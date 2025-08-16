オーダースーツ専門店グローバルスタイルが「オンラインオーダーサービス」をアップデート！ご自宅でもスーツ・シャツのフェア価格がひと目でわかる！

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）の、会員様限定「オンラインオーダーサービス」がアップデートしました。「オンラインオーダーカタログ」のページにて、オーダースーツの2着コンビプラン（※1）のフェア価格が確認できるようになりました。オンラインオーダーサービスは、過去に店舗にてオーダーされたことのあるお客様限定のサービスです。

【フェア価格がひと目で分かる！】

オンラインオーダーサービスのご注文の流れ

『オンラインオーダーサービス』はこちら :https://www.global-style.jp/online-order/『オンラインオーダーカタログ』はこちら :https://www.global-style.jp/online-order/catalog/

1.ご希望のイメージを送信

「オンラインオーダーサービス」のフォームから、ご希望のスーツ・シャツイメージ、フェアをお選びいただき送信します。



2.専門スタイリストがご提案

専門スタイリストが折り返しご連絡いたします。お客様のご要望に沿ったデザインやお得なプランのご提案をさせていただき、オーダースーツ作りをサポートいたします。



3.お見積りの送付

ヒアリングをさせていただいた上で、お見積りをお送りさせていただきます。



4.決済

お見積り内容に問題がなければ、決済方法をお送りさせていただきます。

※クレジット決済または銀行お振込みとなります。



5.オーダー開始

約3～4週間後、商品がお手元に届きます。

※店舗受け取りもお選びいただけます。

オンラインオーダーのポイント

〈ポイント１.〉専門スタイリストがオーダー内容も最後までしっかりサポート

グローバルスタイルのオンラインオーダーサービスでは、熟練した専門スタイリストのみがご対応。お客様のライフスタイルに合わせたコーディネートをお手伝いいたします。

〈ポイント２.〉店舗で注文した前回のオーダーをもとに簡単にオーダーできる

前回の採寸データを元にオーダーが可能です。サイズが変わって微修正が必要な場合は、担当スタッフへお申し付けください。

〈ポイント３.〉仕上がりイメージがわかりやすい！カタログも完備

グローバルスタイルは業界最多5,000種類以上の生地バリエーションをご用意しております。

オンラインオーダーカタログでは、仕上がりイメージや生地の価格や詳細をわかりやすくご案内いたします。

〈ポイント４.〉宅配サービスで自宅にいながら商品がお手元に届く

ご注文していただいた商品を「専用のハンガーBOX」でお届けする配達サービスを行っております。

配達サービスは通常有料ですが、オンラインオーダーサービス限定特典として、スーツ2着以上のご注文で「送料無料」になります。

〈ポイント５.〉店舗でのご注文と同様に"安心保証"をお付けしております！

グローバルスタイルでは、オーダーにありがちな「注文時と仕上がり時のイメージの違い」からくる不安感を少しでもお客様に無くして頂くために、安心保証をお付けしております。

サイズ感にご納得いただけなかった場合の「無料お仕立て直し」(仕上がり後3カ月以内)、お仕上がり後に万が一お気に召さなかった場合の「全額返金保証」をご用意しております。

（※1）2着コンビプラン…オーダースーツ2着以上ご購入していただいた場合の1着あたりのお値段です。組み合わせは自由ですので、異なる価格帯のオーダースーツと組み合わせていただいても本価格が適用されます。

「グローバルスタイル」で検索 :https://www.google.com/search?q=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+&sca_esv=a8ad2f812924383e&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&sxsrf=ADLYWILk1XMsUtG_0NgDaqjC87ICCwa7eA%3A1729834058428&ei=SiwbZ6rsGYnO1e8PxpuZyAs&ved=0ahUKEwiqucqE5qiJAxUJZ_UHHcZNBrkQ4dUDCA8&uact=5&oq=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHOOCsOODreODvOODkOODq-OCueOCv-OCpOODqyAyChAjGIAEGCcYigUyBBAjGCcyBBAjGCcyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAESO8KUNEEWOwIcAF4AZABAJgBb

オーダースーツ専門店グローバルスタイルでは、『オーダースーツ』はもちろん、『オーダーシャツ』や『オーダーシューズ』など、トータルコーディネートをオーダーメイドでお楽しみいただけます。ぜひ「グローバルスタイル」で検索して、あなたにぴったりのオーダーアイテムを見つけてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（8月16日時点）】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・新館

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店

・PREMIUM MARUNOUCHI なんばパークス店

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店

・MARUNOUCHIグローバルスタイル ディアモール大阪店

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店

【グローバルスタイル株式会社について】

「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/

グローバルスタイル株式会社は1949年の創業以来、生地の卸事業を行っており、その独自の仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740