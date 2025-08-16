【MEISM by Re:EDIT（ミズムバイリエディ）】VERY STOREコラボのペプラムドッキングニットトップスを発売！雑誌VERY9月号にて掲載中

株式会社ネオグラフィック

身頃はニット、ペプラム部分はシワになりにくいハリ感のある生地を採用。

肩にかかるノースリーブで、大人女性も着やすいデザインに仕上げました。

夏はキャミソール、秋冬はタートルニットなどを重ねて、長くコーディネートを楽しんでいただけます。

VERY9月号掲載

MEISM by Re:EDIT バルーンペプラムドッキングニットトップス

カラーバリエーション：ネイビー・アイボリー・ブラック

6,998円（税込）

商品ページはこちら :https://kokode.jp/products/detail.php?product_id=4302625【MEISM】Brand Concept

MEISM(ミズム)” とは「ME＋ISM」“私主義” という意味。

自分らしく人生を謳歌する時代の変化に敏感なファッションを愛するすべての人へ。

”いくつになっても華やかに輝き続けたい”自分らしくありながらもワンランク上の「自分」を叶える、デザインと素材にこだわったエイジレスなアイテムをお届けします。

Re:EDITについて

変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。

Re:EDITオンラインストア

https://reedit.jp

会社概要

【株式会社ネオグラフィック】

設立 ：2006年8月

代表取締役社長 ：工藤 正樹

本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F

事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業

ホームページ：https://neographic.jp/