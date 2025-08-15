株式会社TSIホールディングス

FW25 and wanderから2009年アメリカ・ユタ州にて設立されたシューズブランド「ALTRA」

とのコラボレーションアイテムが登場します。

ALTRAのロングセラーアイテム「Lone Peak」にand wanderのグラフィックプリントを組み合わせ、オリジナルカラーに仕上げたコラボレーションシューズです。

今回のコラボレーションでは、ALTRAの最もクラシックで最も売れているトレイルモデル「Lone Peak」を基にand wanderによるモード感やデザイン性の高さが融合。Lone Peakにおける初のコラボレーションであり、パフォーマンス、ファッション、アウトドアの間を自由に横断する特別な一足となります。

「Altra × and wander Lone Peak 9+」は、and wanderが手掛けたオリジナルのグラフィックプリントやカラーリングを特徴としながら、Vibram(R) Megagripを搭載することで、険しい地形でも確実なグリップ力を発揮します。Lone Peakにグラフィックが施されるのは今回が初めてであり、両ブランドのクリエイティビティーにおける新たな一歩となります。

ALTRAは、「ナチュラルムーブメント」の哲学で知られており、ランニングにおけるパフォーマンスと快適さをサポートするフットウェアをデザインしています。ALTRA独自のFootShape(TM) Fitは、つま先を制限なく広げることができ、Lone PeakのZero Drop(TM)プラットフォームは、かかとからつま先まで均一なソールの厚みを維持します。この2つの要素が相まって、足の可動性を高め、自然な体の動きをサポートします。

「and wanderとのコラボレーションは、ALTRAのテクノロジーを損なうことなく、常にパフォーマンスデザインに関する新しい考え方や多様性を与えてくれます。そしてこのシューズは、アウトドアアクティビティを自己表現のひとつと捉える人々のために作られたのです。東京を拠点とするand wanderは、山で過ごす時間への深い敬意を持ち、山や自然にインスパイアされた洗練されたビジュアルと機能的なデザインが特徴です。自然から都市へシームレスに移行できるシューズを生み出し、両ブランドの良さを取り入れた新たなスタイルを提案しています。」と、ALTRAブランドプレジデントのジェニファー・マクラーレンは述べています。

また、 and wanderのデザイナー兼共同創設者である池内 啓太は「私たちは、実績のあるアウトドアシューズをアンドワンダーの新たなデザインの視点から再解釈するというプロセスに魅力を感じています。Altra × and wanderのLone Peak 9+ は、優れた機能性と視覚的なデザイン性の高さを両立するシューズに仕上がりました。」と語りました。

「Altra × and wander Lone Peak 9+」は、2025年8月19日（JST）に世界同時発売されます。シューズは、米国およびヨーロッパのALTRA公式オンラインストア、日本のALTRAブランドストア、and wander公式オンラインストア(11:00 JSTを予定)、日本国内のand wander直営店(各店舗のオープン時間に準ずる)、そして世界中の厳選されたリテールパートナーを通じて購入可能です。

Altra × and wander Lone Peak 9+

価格：\33,000

発売日： 8/19(火) グローバル発売

