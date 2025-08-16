¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð±é¤ÎÄ¶¸ÄÀÅª6¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×FYURA¤Î¡È5¥ö·î¥ê¥êー¥¹ÂçºîÀï¡É¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ëÂè£µÃÆ¤Ï¥êー¥ÀーNiinaºî»ìºî¶Ê¤Î²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥Ð¥éー¥É¡ª
º£Ç¯£´·î¤Ë±Ç²è¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥½¥ó¥°¡ÖÀ¼¤ÏÉ÷¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿¶ÑÇ¯Îð18ºÐ¤Î6¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×FYURA¡Ê¥¨¥Õ¥æ¥é¡Ë¤Î¡È5¤«·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¡É¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë³Ú¶Ê¡ÖLens¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬£¸·î16Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
SUMMER SONIC 2025¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¡¢ÃíÌÜÅÙ¤â±×¡¹¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëFYURA¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¥êー¥ÀーNiina¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÀÚ¤Ê¤¤¥Ð¥éー¥É¶Ê¤À¡£
¡È²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¤Ï°¦¤·¤¿¾Ú¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ï¡¢Niina¤¬ÆÉ¤ó¤À¾®Àâ¡Ö¿ÀÍÍ¤Î²Ë¤Ä¤Ö¤·¡×¡ÊÀéÁá°«Ãø¡Ë¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á°ºî¤Î¡ÖNAKED¡×¤Ï¿¿²Æ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¤ÇÀ¸¥Ð¥ó¥É¡¢À¸²Î¤ÎÀµ¿¿ÀµÌÃ°ìÈ¯»£¤êMV¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¡ÖLens¡×¤âÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Ç¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¥³ー¥é¥¹¤¬¤³¤Î¶Ê¤Î»ý¤Ä²¹ÅÙ´¶¤òÀ¸¡¹¤·¤¯É½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¥á¥ó¥Ðー¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÊ¸»ú¤ÏLUNA¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬8·î18Æü¡Ê·î¡Ë20»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿FYURA¤Ï¡¢8·î17Æü(Æü) SUMMER SONIC 2025¡Ö½Ð¤ì¤ó¤Î!?¥µ¥Þ¥½¥Ë!?2025¡×ÏÈ¤ÇPACIFIC STAGE¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ØFYURA 1st LIVE TOUR ～Åìµþ¤À¤è! Âçºå¤ä¤Ç¤§! Á´°÷½¸¹ç!!～¡Ù¤¬8·î22Æü¤ËÅìµþshibuya WWW¡¢8·î30Æü¤Ë¤ÏÂçºåJANUS¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
º£ÂçÃíÌÜ¤ÎFYURA¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ØÀ§ÈóÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡ª
¢¡FYURA¥³¥á¥ó¥È
FYURA¡È5¥ö·î¥ê¥êー¥¹ÂçºîÀï¡ÉÂè£µÃÆ¤Ï¡¢²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥Ð¥éー¥É¡¢¡ÖLens¡×!!
¡ÖÊª¸ì¤òÆÉ¤à¤È¤¤Ë¾ð·Ê¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¨¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²¹ÅÙ¤Ç¡ØLens¡Ù¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
▶¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025Ç¯£¸·î16Æü(ÅÚ) £µth¥Ç¥¸¥¿¥ëSingle¡ØLens¡Ù¥ê¥êー¥¹
¡ýÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
https://orcd.co/fyura_lens
▶ ½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー
¡ÚFYURA 1st LIVE TOUR ～Åìµþ¤À¤è!Âçºå¤ä¤Ç¤§!Á´°÷½¸¹ç!!～¡Û
2025Ç¯8·î22Æü(¶â) Åìµþ¡¦ shibuya WWW
2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ) Âçºå¡¦ Music Club JANUS
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¢ªhttps://www.fyura.jp/1st-live-tour/
¢¡¡Ú°ìÈ¯»£¤ê¡ÛFYURA 4th¥Ç¥¸¥¿¥ëSingle¡ØNAKED¡ÙBand Performance Official Video
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=p3PCBaRK_fs ]
▶FYURA(¥¨¥Õ¥æ¥é)¡¡PROFILE
2024Ç¯4·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Ê¿¶ÑÇ¯Îð18ºÐ¤ÎNiina¡¢Vivyy¡¢LUNA¡¢k2¡¢Yuki¡¢yuzu¤Î6¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö1/fÍÉ¤é¤®¡×¤«¤é¡£Á´°÷¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë²Î¾§¤ò¸Ø¤ê¡¢¡ÈÌþ¤·¡É¤È¡ÈÎÏ¶¯¤µ¡É¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡£
¸½ºß¡¢ËèÆüSNS¤Ë²Î¾§Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Î¤¦¤Þ¥¾¥í¥¤¤ÇºÇ¶¯¡ª¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¥¥¡ª¡×¡Öº²¤¬¿Ì¤¨¤ë¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥°¥ëー¥×¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¡¢HIP HOP¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥é¥Æ¥ó¡¢¥¸¥ã¥º¡¢J-POP¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤é¥«¥Ðー¥½¥ó¥°¤Þ¤Ç²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¡£
ºä¸µÍµÆóµÓËÜ¤ÎºÇ¿·ºî¡¢±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù·àÃæ²Î¤Î¹ç¾§¶Ê¡ØÀ¼¤ÏÉ÷¡Ù¤ò¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥«¥Ðー¡£¡¡¤½¤Î¡ØÀ¼¤ÏÉ÷¡Ù¤Ç2025Ç¯4·î7Æü¥Ç¥Ó¥åー¡£¡ÈFYURA 5¥ö·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹ÂçºîÀï¡É¤òÅ¸³«Ãæ¡£