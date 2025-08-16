コミックマーケット106にて商号20周年を記念した総勢150名による一迅社作家の色紙を展示＆WEBページでも公開！さらには2025年11月にサイン色紙展示イベントの開催＆複製色紙の販売が決定！

株式会社一迅社

株式会社一迅社（所在地：東京都新宿区 代表取締役社長 野内雅宏）は、2025年8月16日(土)・17日(日)にて開催のコミックマーケット106にて総勢150名による一迅社作家の色紙を展示いたします。

【出展情報】

▼場所▼

〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１

東京ビッグサイト南3・4ホール 企業ブース No. 2321

▼日時▼

8月16日(土) 10:30～17:00

8月17日(日) 10:30～16:00

さらに、一迅社 20周年記念特設サイトでも色紙の一覧を公開いたしました。

WEBページでもあわせてぜひご覧ください。

一迅社20周年記念サイト

https://ichijinsha-20th.com/

サイン色紙の再展示イベント開催＆複製色紙の販売予定も！

コミックマーケット106にて展示された「一迅社20周年色紙」150枚を再展示するイベントをアニメイト池袋本店にて2025年11月に開催予定＆複製色紙にして販売予定です。

また、会場では色紙の展示のほか、一迅社の歴史やYouTube番組「いちじんチャンネル」の紹介等盛りだくさんな内容でお届けいたします。

続報は一迅社の宣伝課Xアカウント(https://x.com/ichijinsha_info)または、一迅社20周年特設サイト（https://ichijinsha-20th.com/）にてお知らせいたします。

20周年を記念した特別番組『いちじんチャンネル～すごろく大作戦～』をYouTubeにて公開中!!

https://ichijinsha-20th.com/channel/

この番組は、一迅社の商号20周年を記念して誕生した「いちじんちゃん」が、一賽舎をイメージしたサイコロとスタジオDNAよろしく螺旋状のデザインのすごろく盤面を使って遊び、止まった目の指示をいちじんちゃんが全力で取り組む姿勢を見せる事で、一迅社が”今後の社業についての意気込み”を皆様に見せていきます。

一迅社20周年マスコット「いちじんちゃん」が「ゆるバース2025」にエントリー中!!

「ゆるナビ」公式内にあるキャラクターページより、1人1日1票、無料で投票することが可能です。

※Amazon.を経由した投票も開始しております。

いちじんちゃん投票ページ：

https://yurugp.jp/characters/4386

詳しい投票方法はこちら：

https://ichijinsha-20th.com/news/176/