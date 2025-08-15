地域の未来と遊び心が出会う一日「近畿地区大会乙訓大会フェスタ」開催！

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

2025年9月14日（日）、京都府長岡京市にて「近畿地区大会乙訓大会フェスタ」を開催いたします。本大会は、近畿2府4県の青年会議所（JC）メンバーと地域の皆さまが一体となってつくる、未来志向型の地域交流イベントです。



会場は、長岡天満宮および長岡公園一帯。長岡天満宮前を歩行者天国にし、長岡公園には地域の飲食店が飲食ブースの出展を致します。

長岡公園にはメインステージを設けダンスパフォーマンスやキッズ向けアトラクション、地域団体の出展、さらには水と音が融合するスプラッシュイベント、幻想的なナイトバブルショーなど、1日を通して多世代が楽しめるプログラムが満載です。





また、「未来市場ブース」では近畿各地の物産を、「未来技術体験エリア」では未来のものづくりや持続可能なまちづくりを体験でき、「防災ブース」では能登半島地震を契機に再認識された災害への備えを楽しく学ぶ機会を提供します。当日は参加無料。未来を担う子どもたちも大人も、五感で地域の魅力と可能性を感じていただける1日となるよう、皆さまのご来場をお待ちしております。



●企画背景

近畿地区内89LOMと各ブロック協議会は、地域ごとの特色を活かしながら持続可能な地域社会を目指す活動を展開しています。



その中で本大会は、「地域の魅力を再発見し、次世代と共に未来を創る」ことを目的に、地域資源の活用・発信、防災意識の醸成、そしてJC運動の意義の共有を図る場として企画されました。



主管を務める乙訓JCは、地元の多様な団体と連携し、乙訓ならではの特色ある体験型イベントとして本フェスタを設計。行政・企業・住民が一体となることで、JC運動が地域に根づき、未来へとつながる持続的なモデルケースとなることを目指しています。



■実施スケジュール

開催日：2025年9月14日（日） 13:00～20:00

会場：長岡天満宮・長岡公園（京都府長岡京市）



時間帯 内容

13:00～17:00 キッズプレイエリア（エアースライダー、みずたまバトル）

14:00～14:20 オープニングアクト（地域高校生、バルーン演出）

14:20～14:45 主催・来賓挨拶、フェスタ趣旨説明

14:45～15:00 キッズエリアPR・ルール説明

15:20～17:30 乙訓DREAMフェスタ（地元パフォーマンス、ダブルダッチ体験）

18:00～18:45 スプラッシュイベント（音楽×水のエンタメ）

18:55～19:25 ナイトバブルショー（幻想的な演出）

19:25～19:40 竹イルミPR（地域事業PR）

19:40～20:00 閉会挨拶（JC関係者・地域代表登壇）



■本件に関するお問い合わせ先

公益社団法人乙訓青年会議所 広報・拡大委員会

報道対応担当: 委員長 西 勇也

TEL:090-6986-8323 Mail: nishikenso24@gmail.com