSFc8Cq7-7Yg)- Facebook(https://www.facebook.com/exvoliveoilcom/)

【本リリースに関するお問い合わせ先】

広報担当: e-mail: info@actuali.co.jp