9～11月限定【なると金時いも掘り体験】宿泊プラン☆ご当地グルメ＆自然とふれあいリフレッシュ！ 魅惑のスイーツも♪

アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県鳴門市 総支配人：高橋裕二）は、2025年9月1日～11月30日の期間限定で、2007年から続く人気イベント「なると金時芋掘り体験」付き宿泊プランを発売いたします。

ホテルから徒歩7分の専用ファームでの芋掘り体験は例年約3,000名が参加。

鮮やかな紅色が美しい徳島県産ブランドさつまいも「なると金時」は、徳島の温暖な気候と海水に含まれるミネラルが豊富な砂地で育ち、ホクホクとした食感でスイーツのような甘さが特長です。

掘ったお芋1kgはお土産としてお持ち帰りください。館内では、なると金時キャッチャーや焼き芋、金時スイーツ、揚げたて天ぷらや大学芋ほか、なると金時を使った料理の数々をご堪能いただけます。

秋は世界三大潮流のひとつ「うず潮」のベストシーズンを迎えます。世界の名画1,000余点を展示した「大塚国際美術館」はホテルから車で約3分と、周辺観光も充実。

阿波山海の幸に舌鼓をうち、海一望の天然温泉でリラックス。レストランやカフェでなると金時グルメを満喫。この時期だけ、ご当地ならではの魅力が詰まったグルメ旅はいかがですか。

■「秋の収穫祭！なると金時芋掘り体験で秋を満喫」宿泊プラン

【期 間】2025年9月1日～11月30日

【料 金】ご一泊 夕・朝食付き お一人様 ＊税・サービス料込､入湯税150円別

・21,500円（2名1室）～､20,000円（3名1室）～､19,000円（4名1室）～

＊早期予約割引90/60/30日前あり、海に昇る朝日とムーンロードを望む洋室、金・日・休前日・シーズンUP料金あり、子供料金あり

【夕 食】郷土料理バイキング、炭火焼、和会席、フレンチから選択OK

【朝 食】和食中心のバイキング

【特 典】

１.なると金時イモ掘り体験【各定員50名まで】（通常50分1,400円/税込）

11:00～/12:00～/15:00～/16:00～（※11月午後の部は14:30～/15:30～）

所要50分1,400円/税込 ※30分前迄に要予約＊ホテルから徒歩7分

＊掘った芋はお土産に（1人約1kg）、エコバック持参でお芋1本プレゼント、体験終了後にプチ焼き芋の試食付(掘ったお芋1本と交換)

２.鳴門タイの釣り堀 体験（通常30分500円/税込）10:00～17:00

３.レンタサイクルorテニスコート1面1時間 9:00～17:00

【その他】毎晩開催♪阿波踊り公演、結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊ランチ特典ほか、嬉しい無料のおもてなし

■郷土料理バイキング「阿波三昧」

「彩」11:30-14:30／17:30-21:00

城下町のような賑やか空間とライブキッチン。切り立て鳴門鯛の造りや鯛飯、鳴門ワカメ、スダチほか阿波ふうどが揃います。なると金時の揚げたて天婦羅、ふかし芋、大学芋、ソフトクリームなど金時芋メニューも豊富。

■なると金時スイーツ

郷土料理バイキング「阿波三昧」郷土料理バイキング「阿波三昧」詳細を見る :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/94/

「テラスカフェオーゲ(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/156/)」10:00-22:00

海を臨む絶景カフェでは、なると金時タルトやフレンチトースト、パフェ、アイス、スムージーなど定番人気の金時スイーツが勢ぞろい。他にもサクサクの鳴門鯛カツバーガー、鯛の塩らぁ麺などのご当地メニューや、ゴッホの作品をイメージしたヒマワリスイーツやカクテルも楽しめます。

テラスカフェ オーゲ

＜SWEET SWEET POTATO＞ 10:00～21:30

・鳴門金時パフェ 1,350円

・鳴門金時モンブランパフェ 1,950円

・鳴門金時タルト 680円

・鳴門金時スムージー 950円

・鳴門金時クリームブリュレ 950円

・鳴門金時アイス 950円

・鳴門金時フレンチトースト2,450円（14:00～17:00）

（※税・サービス料込）

■なると金時キャッチャー

鳴門金時パフェ鳴門金時タルト鳴門金時スムージー鳴門金時アイス詳細を見る :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/270/

【場 所】メインタワー1階・マーケットプレイス前

【料 金】1回100円

■アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県・鳴門市）

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。

海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルームなど旅のスタイルで選べる客室は15タイプ。2024年3月、徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/467/)、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/492/)」が誕生。

「ゴッホのヒマワリルーム」一例

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。

館内１階「阿波の國(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/52/)」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染めなどのご当地プログラムが体験できます。

縁日遊びが楽しめる「阿波の國」

鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴門金時芋掘り、早春のワカメ漁など、一年を通じて自然に親しむアクティビティをお楽しみください。毎晩開催される阿波おどりライブ、結婚記念や誕生日ご長寿のお祝い、連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。

周辺には「渦の道」「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」などの観光名所が豊富。マイカーやバス、ＪＲ、航空機など、アクセス便利な徳島・鳴門です。

「大塚国際美術館」へは車で約2分

※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の定時送迎バスあり(無料/要予約)

鳴門北IC左折すぐ。関西からホテル直通高速バス約20便、広島・岡山・高松からも各1便あり。

※News！徳島まで500円♪大阪・関西万博の関西パビリオン内の徳島県ブースでは【徳島県への招待状クーポン】配布中。 詳細）https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/547/

アオアヲへのアクセス :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/123/

