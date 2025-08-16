『美ST』創刊16周年の10月号は加藤あいさん＆後藤真希さんのW表紙！ 周年号にふさわしい豪華付録に注目！

株式会社光文社

株式会社光文社（本社：東京都文京区、代表取締役社長・巴一寿）発行の女性月刊誌『美ST』2025年10月号は、本誌・増刊の2パターンで発売。本誌は加藤あいさん、増刊は後藤真希さんが表紙を飾ります。

・『美ST』世代の理想！ 加藤あいさんが内面外見ともに美しさをキープするために実践しているポジティブマインドとは？

本誌は、40代からの美しさを体現する加藤さんの優しい微笑みが目印です。カバーストーリーは「加藤さんが40歳を超えて気づいた『気持ちいい心のアンテナのはり方』」をテーマにお届け。忙しい日々の中でも内面外見ともに美しさをキープし、40代からの美を楽しむためのポジティブマインドを教えていただきました。

【加藤あいさんプロフィール】

1982年愛知県出身。雑誌のジュニアモデルで人気を博し1997年ドラマ『ギフト』で俳優デビュー。1999年ドラマ『ベストフレンド』初主演。『池袋ウエストゲートパーク』や『海猿』シリーズなど代表作多数。現在は3児の母、子育て中心のライフスタイルで、『美ST』をはじめ雑誌などで活躍中。

・40代を目前にますます輝きを更新し続ける後藤真希さんの進化の秘訣を見逃さないで

増刊は、柔らかな光をまとった美しい横顔の後藤真希さんが目印です。カバーストーリーは「ナチュラルに、変わらないままで。後藤真希、40歳の未来」をテーマにお届け。デビューから25年、ますます輝きを更新し続ける後藤真希さん。羨望の透明美肌としなやかなボディをキープする秘訣や40歳を目前に控えた今の心境までたっぷり伺いました。

【後藤真希さんプロフィール】

1985年東京都出身。13歳で『モ―ニング娘。』のメンバーとしてデビュー、注目を集める。2002年卒業後はソロアーティストとしてライブ活動を行うほかバラエティ番組などにも多数出演。大の美容好きで、豊富なコスメ知識を活かした美容情報などを発信するYouTubeも大人気。

周年号にふさわしい豪華付録【スペシャルBOX】にも注目です！

◎本誌付録は【ハリ・ツヤ復活！スペシャル加藤あいBOX】

【BOX内容】

アルブランの「毛穴すっきり透明美肌キット」

コットンでふき取り流すとメークも角栓もオフ。角質の時短ケアができるので、毎晩のお風呂上りに。肌が潤うからその後のケアも焦らない。

クラリファイイング リリーサー パウチ1包、専用コットン 2枚

カルテHDの「潤いもっちり肌セット」

肌の保水力を高めて、荒れを徹底ケア。保湿力が高く、どんな肌状態の時でも使えて安心！

モイスチュア ローション、モイスチュア エマルジョン、モイスチュア インストール、モイスチュア キー パウチ各1包

ラ ロッシュ ポゼの「徹底透明感ケアセット」

肌くすみを払って内側から輝く肌へ。潤い・肌へのやさしさ・くすみ飛ばしなど、欲しい効果がすべて叶う"お守りセット"

UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+ パウチ3包、メラ B3 セラム パウチ2包

エレクトロンの「頭皮も潤う美髪シャントリ」

夏枯れダメージを泡で一気にケア。毛髪はもちろん土台となる頭皮ケアにもアプローチし、真珠のようなツヤを感じるエイジレス・ヘアを実現！

シンクロシャンプー ファム ダメージリぺア、シンクロトリートメント ダメージリぺア パウチ各1包

クラランスの「国宝級ハリケア美容液セット」

毛穴・乾燥・ゆるみのすべてに速攻アプローチ。エアコンの乾燥が気になる時期でも、この2品のケアを投入することでうるおい＆ハリ不足を一挙に解消できる！

ダブル セーラム ADC、ダブル セーラム アイ パウチ各1包

トランシーノの「たっぷりチューブ含む美白名品3点セット」

くすみが取れて、肌印象が激変！明るい色のメークも楽しめるように！メラノシグナルエッセンスはたっぷりチューブで。

薬用ブライトニング クリアローション、同 ミルク パウチ各2包、薬用メラノシグナルエッセンス 5gミニチューブ

※以上は、本誌のみの付録です。増刊にはつきませんのでご注意ください。

◎増刊付録は【透明美肌が叶う！スペシャルゴマキBOX】

【BOX内容】

ビタブリッド ジャパンの「ビタミンC美容パウダー現品ハーフサイズ」

手持ちの化粧水と混ぜて使えば、純粋ビタミンCが肌へじっくり浸透し、年齢肌の悩みにアプローチ！

ビタブリッドC フェイス ブライトニング プラス ハーフサイズ 1.5g

＆be HAIRの「髪悩み解決シャントリ」

洗って乾かすだけで、ぺちゃんこ髪が自然にふんわりとした美髪に。

＆be スタンドアップシャンプー、＆be スパークルトリートメント パウチ各1包

エイジーセオリーの「スキンケアUVクリーム」

UV、ブルーライト、近赤外線から肌を守る。「自然な血色と上品な香りが美ST世代にぴったり」とゴマキさんも大絶賛のスキンケアUVクリーム。

UVプロテクションクリーム パウチ2包

ラ ロッシュ ポゼの「名品ブライトニング美容液」

日本初上陸の独自成分メラジル配合！ハリツヤのある透明肌へ。

メラ B3 セラム パウチ3包

ヘパトリートの「潤い化粧水たっぷりミニボトル＆乳液パウチセット」

美ST世代の揺らぎ肌にマスト！低刺激・高保湿の医薬部外品スキンケアで、美肌への土台を整えて。

薬用保湿化粧水 ミニボトル35㎖、薬用保湿乳液 1包

※以上は、増刊のみの付録です。本誌にはつきませんのでご注意ください。

・大特集1は「大SNAP！ 街で輝く100人が『キレイのためにしてる美容』」

東京・名古屋・関西の三大都市で目を惹くキレイな人をスナップしたら、それぞれの美の傾向が見えてきました。SNSにはないリアルすぎる美の秘密や、夏をさわやかに乗り切るファッションも参考になります！ 美しく歳を重ねるためのヒントが盛りだくさん！

・大特集2は「今が肝心！バテない美人は秋も老けない！」

朝も夜もだるくて、ケアをサボり気味な暑い夏。でも、紫外線などの夏ダメージは手を緩めてくれません。くすみ・シミ・毛穴たるみ…夏の置き土産をどうするかがキレイの分かれ道。疲れを引きずらないために効果的な美容をたっぷりご紹介します！

そのほか「創刊16周年記念インタビュー 私の再発見物語」、「美容賢者セレクトなら間違いない！肌人生を変える国宝級コスメ」、「いま憧れるのは、同世代の美ンフルエンサー！」など、旬の情報盛り沢山でお届けします。

大きな反響が見込まれますので、お早めのお買い求めをお願いいたします。

●掲載誌：美ST 2025年10月号

●特集名：「大SNAP！街で輝く100人が『キレイのためにしてる美容』」

●発売日：8月16日（土）

●価格：本誌970円（税込み） 増刊1070円（税込み）

●出版社：株式会社光文社

『美ST ONLINE』https://be-story.jp/