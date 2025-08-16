スペシャルコンテンツ！堀田茜と朝日奈央の「浅草ラスボスおねえちゃん」配信スタート！プライベートでも仲良しの２人がドラマ裏話を赤裸々に大公開！朝日の意外な「本番前ルーティーン」とは？

東海テレビ放送株式会社

堀田茜 朝日奈央

梅沢富美男が下町・浅草の最強人情おばあちゃんを演じる土ドラ『浅草ラスボスおばあちゃん』（東海テレビ・フジテレビ系毎週土曜日よる11時40分）。便利屋・日向松子（梅沢富美男）の元に寄せられる悩みを、松子のお節介で瞬く間に解決していく人情物語だ。

今夜放送の第7話では、日向松子（梅沢富美男）が小学３年生の男の子から自由研究の手伝いを依頼される。動画づくりに興味を持った子どものため、動画クリエイターの花村すみれ（朝日奈央）も自由研究を手伝うことに。しかし、複雑な表情を浮かべるすみれ。そこにはすみれの過去に関わる深い理由があった…

本日放送の第7話、“すみれ回”に先駆け、配信がスタートしたコンテンツ「浅草ラスボスおねえちゃん」。プライベートでも大の仲良しという堀田茜と朝日奈央が、ドラマの魅力や知られざる裏話、さらにプライベートな話などを自由に、ゆる～くトークしていく。今回は、ドラマをお題に２人の赤裸々トークを厳選ピックアップ！ドラマをより深く、別角度から楽しみたい人必見！

「浅草ラスボスおねえちゃん」スタート！

堀田＆朝日：朝日奈央と堀田茜の～！

堀田：浅草ラスボスおばあちゃ…

朝日：おねえちゃんね！

堀田：失礼しました！おねえちゃんだ！言い慣れちゃってるから（笑）

第7話は朝日演じるすみれ回！梅沢富美男も絶賛のすみれの涙に注目！
花村すみれ（朝日奈央）日向松子（梅沢富美男）

堀田：第7話はすみれ回ですね。私はすみれの過去にこんなことがあったなんてっていう。

朝日：ちょっと衝撃…

堀田：今回はそういう心温まる話で、ほかの回とはちょっと違うテイストになっているかなって思います。

朝日：梅沢さんが褒めてくれた松子とすみれの涙のシーンも今夜ありますので、ぜひぜひご覧ください。

堀田：あの撮影の時、実は私…

動画を見れば、涙のシーンを二度見たくなること間違いなし！

朝日が現場でのルーティン、カミングアウト！「本番前は○○に行って…」
花村すみれ（朝日奈央）

朝日：今日は赤裸々に話す企画ですから…。私の中で重めの番組や集中力が必要なシーンの収録前には、一人になる時間が欲しい。頭を整理するために○○に行きます。その後はいい香りのハンドクリームやミストをつけて テンションを上げたりするかな。

堀田：こだわりがすごい！でも今思えば、すみれがなかなか○○から出てこなかったことがある。

朝日：茜ちゃんは特にルーティンみたいなものはないの？

一方、堀田茜もユニークなルーティンを明かす！

「家に帰ってからめっちゃ反省」堀田茜がやらかしちゃった NG シーンとは？
森野礼（堀田茜）

堀田：やらかしちゃった NG あるんだよね…礼の別れのシーンがあって、感情が昂ぶっちゃって1カット目では右に振り返ったのに、2カット目以降 ではなぜか左に何回も振り返っちゃって。頭では分かっているんだけど、体がついていかなくって。

朝日：本当に難しいね～

堀田：もう、家に帰ってからめっちゃ反省しました。

朝日奈央がしてしまった NG は！？

スピンオフコンテンツ「浅草ラスボスおねえちゃん」

◆次回配信

2025年8月23日（土） 午前8時（予定）

◆配信媒体

YouTube 東海テレビ公式チャンネル、東海テレビB面

https://www.youtube.com/@tokaitvbroadcasting

https://www.youtube.com/@Tokai-TV_Bmen

Locipo https://locipo.jp/

TVer https://tver.jp/series/srb4n8xr4al

（※TVer での配信は近日中にスタート予定）

◆番組内容

土ドラ「浅草ラスボスおばあちゃん」に出演する堀田茜と朝日奈央が、ドラマの魅力やプライベートまで、忖度なしのぶっちゃけ赤裸々トーク！

■#1 「ドラマ撮影の裏話を衝撃カミングアウト」 配信中

■#2 8/23（土）配信予定

■#3 8/30（土）配信予定

第7話ストーリー

区職員の森野礼（堀田茜）に頼まれ、夏休みの「昔遊び体験教室」を手伝う日向松子（梅沢富美男）。 会場で便利屋ラスボスおばあちゃんの宣伝もしていると、小学３年生の男の子から自由研究の手伝いを 依頼される。松子たちがあれこれ研究テーマを考えていると、シェアハウスの住人で動画クリエイターの花村すみれ（朝日奈央）が、動画づくりを見せてくれる。興味を持った男の子のため、自由研究を手伝うこととなったすみれだが、複雑な表情を浮かべる。それにはすみれの過去に関わる、深い理由があって…。さらに松子自身も遠い昔の記憶を呼び覚ましていく。

左から 有野健斗（白鳥 廉） 花村すみれ（朝日奈央）日向松子（梅沢富美男）
有野健斗（白鳥 廉） 花村すみれ（朝日奈央）

〈放送概要〉

【タイトル】 「浅草ラスボスおばあちゃん」

【放送日時】 2025年７月５日（土）～９月13日（土）予定＜全11話＞

毎週土曜日23時40分～24時35分 東海テレビ・フジテレビ系全国ネット

【出演】 梅沢富美男 堀田茜 朝日奈央 堀井新太 阿部亮平 石川翔鈴 絃瀬聡一 長田光平 志田こはく ・ 遊井亮子 / 研ナオコ / 浅丘ルリ子

【脚本】 政池洋佑 武井彩 川口清人

【音楽】 出羽良彰 堀川真理子

【主題歌】 「大喝采」ズーカラデル(Colourful Records / Victor Entertainment)

【オープニング曲】 「Pon de SKY, Pon de STAR」 DA PUMP （SONIC GROOVE）

【企画】 稲吉豊（東海テレビ）

【原案・制作】 元生茂樹（プロデュースNOTE）

【プロデューサー】 鵜澤龍臣（東海テレビ） 森安彩（共同テレビ） 手銭陸（共同テレビ）

【演出】 村上正典（共同テレビ） 菊川誠（共同テレビ） 北坊信一（共同テレビ）

【制作協力】 共同テレビ

【制作著作】 東海テレビ