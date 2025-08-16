埼玉県春日部市のジュニアサッカーチーム、大増サンライズが公式アプリをリリース！

大増サンライズからのコメント

【チーム紹介】

株式会社ookamiアプリで部活動やスポーツチームのDXを支援する株式会社ookami（本社：東京都世田谷区、代表取締役：尾形太陽）は大増サンライズ 公式アプリをリリースしたことをお知らせいたします。

私たちは、埼玉県春日部市で活動するサッカー少年団です。カテゴリはU-6(キッズ)～U-12(6年生）。幼少のころからボールを蹴っていたサッカー少年少女に加え、初心者やなでしこなど、多種多様な選手たちが在籍しています。

選手たちは個人技術のスキルアップを目指して、毎日の練習に全力で取り組んでいます！

中央大会（県大会）出場、そして中央大会での上位進出を目指して、どの試合でも積極果敢にプレー！

チャレンジ精神を忘れず、仲間とともに魂込めて熱く走り抜けます！

【Player! WHITE導入理由】

いままでもWebサイトやSNS、ブログなどを使い、チーム情報を発信してきました。

今後、チームを応援してくれる保護者や家族、OB・OG、また、春日部市周辺の地域の方とのコミュニケーション強化のツールとして活用していきたいと考え、Player！WHITEの導入を決定しました。

【今後の展望】

導入背景にも記載した通り、選手の家族・親族、大増サンライズに過去所属したOB・OG、またその家族の方、そして春日部市を中心とした地域の方々との交流を強化し、皆さんから応援をしていただくとともに、皆さんに感動を与えられるようなプレーができるチームを目指し、Player！WHITEを活用していきたいと考えています。

大増サンライズ 公式アプリの特徴

特徴１.

【アプリのアイコンが大増サンライズのエンブレムに】

あなたのスマートフォンに大増サンライズのエンブレムが表示されます！

特徴２.

【タイムライン機能】

ホームタブにて、チーム最新情報が自動更新されます。

特徴３.

【速報配信】

テキストにて試合速報が配信されます。試合結果/日程も一覧で閲覧可能です。

特徴⓸

【プッシュ通知】

プッシュ通知にて試合開始前や結果をお知らせしてくれますので、見逃すことなく戦況や速報をチェックすることができます。また、試合外でも日々のチームからのお知らせ通知で最新情報を知ることが可能となります！

特徴⓹

【チャット機能】

速報配信ページでコメントやスタンプを送ることで試合に参加し、現地さながら熱狂を体験！

特徴⓺

【サポート機能】

チームに対し500円から支援金を寄付することができます。

今後も随時、新機能の追加が予定されています！

アプリのダウンロード方法

AppStoreもしくはGooglePlayで「大増サンライズ」と検索！

下記をクリックまたはQRコードを読み取ることでアプリ取得画面にリンクします。

ダウンロードリンク：https://web.playerapp.tokyo/team/38710/download

QRコード(iPhone/Android共通)

Player! WHITEとは

かんたんに部活動やチームの公式アプリを立ち上げられるワンストップサービスです。

1. 公式アプリで、チーム運営に必要な情報のすべてを集約！手軽に情報を届けられる！

2. ファンクラブ/OBOG会費の集金率をアップ！ギフティングなどにも対応！

3. スポンサープランもご用意！スポンサーと一緒にアプリを盛り上げられます！

導入費用や機能の詳細については、以下よりお問い合わせください。

サービスサイト：https://bit.ly/3gf4dgX

紹介ムービー：https://youtu.be/8Ty37SlGb-4

ookamiについて

日本全国の各地域には、プロチーム以外にも、様々な競技・カテゴリーのチームが日々活動しています。プロカテゴリーを目指すチーム、独自リーグで戦うチーム、大学や高校など学生部活動。そんな「地元スポーツチーム」は、地域を巻き込み、ファンと繋がりながら、地元を盛り上げています。

しかし多くの地元スポーツチームは、プロチームほど人手や資金が充実しているとは言えません。少ないスタッフが兼務しながら多くの業務をこなしたり、資金が少ない中でやりくりしなければならず、チームを強くし勝ち続ける以上に、まずチームを存続させることに力を注がなければなりません。

私たちookamiは、「スポーツで一つの笑顔を世界に」をミッションに掲げています。地元スポーツチームの潜在価値を最大化して、本当に大事なことにもっと多くの時間を使えるようにしたいと考え、「Player! WHITE」を提案してきました。現在、200以上のチームに導入いただいており、今後さらなる拡大を目指していきます。

▶︎社名：株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社：東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表：尾形太陽

▶︎事業内容：スポーツコミュニティアプリ「Player!」および「Player! WHITE」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎URL：https://ookami.tokyo/

▶︎沿革：

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 あらゆる試合を可視化する「Player!(プレイヤー)」を公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業者の尾形/中村がアジアを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を受賞

2022年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を2年連続で受賞

2022年2月 チームのDXを加速する「Player! WHITE(プレイヤーホワイト) 」を公開