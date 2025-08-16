THE RAMPAGE川村壱馬が２パターン表紙！ “赤壱馬”と“黒壱馬”通常版、Special Editionの表紙は浜辺美波！見上愛、福本莉子、上坂樹里のメイク特集や、本田真凜のインタビューなど！
ビューティ号“赤壱馬”とファンと深掘る“黒壱馬”
今回、VOCE本誌最多出演のTHE RAMPAGE川村壱馬さんに、２パターン表紙を飾っていただきました。
増刊は川村さんの美容論や歴史、そしてVOCEの思い出を語っていただくビューティ号、そしてSpecial増刊はSNSで実際に“壱馬アディクト”の皆さんから集めた声をもとにつくった１冊になっています。
ビジュアルコンセプトはアカレンジャーのような中心的存在感を表現した“赤壱馬”と、川村さんのバースデーカラーでもあり漢気を表現した“黒壱馬”。
写真もインタビューもまるで違う２冊は、「赤壱馬と黒壱馬、どっちにする？」ではなく、「赤壱馬と黒壱馬、どっちも！」という気持ちでお届けします。
そして今回どちらの号にも「川村壱馬が惚れた壱軍コスメBOX」が特別付録としてついてきます。川村さんが実際に愛用されている、SK-II、コスメデコルテ、ドクターシーラボ、ポール ＆ ジョーのコスメがアソートになってついてきます！
何個あってもうれしい付録と、濃厚な２パターン！ ということで、売り切れる前にぜひ２冊ゲットをお勧めします！
通常版、Special Editionの表紙は浜辺美波！ 「大きな心でどんと構えていられる大人になりたい！」プライベートから仕事のことまで、“これからやっていきたい25個のキーワード”で浜辺美波を徹底解析！
少女のような可愛らしさと、大人の女性の美しさ。25歳になる浜辺さんが持つそのふたつの魅力を引き出すために、ピュアなホワイトと辛口カーキの衣装を用意。シーンに合わせて魅せる、表情のバリエーションはまさに国民的俳優の貫禄でした。インタビューでは、25歳になるにあたり、やってみたい＆続けていきたい25個のキーワードを収録。趣味の散歩から、これからの仕事との向き合い、キレイにまつわるあれこれなど根掘り葉掘り伺いました。そして本誌発売の翌日、８月22日（金）には25歳の節目を記念して製作したメモリアル写真集『浜辺美波写真集 25』が発売に。「今まで一番、浜辺美波をさらけだした」と語るこちらの写真集も合わせてチェックしてください！
朝ドラ俳優・上坂樹里がVOCE10 月号の特集トップを飾る！透明感が映える血色ヌードメイクで、大人の魅力が全開に
話題作に次々と出演し、2026年春の朝ドラのダブル主演に決定、と大注目の俳優・上坂樹里さん。可愛さも色気もヘルシーさも出すことができる、万能カラーの「血色ヌード」を使ったメイク特集のトップを飾ってくれました。
多忙を極めつつも、肌コンディションは常に万全。透明感オーラを放つ、その美肌をキャンバスに、ほんのりとした赤みを持つヌードカラーのメイクをまとった上坂さん。黒の衣装にゴールドのアクセサリーで、凛とした大人の表情を見せてくれました。
「ワントーンでできるメイクだからメイクのバランスも簡単なのに、魅力的なムードが生まれて嬉しいです。これなら私でもトライできそう！」と、血色ヌードのメイクをプライベートで試してみたいと語ってくれた上坂さん。
圧倒的な存在感に目を奪われる上坂さんのビューティショットとメイクのコツを、ぜひ本誌でお楽しみください。
見上愛、福本莉子、上坂樹里。今をときめく３人のヒロインが透明感あふれる初秋メイクを披露！
夏から秋へ気分をスイッチするこのシーズン。VOCE10月号のメイク企画『「夏の余韻」と「秋の予感」』に登場するのは、今年注目の映画やドラマでヒロインを務める３人の俳優です。
今年の秋注目のスモーキーメイクを纏うのは、見上愛さん。秋らしいシックな色合いが見上さんのクールな顔立ちにぴったりハマり、圧倒的な“華”と存在感が放たれていました。撮影が行われたのは、目を開けるのが困難なほど日差しが強い真夏の早朝。見上さんも「まぶしい～！」と呟いていましたが、いざ撮影が始まると、そんなことは一切感じさせない涼やかな表情で次々と美しいショットを披露。「さすが一流の俳優さんの演技力は違う」と感じたひとときでした。
福本莉子さんは、春夏から引き続き注目の「ピンクメイク」を秋らしくアップデートしたメイクを披露。秋らしさのポイントは、軽やかなくすみ感。目元にほんのりくすんだピンクを選ぶことで、ピュア感を残しつつも大人っぽい印象に仕上がりました。とても華奢で“ザ・守ってあげたくなるヒロイン”な雰囲気を持つ福本さんですが、カメラマンと関西弁で話す様子は意外にもハキハキしていて、そんなギャップにスタッフ一同は癒やされたのでした。
「笑顔が似合う秋メイク」をテーマにハッピー感満載のメイクを披露してくれたのは、上坂樹里さん。上坂さんのはじける笑顔に、その場にいた全員の“ハッピー指数”は急上昇！「可愛い～」はもちろん、時折「幸せ～」という掛け声が飛び交いました。中学生のころからモデルとして活躍する上坂さんの表現力はお見事で、まるで物語を紡ぐように1カットずつ変わる表情に、すっかり魅了されてしまいました。
見上さん、福本さん、上坂さんから「とっても可愛いメイクでした(ハート)」とのお墨付きをいただいた初秋メイク。VOCE10月号で、ぜひチェックしてください！
美容好きとしても知られるプロフィギュアスケーターの本田真凜さんが、VOCE10月号でコスメマニアっぷりをこれでもかと披露！
8月21日に24歳の誕生日を迎えるフィギュアスケーターの本田真凜さんが、同日に待望の1st写真集「MARIN」を発売します。写真集の発売に先駆けて、VOCE10月号にご登場いただきました。
数々の美容好きを取材してきたVOCE編集部も「オタクっぷりがすごい！」「詳しすぎる！」と驚くほどの“コスメマニア”ぶりを披露。スキンケアからベースメイク、ポイントメイクまで、ガチで愛用しているコスメを、熱量たっぷりにご紹介いただきました。取材は予定時間を大幅に超えてしまうほどの盛り上がりで、取材メモも文字がぎっしり。
インタビューでは、美容に目覚めた意外なきっかけや、妹さんたちとの心温まるエピソードもたっぷり掲載。リンクの上では見られない、飾らない等身大の彼女の姿がそこにあります。
透明感あふれる撮り下ろしカットと、コスメ愛がぎっしり詰まったインタビューは必見！フィギュアスケーターとしてだけでなく、ひとりの女性として輝きを増していく本田真凜さんの新たな魅力にご期待ください！
付録情報
▼VOCE 通常版 付録
【KANEBO】
『黒KANEBOの朝・夜クリーム セット』
・カネボウ クリーム イン デイII（ミニジャー１個・約８回分）
・カネボウ クリーム イン ナイトII（ミニジャー１個・約８回分）
【ONE BY KOSE セラムヴェール うるおい持久力３点セット】
・セラムヴェール ディープリペア（ミニボトル１本・約18回分）
・セラムヴェール ローション（ミニボトル１本・約９回分）
・セラムヴェール エマルジョン（ミニボトル１本・約９回分）
【SHISEIDO】
・バイタルパーフェクション
リンクルリフト ディープレチノブライト A+（１包）
【マキアージュ】
・マキアージュ エッセンスベース EX（１包）
【SUQQU】
・SUQQU ザ ファンデーション（１包）
▼VOCE 増刊/Special増刊付録
『川村壱馬さん（THE RAMPAGE）が惚れた壱軍コスメBOX』
【SK-II】
・SK-II フェイシャルトリートメント エッセンス（ミニボトル１本・約５回分）
・SK-II スキンパワー リニュー クリーム（ミニジャー１個・約4回分）
【ドクターシーラボ】
・ドクターシーラボ 薬用アクアコラーゲンゲル エンリッチリンクルリペア（２包）
【コスメデコルテ】
・コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム（1包）
【ポール ＆ ジョー】
・ポール ＆ ジョー モイスチュアライジング プライマー（00/01 各２包）
・ポール ＆ ジョー サブライム クリーム ファンデーション（２包）
▼Special Edition
【バイユア】
・バイユア セラムフィット フルカバー グロークッション V1 ミニサイズ１個（約20回分）
書籍情報
VOCE 2025年10月号〈通常版〉
表紙：浜辺美波
\980
▼ご予約はこちら、または各書店にて
https://amzn.to/3HdUKYo
VOCE 2025年10月号〈増刊〉
表紙：川村壱馬さん（THE RAMPAGE）
\980
▼ご予約はこちら、または各書店にて
https://amzn.to/3JdZJc0
VOCE 2025年10月号〈Special増刊〉
表紙：川村壱馬さん（THE RAMPAGE）
\980
▼ご予約はこちら、または各書店にて
https://amzn.to/4my4Hik
VOCE 2025年10月号
表紙：浜辺美波
\950
▼ご予約はこちら、または各書店にて
https://amzn.to/4m8iSe4
発売日：2025年8月21日（木） ※⾸都圏基準
発行元：株式会社講談社
※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。
■VOCE（ヴォーチェ）ウェブサイト https://i-voce.jp
■インスタグラム公式アカウント vocemagazine（https://www.instagram.com/vocemagazine/）
■X公式アカウント @iVoCE（https://twitter.com/iVoCE）
■YouTube「VOCEchannel」 https://www.youtube.com/user/VOCEchannel
■TikTok公式アカウント https://www.tiktok.com/@voce_magazine