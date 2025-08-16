Ãæ±û¹âÅù³Ø±¡¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM½Ð±éÃæ¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤¬¡ÖÁêÃÌ°Ñ°÷Ä¹¡×¤Ë½¢Ç¤!½¢Ç¤¼°¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ËÌ¾²óÅú¤òÏ¢È¯!!
ÄÌ¿®À©¹â¹»¥µ¥Ýー¥È¹»¡ÖÃæ±û¹âÅù³Ø±¡¡×(±¿±Ä¸µ : ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥±ー¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÀÆÆ£ ¶Ç¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤Î°¦¾Î¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤éÄ¹¤¯·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿CM¤ò¡¢7·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤äwebÅù¤ÇÁ´¹ñÊü±ÇÃæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤òÃæ±û¹âÅù³Ø±¡¤Î¡ÖÁêÃÌ°Ñ°÷Ä¹¡×¤ËÇ¤Ì¿¡£8·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖÆ£ËÜÈþµ® Ãæ±û¹âÅù³Ø±¡ ÁêÃÌ°Ñ°÷Ä¹½¢Ç¤¼°¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢3»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òYoutube¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿ÆÀ¤Âå¤Ø¤Î¶¦´¶ÎÏ¤ÈÀâÆÀÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢¡ÖÁêÃÌ°Ñ°÷Ä¹¡×¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
½¢Ç¤¼°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁêÃÌ°Ñ°÷Ä¹¡×¤Î¸ª½ñ¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ÖÆÃÀ½µðÂçÌ¾»É¡×¤òÂ£Äè¡£Æ£ËÜ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤´²ÈÄí¤Ë´ó¤êÅº¤¦³Ø¹»¤À¤È»×¤¦¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁêÃÌ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½¢Ç¤¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁêÃÌ²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û¹âÅù³Ø±¡¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ø¹â¹»À¸³è¤Ç¤ÎÇº¤ß¤òÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤êÌÜ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦Åú¤¨¤ì¤ÐÁê¼ê¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÁêÃÌ¡£
Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£´ó¤êÅº¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¸«Êý¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¡Ø±¦¤â¤¢¤ë¤±¤Éº¸¤â¤¢¤ë¡¢¤Ç¤â¼Ð¤á¤â¤¢¤ë¤è¡Ù¤È¡¢»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤êÌÜ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¤Ï·ÝÇ½·Ï¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤È·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤È¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤«¤é¡¢²Î¤ò²Î¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë¤â³è¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥º¥Ð¥ê²óÅú¡£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤Æ¼«Ê¬°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤â¤¦´û¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡ª¡×¤È¥ß¥¥Æ¥£ÀáÁ´³«¤Ç¾Ð´é¤ÇÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®¸ù¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁêÃÌ°Ñ°÷Ä¹¡×¤«¤é¤ÎÍê¤â¤·¤¯Í¥¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤âºÇ¸å¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ±û¹âÅù³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢CM¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÅö³Ø±¡¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶µ°é³èÆ°¤Î½¼¼Â¤ËÅØ¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó½Ð±éCM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë :¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤Ï¥³¥³¤Ë¤¤¤ë! Ãæ±û¹âÅù³Ø±¡¡×
½Ð±é :¡¡Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢ :¡¡Á´¹ñ
CMËÜÊÔURL : 15ÉÃ¡¡https://youtu.be/aWFRr4We3yU
30ÉÃ¡¡https://youtu.be/rGk9SFl9T14
¢£Æ£ËÜÈþµ®¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È ¤ß¤¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Æ£ËÜÈþµ® 1985Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»ÂìÀî»Ô½Ð¿È¡£
2002Ç¯¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£¸½ºß3»ù¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
Âè9²ó¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶ー¾Þ2016¡Ö·ÝÇ½ÉôÌç¡×¼õ¾Þ¡¢¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×2018¼õ¾Þ¡£¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ï¥íー¡ª¥ß¥¥Æ¥£¡×¤â¹¥É¾¡£
2024Ç¯9·î3Æü¤ËCCC¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¸ìÏ¿ -Á°¤·¤«¸«¤Ê¤¤¡×¤òÈ¯Çä¡£
¡üYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ï¥íー¡ª¥ß¥¥Æ¥£¡×
https://www.youtube.com/@hello_mikitty
¢£Ãæ±û¹âÅù³Ø±¡¡¡³µÍ×
Ãæ±û¹âÅù³Ø±¡¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¤è¡ª¡×¤ò¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤È¤¹¤ë¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¥µ¥Ýー¥È¹»¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¤«¤éÌóÈ¾À¤µª¡¢¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤áºÙ¤«¤¤»ØÆ³ÂÎÀ©¤òÉß¤¡¢¹»³°³Ø½¬¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡×¤¿¤á¤Î³Ø½¬¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÈ¾Í»û¡¦ÃÓÂÞ¡¦¸¶½É¡¦²£ÉÍ¡¦ÀéÍÕ¡¦ÂçµÜ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¡¦·§ËÜ¡¦¼¯»ùÅç¤Î·×10¤«½ê¤Ç¹»¼Ë¤òÅ¸³«¡£¤¹¤Ù¤Æ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬·÷Æâ¤Î¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¹»¼Ë¤âÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
±¿±Ä²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥±ー
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ ÂåÉ½¼Ô¡¡ÀÆÆ£ ¶Ç
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®2－21－8
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ÄÌ¿®À©¹â¹»¥µ¥Ýー¥È¹»¡ÖÃæ±û¹âÅù³Ø±¡¡×¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¹âÅù³Ø±¡¡×¤Î±¿±Ä
URL ¡§ Ãæ±û¹âÅù³Ø±¡¡¡https://chuos.com/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ e¥¹¥Ýー¥Ä¹âÅù³Ø±¡ https://esports-hs.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥±ー¡¡https://dnk-chuos.co.jp/