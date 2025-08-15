韓国発『Dinto』がショップイン「2025推し！コス」選出を記念し、期間限定ノベルティキャンペーンを開催！

株式会社月架世交易

韓国コスメブランド「Dinto」の日本正規代理店である株式会社月架世交易（本社：東京都中央区、代表取締役：文 賢宇［ムン・ヒョヌ］）は、2025年8月1日（金）より、人気セレクトコスメショップ「ショップイン」との企画を実施いたします。

■Dintoとは？

Dintoは「Deeply into」という言葉から由来しており、「深みのない美しさは、飾りに過ぎない」「流行は刹那、クラシックは永遠」という信念のもと、自分なりの哲学と内面の美しさを発展させていく女性を称える2021年に韓国で誕生したブランドです。自分の哲学と美しさを積み重ねていく女性を賛美し、古典文学にインスパイアされたカラーで女性の人生を彩らせます。2023年2月からバラエティ企業様先行で日本ローンチがスタートしました。

■キャンペーン詳細

今回、「ショップイン」全店のコスメオタクのスタッフ総勢400名以上が選出する人気企画「推し！コス2025」にて、「Dinto ブラーグロイリップティント」がつやリップ部門 第3位に選出されました。受賞を記念して、期間限定ノベルティキャンペーン開催。キャンペーン期間中にDinto商品を1点ご購入いただいた方へ、数量限定ノベルティをプレゼントいたします。

■ノベルティ内容

以下の2種類のうち、いずれか1点をランダムでプレゼント（※なくなり次第終了）

・Dinto ワンダーポーションリップグロス #01

・Dinto ワンダーポーションリップグロス #02

「ショップイン」のコスメオタクが注目する人気商品を、店頭で実際に手に取り、購入できるこの機会にぜひゲットしてみてください。

▶詳細はこちらから！

https://www.shop-in.jp/oshicos2025/

今後も月架世交易は、魅力ある韓国ブランドと日本の消費者をつなぐ架け橋として、高品質かつ感性豊かな製品をお届けしてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社月架世交易

所在地：東京都中央区

代表者：文 賢宇（ムン・ヒョヌ）

【お問い合わせ先】

株式会社月架世交易

Email：info@gekkasei.co.jp