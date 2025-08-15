8/21（木）開催｜JET認証取得製品！住宅用新製品トータルソリューション発表会開催のご案内【GoodWeJapan】

GoodWe Japan株式会社

GoodWe Japan株式会社（本社：東京都中央区日本橋小舟町8-6、執行役員社長：伊里奇）は、当社の住宅向けハイブリッド蓄電システム「GoodWe EIシリーズ（型式：GW5500-EIおよび蓄電池ユニット Lynx Home F-JP）」が、一般財団法人 電気安全環境研究所（JET）による認証（JET認証）を取得したことを受け、住宅市場向けの新製品である小型防眩モジュール「Suncakeシリーズ」の発表会を8/21(木)に開催いたします。

- ワンブランドで実現する住宅用トータルエネルギーソリューション -

住宅市場向けの新製品である小型モジュールと、JET認証を取得した製品「SunCake 240W/425W太陽光パネル + 住宅用ハイブリッドパワコン 5.5kW + 蓄電池ユニット（9.6/12.8kWh）」の発表会では、新製品の開発背景や市場ニーズ、最新機能、さらにGoodWeが提供するワンストップの住宅用トータルソリューションについて、オフラインおよびオンラインで同時に詳しくご紹介し、実物展示も行います。

開催概要

日 時：2025年8月21日（木）

15:00～16:30（受付 14:30～）※実物展示も行います。

17:00～18:30 懇親会（2025年はGoodWe設立15周年にあたりますので、この機会で発表会後に簡単なパーティーを行います。）

開催形式：オフライン＆オンライン同時開催

プログラム内容（予定）

・新製品の開発背景と市場ニーズ

・Suncake住宅用太陽光モジュールの特長

・ハイブリッドパワコン・蓄電池の最新機能

・GoodWe住宅用トータルソリューションのご提案

・Case Study施工事例

本イベントは住宅用事業に関わるすべての方に有益な内容となっております。セミナーにご参加いただかなくても、パーティーのみのご参加も大歓迎です。

お申込みはこちら

▶ オフライン参加

https://gie8j6kp4el.jp.feishu.cn/share/base/form/shrjpYdZFybBtYq9mlYldOjbxAf

※8月18日より、受付方法をメールでご案内いたします。

▶ オンライン参加（Zoomウェビナー）

事前登録はこちら

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hWByYl30SBebyAYGVlqqBA

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

GoodWe 15周年！2010-2025

おかげさまで、15年間、太陽光発電の未来を共に創り続けることができました。

これからもGoodWeをどうぞよろしくお願いいたします。

これまでのご支援に、心より感謝申し上げます。

https://prtimes.jp/a/?f=d167163-4-7abbefbc7b61e0637c7e243eaeb3f97d.pdf

GoodWe Japan株式会社事務局

TEL：03-6231-1232

info.japan@goodwe.com