【完売御礼！】G-DRAGON大阪展、FC先行チケット即完売！
関西初上陸となる『G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Ubermensch』大阪展が、
ファンクラブ先行販売開始と同時に即完売を記録！
東京展を超えるスケールと新演出で、関西ファンの五感を奪う圧倒的体験を提供します。
EXPO2025大阪・関西万博 韓国館ビジョンでの事前プロモーション
８月12日から、EXPO大阪・関西万博の韓国館に設置された幅27m×高さ10mの大型ディスプレイでプロモーション映像を放映中。SNSを通じて期待感が急速に拡大しています。
東京を超えた“関西仕様”の圧倒的空間演出
本展は、G-DRAGONの哲学と創造性をAIエンターテック企業「GALAXY CORPORATION」の最先端デジタルアートで体現する没入型メディアアート展。
東京展で好評を博したVR、3Dモーショングラフィックス、リアルタイムホログラムに加え、大阪展では12分間の新作メディアアートウォールや未発表のスペシャルMDなど、大阪だけの限定要素を追加しました。
ファンクラブ先行販売は8月14日（水）12:00より受付を開始し、開始直後に予約枠は即完売となりました。
オープン直後からアクセスが集中し、一時的に公式サイトの一時ダウンが発生しました。
多くの皆さまにご不便をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、熱い反響に心より感謝いたします。
なお、一般販売は2025年8月16日（土）12:00より開始予定です。ぜひお見逃しなく、お楽しみにお待ちください。
移動から始まる没入スペシャル体験！「Ubermensch Express」
会場到着前から展示はスタート。大阪・梅田駅からATC Galleryを結ぶ公式シャトル「Ubermensch Express」に乗った瞬間から、映像・音楽・空間が一体化した特別な時間が始まります。
帰路も同じシャトルで余韻を楽しめるほか、運営は大阪～釜山を結ぶ豪華クルーズ「ミラクルクルーズ」のPanStar社と提携。釜山からもクルーズで来場できる特別日程を用意しています。
公式シャトル「Ubermensch Express」
大阪限定の特別体験とMD
現地で初公開される未発表スペシャルMDは、東京展では入手できなかった貴重なアイテム。
さらに、累計１０００万個販売している東京で販売開始2日で完売した「G-DRAGONハイボール・ブラック」に加え、大阪展では新作「ハイボール・レッド」も初登場します。
「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION
: Ubermensch」 IN OSAKA
開催期間：2025年8月30日（土）～ 9月15日（月）
営業時間：10：00～20:00
会場：ATCギャラリー（大阪市住之江区南港北2丁目1－10）
一般チケット販売開始
2025年8月16日（土）12：00より
ローソンチケット／Trip.comにて
現地で初公開される未発表スペシャルMDは、東京展では入手できなかった貴重なアイテム。
さらに、累計１０００万個販売している東京で販売開始2日で完売した「G-DRAGONハイボール・ブラック」に加え、大阪展では新作「ハイボール・レッド」も初登場します。
【公式SNS・最新情報】
Instagram： @i_i_exh 最新情報・チケット販売詳細は公式SNSにて随時発信
【報道関係者様・メディア問い合わせ先】
担当：Marina（日本PR窓口）
メール：marina@claykorea.com ／ n412marina@gmail.com
電話：070-8553-4120（日本） ／ ＋82-10-5878-0412（韓国）