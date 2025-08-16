『NGS ヘッドライン WAVE』8月17日（日）15時より、番組初の公開生放送を配信！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中のオンラインRPG『PSO2 ニュージェネシス ver.2（以下、NGS）』の最新情報をお届けする公式情報番組『NGS ヘッドライン WAVE』について、番組初となる公開生放送を2025年8月17日（日）15:00より配信します。

■9月配信コンテンツの先行プレイや、ゲスト声優陣によるSP朗読劇も！

今回の『NGS ヘッドライン WAVE』は番組初となる公開生放送！ 事前応募によりご来場される約200名の皆さんと、東京 大崎ガーデンタワー（セガ本社）の特設会場よりお届けします。

番組では、9月中旬までに配信予定の『NGS』アップデート情報に加えて、出演者による9月配信コンテンツの先行プレイや、アイナ役・諸星すみれさん、マノン役・宮本侑芽さん、ブルーダー役・川島得愛さんの御三方をゲストにお迎えしてのトークコーナー、『NGS』SP朗読劇をお送りします。

また、開発チームからのメッセージをお伝えする「開発レター」や、プレイヤーの皆さんから寄せられた質問やご意見への回答をお届けする、「Operation Report」のコーナーも引き続き実施します。

放送は、8月17日（日）15:00から、YouTube Liveとニコニコ、公式X（@sega_pso2(https://x.com/sega_pso2)）にて生放送予定です。ぜひご視聴ください！

■“『NGS ヘッドライン WAVE』公開生放送2025”概要

放送日時：2025年8月17日（日）15:00 ～ 18:30（予定）

視聴URL

Youtube：https://youtube.com/live/yfoUMjKby2E

ニコニコ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348367455

X：放送時間に行われる『NGS』公式X（@sega_pso2(https://x.com/sega_pso2)）からのポストで視聴できます。

※現地観覧は事前応募による招待制です。

▼出演者 ※敬称略

番組MC：長谷川 唯（声優／舞台俳優）

ゲスト：

諸星 すみれ（声優、『NGS』アイナ役）

宮本 侑芽（声優、『NGS』マノン役）

川島 得愛（声優、『NGS』ブルーダー役）

解説：濱崎 大輝（シリーズディレクター）

長谷川 唯さん諸星 すみれさん宮本 侑芽さん川島 得愛さん濱崎 大輝

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『PSO2』シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。