MCRN’の「うめだスヌーピーフェスティバル」限定商品が阪急うめだ本店に登場！
株式会社シンシア（本社：大阪市浪速区、代表取締役：西森 潤）が展開するブランド「MCRN’（マカロニエッジ）」は、「うめだスヌーピーフェスティバル」限定デザインアイテムを、2025年8月13日（水）より2025年8月26日（火）まで、阪急うめだ本店1階コトコトステージ12にて限定発売いたします。
今回のコラボレーションでは、阪急うめだ本店および阪急百貨店オンラインストアのみで手に入る限定アイテムが登場します。MCRN’の代表的な「ソロモンシリーズ」をベースに、「うめだスヌーピーフェスティバル」限定のオリジナルデザインが施されたPEANUTSの仲間たちが彩るスペシャルエディションです。
バッグや鍵、スマートフォンなど、お手持ちのアイテムにプラスするだけで、手軽に可愛らしくアレンジできます。ラインナップは5種類で、それぞれのキャラクターに合わせたこだわりのカラーリングにもご注目ください。
MCRN’ならではのポップなデザインと、PEANUTSの心温まる世界観が融合した特別なコレクションを、ぜひ店頭でご覧ください。
※スヌーピーコラボデザインはPeanuts Worldwide LLCと株式会社阪急阪神百貨店との契約に基づき、提供いたします。
＜販売場所＞
・阪急百貨店オンラインストア（8月5日(火) 午後7時 スタート）
・阪急うめだ本店 1階：コトコトステージ12
【フェア概要】
HAHAHA! HAPPINESS PEANUTS
夏の人気イベント 『うめだスヌーピーフェスティバル』
ここは思わず笑顔になるハピネスがいっぱい！
みんなで笑顔の花を咲かせよう♪
◎阪急百貨店オンラインストア 8月5日（火）午後7時～
◎阪急うめだ本店 各階、阪急メンズ大阪 8月13日（水）～26日（火）
HAHAHA! HAPPINESS PEANUTSフェアについては阪急うめだ本店ホームページ内、特設サイトをご覧ください。
特設WEBサイト :
https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/snoopyfestival/
【「ピーナッツ」とは】
「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
■関連URL
- 日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/
- 日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan
- 日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan
- 日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info
- 日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife
- 日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp
■ MCRN’（マカロニエッジ）について
他とはちょっと違うを好む流行に敏感なすべての人に。
MCRN'にたくさんの彩をつけて可愛いを追い求める。
日々変化する「今日の私の気分」にマッチしたファッション雑貨を提案します。
Instagram：(https://www.instagram.com/macaroniedge/)
TikTok(https://www.tiktok.com/@macaroniedge)
X：(https://x.com/macaroniedge)
《会社概要》
株式会社シンシア
本社所在地：大阪市浪速区日本橋3-3-21
代表者：代表取締役 西森 潤
資本金：10,000,000円
事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売・デザイン
HP：https://www.sincere-inc.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/sincere_smilelifegift/
X(旧twitter)：https://twitter.com/sincere_inc_jp
YouTube：https://www.youtube.com/@sincereincwatch